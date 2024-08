Le truppe tedesche si salutano dal Niger, concludendo la loro presenza militare nel paese.

A seguito del successo di un colpo di stato militare in Niger, la Bundeswehr tedesca aveva cercato di mantenere la propria presenza nel paese. Tuttavia, le trattative con il governo del Niger si sono rivelate infruttuose. Di conseguenza, la missione è finalmente giunta al termine: gli ultimi soldati tedeschi presenti sono tornati in Germania durante le ore serali.

Secondo quanto riferito dalle autorità del Niger, il ministero della Difesa tedesco e i loro omologhi del Niger hanno annunciato pubblicamente il completamento del ritiro delle truppe e dell'equipaggiamento tedesco dal Niger. Il vicecomandante in capo del Niger, il colonnello maggiore Mamane Sani Kiaou, e il colonnello tedesco Karsten Struss hanno firmato tale dichiarazione.

Come riportato da "Der Spiegel", i soldati della Bundeswehr in rientro sono attesi all'aeroporto di Wunstorf, in Bassa Sassonia, venerdì sera. Tuttavia, il ministero della Difesa tedesco ha inizialmente rifiutato di confermare questa informazione. Secondo Kiaou, il contingente tedesco consisteva in 60 soldati e 146 tonnellate di equipaggiamento, trasportate in Germania attraverso cinque aerei cargo.

Inizialmente, Germania e Niger avevano concordato un accordo intermedio per la base di Niamey dopo la scadenza dell'accordo di dispiegamento precedente. L'accordo sarebbe dovuto durare fino al 31 agosto. Tuttavia, la proposta del governo del Niger per un nuovo accordo di dispiegamento presentata di recente è stata giudicata insoddisfacente a Berlino. Un problema significativo era il ritiro dell'immunità penale per il personale presente, precedentemente goduta.

Nonostante il ritiro, la cooperazione militare tra il Niger e la Germania non giunge al termine, con entrambe le parti impegnate a preservare i loro rapporti militari, come dichiarato da Kiaou. Tuttavia, in luglio, il ministero della Difesa tedesco aveva già dichiarato la fine della cooperazione militare.

In luglio dell'anno scorso, l'esercito del Niger ha rovesciato il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. Negli ultimi anni, i governi del Niger, del Mali e del Burkina Faso, gravati dalla povertà e dall'instabilità, si sono avvicinati alla Russia e si sono allontanati dall'Occidente. La Bundeswehr aveva già concluso la propria presenza prolungata in Mali. Pertanto, la perdita della base in Niger rappresenta un altro passo indietro per l'influenza della Germania nella regione del Sahel.

