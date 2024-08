Le università situate nell'est dimostrano un notevole talento per l'innovazione.

In Germania, per ogni 1000 studenti, circa due invenzioni ricevono un brevetto. Tuttavia, i risultati dei sistemi di istruzione superiore della Sassonia e della Turingia sono notevolmente superiori. Ciò potrebbe essere dovuto alla cultura pro-innovazione presente in numerose università di queste regioni.

Un recente rapporto dell'Istituto della Contea di Colonia (IW Colonia) e riportato dai quotidiani del gruppo Funke, rivela che le università della Sassonia e della Turingia hanno presentato 5,1 domande di brevetto per 1000 studenti tra il 2017 e il 2021. Si tratta di più del doppio della media nazionale di 2,0 domande di brevetto per 1000 studenti.

La media nazionale è stata seguita dal Baden-Württemberg (3,2 domande per 1000 studenti), Meclemburgo-Pomerania Anteriore (2,9) e Sassonia-Anhalt (2,7).

L'autore dello studio e l'esperto di brevetti dell'IW, Oliver Koppel, ha dichiarato ai quotidiani Funke che la crescente presenza di inventori stranieri è un fattore importante per la forza dei brevetti nell'Est. Ha anche menzionato che il ruolo dei ricercatori tedeschi è previsto diminuire a causa di fattori demografici.

L'Accademia Bergakademie Freiberg guida il settore

Secondo Koppel, l'apertura verso la collaborazione internazionale è un fattore chiave per il successo continuo delle università dell'Est nel settore dei brevetti. Con le prossime elezioni statali in Sassonia e nella Turingia, ha sottolineato l'importanza di ulteriori collaborazioni internazionali per mantenere i risultati attuali. Tra il 2017 e il 2021, il 19,3% di tutte le domande di brevetto nel settore dell'istruzione superiore è stato presentato da inventori stranieri.

L'Università Tecnica Bergakademie Freiberg ha ottenuto il primo posto nelle attività di brevetto, registrando 23,6 domande di brevetto per 1000 studenti. La Scuola Medica di Hannover e l'Università Tecnica di Ilmenau si sono classificate al secondo e al terzo posto, rispettivamente, con 13,6 e 12,5 domande di brevetto per 1000 studenti. La TU Dresden si è classificata al quarto posto con 9,5 domande. L'Accademia Bergakademie Freiberg ha anche guidato in termini di numero effettivo di invenzioni brevettate tra il 2017 e il 2021.

L'esperto dell'IW, Oliver Koppel, attribuisce la forza relativa delle università dell'Est alla loro storica enfasi sulle scienze tecniche e naturali. Ha anche dichiarato che le università della Germania orientale danno grande valore alla ricerca, allo sviluppo e alle domande di brevetto, e questa cultura è fortemente incoraggiata negli accordi di prestazione del personale universitario.

La superiorità dei sistemi di istruzione superiore della Sassonia e della Turingia nelle domande di brevetto può essere attribuita al loro forte emphasis sulla ricerca e sullo sviluppo, come riconosciuto dall'esperto di brevetti dell'IW, Oliver Koppel. L'istruzione gioca un ruolo cruciale nel promuovere questa cultura pro-innovazione, incoraggiando le università di queste regioni a presentare più domande di brevetto rispetto alla media nazionale.

Leggi anche: