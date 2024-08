Le unghie possono dire molto sulla salute

Un'occhiata alle unghie può rivelare molto sulla salute. Cambiamenti come le rughe, le macchie o le discromie possono essere segni di malattie, ma spesso hanno anche cause innocue.

Alcune persone si prendono cura delle loro unghie quotidianamente e le mantengono regolarmente, mentre altre le tagliano solo occasionalmente e non prestano attenzione al loro aspetto. In questo modo, potrebbero perdere di vista i cambiamenti che potrebbero indicare una malattia o una carenza nutrizionale. Tuttavia, le rughe, le macchie, le discromie, ecc., spesso hanno cause completamente innocue. Basta sapere come interpretare i segni.

Rughe longitudinali e trasversali

Molte persone sviluppano rughe longitudinali nelle loro unghie. Secondo Health.de, possono verificarsi occasionalmente a causa di reumatismi, malattie del fegato e della pelle. Tuttavia, sono generalmente un segno normale di invecchiamento che può comparire già dai 35 anni. Possono anche indicare un letto ungueale secco, che può essere causato dal lavaggio dei piatti senza guanti o dall'uso di smacchiatore per unghie.

Bere molta acqua e utilizzare creme per le mani contenenti urea, consiglia Silke Hoffmann, direttrice del Centro di Dermatologia di Wuppertal e portavoce della Società Tedesca di Dermatologia (DDG). Questo può lisciare le unghie secche.

Le rughe trasversali solitamente compaiono quando la crescita dell'unghia viene interrotta. La causa è spesso un'infezione febbrile, un trauma o un'altra lesione. Talvolta, può essere dovuta a un disturbo metabolico, un disturbo della tiroide, intossicazione da metalli pesanti, chemioterapia o stress estremo. Raramente, può essere dovuta a una carenza nutrizionale (zinc, calcio, ferro).

Se compaiono rughe trasversali, c'è stato un problema di salute da tempo, o si è già risolto. Questo perché le unghie crescono solo due o quattro millimetri al mese.

Unghie fragili e spaccate

Le unghie fragili e spaccate sono spesso il risultato di frequenti lavaggi delle mani, lavaggio dei piatti o contatto con smacchiatore per unghie, come le rughe longitudinali. Un'altra possibile causa è la carenza nutrizionale (calcio, ferro, vitamine o biotina). Disturbi della tiroide, malattie della pelle, artrite e farmaci possono anche essere scatenanti.

Punti bianchi

"Quando compaiono punti bianchi sulle unghie, si sospetta spesso una carenza nutrizionale come causa", dice Utta Petzold, dermatologa di Barmer. "Si dice che le unghie mancano di calcio, ma anche di proteine, ferro, biotina, vitamina H o vitamina B. Tuttavia, questo è un mito". La causa effettiva è usually un injury or inflammation of the nail root, from which the horn plates grow. It is partially visible as a white half-moon at the beginning of the fingernail.

Even light impacts or aggressive manicures can damage the nail root. "A fingernail consists of more than 100 layers of keratin scales. If the nail root is damaged, these horn scales do not grow together properly, allowing air pockets to form that cause the white spots," says Petzold. However, the white spots are harmless and will grow out over time.

Le discromie gialle delle unghie possono essere causate da agenti di pulizia, spesso a causa di un uso scorretto dello smalto per unghie

Le discromie gialle delle unghie possono essere causate da agenti di pulizia, con l'uso scorretto dello smalto per unghie che è un fattore scatenante comune. Pertanto, è consigliato utilizzare uno smalto di base per prevenire la penetrazione dei pigmenti colorati nella piastra ungueale. Raramente, la discromia può essere attribuita a una condizione epatica o a un tipo specifico di psoriasi (psoriasi ungueale).

Se la discromia è di colore marrone chiaro o giallo-grigiastro, è importante consultare un medico poiché potrebbe essere un segno precoce di micosi delle unghie. Nelle fasi avanzate, l'unghia si stacca dal letto ungueale e si forma una massa cornee sottostante.

È anche consigliabile consultare un medico per le macchie marrone scuro o nere che non crescono, poiché potrebbero essere innocue macchie di sangue. Tuttavia, in questo caso, potrebbe anche essere un cancro della pelle.

A volte, le unghie possono apparire verdi. Secondo Gesundheit.de, una possibile causa potrebbe essere un'infezione batterica, che spesso si verifica con lesioni e frequente contatto con l'acqua o irritanti (agenti di pulizia).

Unghie bombate

Nel caso delle cosiddette "unghie a clessidra" o "unghie a cucchiaio", le unghie sono notevolmente curve verso l'alto e ingrandite. Sono spesso più sottili e fragili delle unghie sane. Queste unghie possono essere un segno di malattie del fegato, del cuore e dei polmoni e/o insufficiente ossigenazione dei tessuti. Possono anche verificarsi in persone con malattie infiammatorie croniche dell'intestino.

Se la bombatura è una depressione, si chiama "unghie a cucchiaio". In questo caso, c'è il sospetto di anemia cronica, che è spesso associata a carenza di ferro. Secondo "The Conversation", questa può essere causata da una dieta scarsa, intolleranza al glutine o cancro, ad esempio, nell'apparato digerente. Le persone che lavorano spesso con solventi, come i parrucchieri, sono particolarmente a rischio.

Le depressioni o le onde nell'unghia possono avere le stesse cause delle unghie a cucchiaio. Tuttavia, possono anche indicare la psoriasi o un'altra malattia.

Dopo aver imparato dei vari segni sulle unghie che rivelano problemi di salute, è fondamentale prioritizzare la cura regolare delle unghie e mantenere una buona igiene e sicurezza. Ad esempio, il lavaggio quotidiano delle mani con i guanti può prevenire la secchezza del letto ungueale, una causa comune delle rughe longitudinali. Inoltre, assicurarsi un'alimentazione adeguata e idratazione può prevenire le carenze nutrizionali che possono portare a macchie bianche o unghie fragili.

