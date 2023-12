Le università statunitensi d'élite devono affrontare una crisi politica che non possono controllare

Prima i presidenti di tre importanti università hanno equivocato in un'audizione del Congresso sulla questione apparentemente ovvia se l'appello al genocidio contro gli ebrei violasse i codici di condotta delle loro università.

Ora, Claudine Gay, leader di Harvard, è coinvolta in una controversia sul plagio che pone la questione se gli standard accademici applicati agli studenti riguardino anche i vertici della torre d'avorio. Di fronte a uno stillicidio di accuse, l'autrice sta richiedendo ulteriori correzioni del suo lavoro passato, dopo che la settimana scorsa ha pubblicato le correzioni di due articoli accademici che aveva scritto negli anni 2000. Nel frattempo, una commissione parlamentare guidata dal GOP sta ampliando un'indagine già in corso su Harvard per includere le accuse di plagio.

Le due controversie stanno evidenziando un momento in cui i repubblicani, compreso Trump, considerano le università - insieme ai tribunali, alla burocrazia professionale di Washington e ai media - come istituzioni d'élite da denigrare per ottenere vantaggi politici. La narrazione sta giocando un ruolo importante nel messaggio populista anti-establishment del Partito Repubblicano, mentre Trump punta a tornare alla Casa Bianca dopo le elezioni del 2024.

Se da un lato ci sono chiare motivazioni politiche nell'assalto della destra alle università più prestigiose del Paese, dall'altro le controversie si sviluppano in un momento difficile per l'istruzione superiore. Anche le università d'élite sono tormentate dalle affermazioni secondo cui sono contaminate dalle dottrine politiche della sinistra e che i college stanno diventando meno un luogo per preparare le nuove generazioni e più un incubatore di ideologie radicali.

La nuova polemica su Gay difficilmente poteva arrivare in un momento peggiore per la sua università, il cui massimo organo di governo, la Harvard Corporation, solo la settimana scorsa ha respinto le richieste di licenziamento per la controversia sull'antisemitismo.

Per definizione, il mondo accademico si occupa di sfumature. Le università sono tradizionalmente luoghi in cui le idee vengono spinte al limite, anche quelle che molti considerano inaccettabili, al fine di preservare la necessità di libertà di parola e di indagine. Tuttavia, è sempre più diffusa la sensazione che l'equilibrio sia sbilanciato e che le azioni necessarie per riformare le istituzioni che per anni hanno discriminato sulla base del genere, della razza e della classe siano state consumate dalla loro stessa rivoluzione sociale radicalizzante.

Per esempio, non dovrebbe essere stato così difficile per Gay - e per i suoi omologhi dell'Università della Pennsylvania e del MIT - presentare una chiara condanna dell'antisemitismo che la maggior parte degli americani, al di fuori dell'aria rarefatta dell'accademia, potesse identificare.

I dirigenti universitari sono tenuti alla stessa responsabilità dei loro studenti?

Giovedì un portavoce di Harvard ha dichiarato alla CNN che Gay avrebbe aggiornato la sua tesi del 1997 per correggere ulteriori casi di "citazioni inadeguate". Le nuove correzioni, riportate per la prima volta dall'Harvard Crimson, fanno seguito a due precedenti aggiornamenti che Gay ha rilasciato la settimana scorsa per articoli accademici scritti negli anni 2000.

Un'analisi della CNN pubblicata mercoledì aveva rilevato che le precedenti correzioni richieste da Gay non affrontavano nemmeno gli esempi più chiari di plagio dei suoi precedenti lavori accademici, compresa la sua tesi di laurea. Le accuse di plagio contro Gay sono state diffuse per la prima volta da attivisti conservatori e successivamente riportate dal Washington Free Beacon, una pubblicazione conservatrice.

Le istituzioni della Ivy League sono il bersaglio preferito della nuova destra populista di Trump e riflettono l'evoluzione del Partito Repubblicano negli ultimi anni, che si è allontanato dalle proprie radici elitarie. E gli ultimi problemi di Gay sono già diventati un nuovo spiraglio per i repubblicani di Capitol Hill.

Virginia Foxx, repubblicana della Carolina del Nord che presiede la Commissione per l'istruzione e la forza lavoro della Camera, ha dichiarato questa settimana di aver ampliato un'indagine esistente sull'antisemitismo nei campus per includere le accuse di plagio. "Un'accusa di plagio da parte di un alto funzionario di qualsiasi università sarebbe motivo di preoccupazione, ma Harvard non è un'università qualsiasi. Si presenta come una delle migliori istituzioni educative del Paese", ha scritto Foxx in una lettera a Penny Pritzker, senior fellow della Harvard Corporation.

La prova di forza è fatta su misura per Foxx, un'entusiasta sostenitrice di Trump, perché le permette di colpire il punto di forza del MAGA, ovvero attaccare una delle istituzioni più importanti degli Stati Uniti. La Foxx sta facendo pressione su un presidente di Harvard visto come un portabandiera del tipo di programmi di diversità e inclusione che molti a destra vedono come antitetici alla loro visione dei valori americani.

Giovedì l'avvocato per i diritti civili Sherrilyn Ifill ha definito l'indagine "scioccante e pericolosa" e si è chiesta perché i membri del Congresso stiano dedicando il loro tempo a indagare su Harvard piuttosto che ad approvare una legge sui confini o gli aiuti all'Ucraina. "Quando si mette in discussione l'indipendenza di istituzioni private, si mette in discussione un elemento fondamentale della nostra democrazia. Dovremmo essere in allerta", ha detto la Ifill a Brianna Keilar della CNN a "The Source".

"Se Harvard vuole condurre una propria indagine, è libera di farlo. Ma che i membri del Congresso decidano di intromettersi negli affari privati di un'istituzione privata per ottenere punti politici e prendere di mira un presidente nero è incredibilmente pericoloso", ha aggiunto Ifill, ex presidente e direttore del NAACP Legal Defense Fund.

Il governatore della Florida Ron DeSantis, laureato a Yale e Harvard, è stato relativamente silenzioso sulla recente controversia di Gay. Ma ha fatto della lotta contro le istituzioni d'élite una pietra miliare del suo mandato e della sua campagna elettorale. Nella sua autobiografia, "Il coraggio di essere liberi", ha scritto di aver trovato più saggezza nelle comunità operaie dell'Ohio e della Pennsylvania di quanta ne abbia incontrata in entrambe le scuole, dove "professori titolati e di ruolo regnavano come potentati, sicuri del compiacimento delle loro posizioni, ma del tutto ignari della vita della maggior parte degli americani, compresi quelli di cui si professavano interessati".

I suoi commenti possono essere tentativi egoistici di rafforzare la sua mitologia politica - o alludere a una reazione sincera all'educazione che ha alimentato la sua ascesa politica - o entrambe le cose. Ma DeSantis sta anche attingendo a un potente filone del GOP dell'era Trump che si è manifestato, per esempio, nella demonizzazione del dottor Anthony Fauci, il più importante specialista di malattie infettive del governo durante l'emergenza Covid-19.

Ma le accuse di plagio, e il modo in cui Harvard le ha gestite, pongono anche legittimi interrogativi sul fatto che l'università stia tenendo il suo presidente - il garante e l'epitome dei suoi standard di studio - agli stessi standard che applicherebbe a uno studente universitario. "Se un'università è disposta a voltarsi dall'altra parte e a non ritenere i docenti responsabili di comportamenti accademicamente disonesti, sminuisce la sua missione e il valore della sua istruzione", ha scritto Foxx. "Gli studenti devono essere valutati in modo equo, secondo standard noti, e hanno il diritto di vedere che anche i docenti lo sono".

La polemica sull'antisemitismo ha allargato le critiche ai presidenti delle università oltre i conservatori

È probabile che l'anno prossimo, con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali, le critiche alle università si intensifichino. Ma l'apparizione di Gay e di altri due presidenti universitari a un'audizione della Commissione Istruzione della Camera all'inizio del mese rischia di diventare un momento fondamentale che sottolinea come, soprattutto nell'era dei social media, le istituzioni d'élite e i loro leader possano rapidamente apparire fuori dal contatto con la società americana.

L'interrogatorio di più alto profilo è stato condotto dalla rappresentante di New York Elise Stefanik, laureata ad Harvard, che ha ripudiato il suo repubblicanesimo più moderato per emergere come una voce di spicco del trumpismo, con rapidi benefici per la sua carriera politica.

Stefanik ha chiesto a Gay, alla presidente del MIT Sally Kornbluth e all'allora presidente dell'Università della Pennsylvania Liz Magill se gli appelli al genocidio contro gli ebrei violassero i codici di condotta delle rispettive istituzioni.

Gay ha detto di trovare tali discorsi personalmente ripugnanti e offensivi per i valori di Harvard, ma ha aggiunto che "quando un discorso sconfina in una condotta che viola le nostre politiche, comprese quelle contro il bullismo, le molestie o le intimidazioni, prendiamo provvedimenti". Questa risposta è apparsa accademica ed eccessivamente tecnica, visto lo scioccante aumento dell'antisemitismo in seguito agli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. Molti americani ritengono che un appello al genocidio costituisca di per sé un comportamento ripugnante. In seguito Gay si è scusata per le sue osservazioni, dicendo all'Harvard Crimson: "Le parole contano".

Le risposte di Magill sono apparse ancora più evasive di quelle di Gay, sconfinando in un apparente disprezzo accademico per la linea in bianco e nero dell'interrogatorio politicizzato di Stefanik. In seguito Magill ha chiarito le sue osservazioni, ma non si è scusata e si è dimessa in mezzo a una tempesta politica e sotto la pressione di laureati e donatori dell'Università della Pennsylvania.

Alcuni difensori di Gay e dei suoi colleghi hanno sostenuto che la situazione era più complessa di quanto sembrasse, dal momento che Stefanik ha chiesto specificamente ai testimoni di commentare l'espressione "globalizzare l'intifada", che è stata usata dai dimostranti pro-palestinesi e da altri dallo scoppio della guerra. La parola araba intifada, che significa "scrollarsi di dosso", si riferisce a due rivolte popolari durate anni da parte dei palestinesi nel 1987 e nel 2000 contro il dominio israeliano della Cisgiordania occupata e della Striscia di Gaza. La terminologia era usata per riferirsi alla resistenza alla politica del governo israeliano, non al genocidio contro gli ebrei.

Ma ci sono stati casi in cui la frase è stata usata da alcuni manifestanti pro-Hamas dopo gli orribili attacchi terroristici del gruppo contro i civili in Israele.

Quindi, se da un lato i presidenti delle università possono aver protetto il principio fondamentale della libertà di parola con le loro osservazioni, dall'altro la loro distinzione tra chi sostiene il genocidio e chi lo mette in atto è risultata insensibile, assurda e moralmente sterile.

L'incontro ha rappresentato un'enorme vittoria politica per Stefanik, il cui sostegno a Trump l'ha portata ai vertici della leadership come presidente della conferenza repubblicana della Camera. Ha spinto i suoi critici, come la deputata democratica Jamie Raskin del Maryland, a chiederle perché non abbia condannato l'incontro dell'ex presidente con il negazionista dell'Olocausto Nick Fuentes e con Kanye West, ora noto come Ye, da tempo accusato di retorica antisemita.

Ma più di ogni altra cosa, ha racchiuso la crisi pubblica in cui versano le principali università americane e le accuse di non essere solo isolate dal resto della società, ma di minacciare la loro stessa missione intellettuale con l'equivoco politico.

