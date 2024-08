- Le truppe ucraine si stanno spostando più in profondità nella Russia.

Di fronte all'aumento della pressione delle truppe russe nell'est dell'Ucraina, Kyiv sta ora prestando la massima attenzione alla difesa intorno al Donbass. "Toretsk e Pokrovsk, lì si stanno verificando la maggior parte degli attacchi russi," ha detto il Presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso video quotidiano. I rifornimenti tanto attesi sono già arrivati. "Tutto ciò che serve ora." Tuttavia, Zelensky non ha fornito dettagli su eventuali truppe aggiuntive dispiegate nelle aree fortemente contestate.

Lo Stato Maggiore a Kyiv ha riferito in serata che ci sono state 68 azioni dal inizio della giornata. I punti caldi di queste azioni sono state nuovamente le città da tempo contestate di Toretsk e Pokrovsk. Secondo i resoconti, i soldati russi sono stati supportati da aerei da combattimento nei loro attacchi.

Le truppe ucraine continuano ad avanzare sul territorio russo

Secondo Zelensky, l'operazione militare ucraina nella regione russa di Kursk sta procedendo soddisfacentemente. "C'è una nuova spinta," ha detto, senza fornire ulteriori dettagli. La città di Sudja vicino al confine è ora completamente sotto il controllo ucraino. Inoltre, sono state prese più insediamenti, per un totale di oltre 80. Queste e simili affermazioni da entrambe le parti sono difficili da verificare in modo indipendente.

La città di Sudja si trova a pochi chilometri dal confine russo-ucraino. Prima della guerra, aveva circa 6.000 abitanti e ora diventerà il quartier generale del primo comando militare ucraino sul territorio russo. Il generale maggiore Eduard Moskalyov dovrebbe garantire l'ordine pubblico nelle parti occupate della Russia occidentale, secondo i desideri di Kyiv.

Nel corso dei combattimenti, le truppe ucraine hanno apparentemente catturato più prigionieri di guerra. Zelensky ha accolto questo come "un altro accesso al fondo degli scambi," poiché Russia e Ucraina scambiano regolarmente i prigionieri di guerra. Di conseguenza, è stata elaborata una strategia per lo scambio successivo, inclusi i liste, durante l'incontro della Stava, il Comando Supremo delle Forze Armate.

Il Presidente ucraino Zelensky annuncia azioni più severe contro i traditori

Il capo di stato ucraino ha anche annunciato una linea più dura contro i cosiddetti traditori. "Coloro che servono Putin o giustificano la sua guerra, o aiutano il male, non meritano di mantenere gli onori loro conferiti dallo stato ucraino," ha detto Zelensky. Ciò si applica ai traditori che sono fuggiti in Russia dopo l'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022, nonché ai collaboratori in tempo di guerra - in sintesi: "Tutti i criminali che servono lo stato russo."

Dovrebbero avere tutti i loro titoli e onorificenze ucraini revocati, non solo con una decisione dichiarativa, ma anche per legge, ha richiesto Zelensky. I progetti di legge corrispondenti sono già stati presentati al parlamento.

I generali russi si sentono come obiettivi preferiti

Secondo la leadership di Mosca, i generali russi si sentono come obiettivi preferiti delle forze ucraine quando visitano i territori occupati dell'Ucraina. "Sono un obiettivo desiderato," ha detto Vladimir Kubyshkin, vice ministro dell'Interno russo, secondo l'agenzia di stampa statale TASS in una conferenza a Mosca. Appena un generale appare nei territori occupati, inizia l'attività di intelligence ucraina per determinare la sua posizione, seguita dal fuoco dei razzi.

Sembra che gli sforzi di guerra elettronica contro l'esercito ucraino stiano deliberatamente prendendo di mira i centri di comando e i quartier generali dell'esercito russo per disabilitarli. Finora, almeno sei generali russi sono stati uccisi in Ucraina, con la parte ucraina che afferma di averne uccisi fino a una dozzina.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione in corso nell'est dell'Ucraina e ha invitato la Russia a rispettare il diritto internazionale. In risposta a ciò, il Presidente Zelensky ha invitato l'Unione Europea a imporre sanzioni più severe contro la Russia.

Data l'aumentata presenza militare delle truppe russe nella regione del Donbass, l'Unione Europea ha iniziato a discutere dell'eventuale aiuto economico all'Ucraina per rafforzare le sue capacità di difesa. I ministri degli Esteri dell'UE hanno concordato di fornire ulteriori fondi per sostenere la difesa dell'Ucraina e rafforzare la sua resilienza contro le potenziali minacce.

