- Le vendite dei gruppi Dax sono cresciute a malapena

I colossi della borsa tedesca hanno aumentato i loro profitti del 17 percento in media rispetto all'anno precedente nel secondo trimestre. Tuttavia, non tutte le aziende del Dax 40 hanno partecipato a questa tendenza, poiché i produttori di automobili in particolare hanno avuto difficoltà, come mostrato da un'analisi della società di revisione e consulenza EY.

L'azienda più redditizia è stata ancora una volta Deutsche Telekom AG, che ha generato un utile operativo di sei miliardi di euro, seguita da Volkswagen (5,5 miliardi di euro) e Mercedes (quattro miliardi di euro). RWE e Rheinmetall hanno mostrato una forte crescita. Bayer e Siemens Energy sono tornati nella zona del profitto dopo le perdite del trimestre precedente.

"Sul bordo di una recessione"

In termini di ricavi, le aziende del Dax hanno ottenuto solo un lieve aumento del 1,7 percento rispetto all'anno precedente. Gli affari in Europa si sono sviluppati più positivamente rispetto ad altri mercati. In Asia, i ricavi sono addirittura diminuiti del cinque percento.

Il presidente del consiglio di amministrazione di EY, Henrik Ahlers, parla di "dati complessivamente forti". "Siamo sull'orlo di una recessione in Germania. Inoltre, vediamo problemi strutturali in molti settori come le capacità in eccesso e una situazione dei costi difficile. Tuttavia, molte grandi aziende tedesche sono molto forti a livello globale e alcuni mercati esteri offrono ancora opportunità di crescita."

