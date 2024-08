- Le vacanze e il clima estivo fanno affollare le autostrade

Sole splendente e la festa "Assunzione di Maria" in molte parti della Baviera hanno causato traffico intenso, soprattutto sulle autostrade dirette a sud e verso le destinazioni turistiche. La A8, A9 e A3 sono state particolarmente colpite, con alcuni ingorghi. I rientri dalle regioni turistiche e dai cantieri hanno contribuito a tempi di attesa più lunghi, secondo i rapporti della polizia e dell'ADAC. Le principali rotte di traffico a Munich e verso le regioni alpine erano particolarmente trafficate.

Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), il tempo in Baviera nei prossimi giorni sarà variabile, con un mix di sole, temporali e pioggia. Venerdì inizia con sole e nuvole, ma forti temporali possono svilupparsi a sud del Danubio dal pomeriggio in poi, portando pioggia intensa e raffiche di vento localmente. In Franconia e nell'Alta Baviera, rimarrà principalmente asciutto, con massime tra 27 e 32 gradi.

Sabato il DWD prevede temperature calde e umide, con temperature tra 25 e 29 gradi. Pioverà solo saltuariamente in Franconia, ma ci saranno piogge e temporali più frequenti in altre parti della Baviera.

Domenica sarà prevalentemente nuvolosa con pioggia e temporali. Le temperature variano da 20 gradi nell'Allgäu a 26 gradi lungo il Danubio inferiore.

Nonostante i previsti cambiamenti meteorologici, molte persone stanno ancora pianificando di celebrare l'Assunzione di Maria in cielo questo weekend, contribuendo al traffico intenso sulle principali rotte come la A8, A9 e A3. Questa festa tradizionale, celebrata annualmente il 15 agosto, è un evento importante nella fede cattolica e attira grandi folle, a volte causando situazioni di traffico imprevedibili.

