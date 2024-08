Le truppe tedesche del Niger atterrano a Wunstorf.

Dopo il successo di un colpo di stato in Niger, la Bundeswehr tedesca ha cercato di conservare la sua base nel paese, ma i negoziati con l'amministrazione nigerina sono falliti. Ora, l'operazione è finalmente conclusa: gli ultimi soldati tedeschi sono atterrati in Germania durante le ore serali.

Dopo un mandato di otto anni, la Bundeswehr tedesca ha concluso la sua missione in Niger, nell'Africa occidentale, e ha lasciato il suo centro di trasporto aereo situato nella capitale, Niamey. Un aereo militare che trasportava gli ultimi soldati tedeschi è atterrato alla base aerea di Wunstorf, in Bassa Sassonia, durante le ore serali.

Il centro di trasporto aereo di Niamey è stato sgomberato. Un comunicato congiunto, firmato dal colonnello maggiore nigerino Mamane Sani Kiaou e dal colonnello tedesco Karsten Struss, è stato rilasciato dai ministeri della difesa di entrambi i paesi, annunciando la fine del ritiro del personale e dell'equipaggiamento tedesco dal Niger. Secondo Kiaou, 60 membri del personale della Bundeswehr tedesca e 146 tonnellate di equipaggiamento sono state trasportate fuori dal paese da cinque aerei cargo.

La Germania aveva precedentemente concordato un accordo interinale con il Niger per il hub di Niamey, poiché l'accordo bilaterale precedente è scaduto il 31 agosto. Tuttavia, la proposta più recente del governo nigerino per un nuovo accordo ha ricevuto critiche aspre da Berlino. Una delle principali preoccupazioni era l'eliminazione dell'immunità precedente dalla persecuzione legale per il personale di stanza.

Il Ritiro Rappresenta un Rovescio

