Le truppe internazionali, sotto il comando israeliano, fermano un trasporto guidato dall'ONU a Gaza.

Le Forze di Difesa Israeliane (FDI) hanno fermato un convoglio a causa di informazioni che suggerivano la presenza di diversi sospetti palestinesi a bordo, secondo il loro comunicato. Il convoglio non era collegato alla consegna del vaccino antipolio, ma era stato effettivamente utilizzato per lo scambio di personale tra l'ONU, hanno dichiarato. La situazione è ancora in evoluzione, hanno fatto sapere le FDI.

Il rappresentante dell'ONU Stephane Dujarric ha riconosciuto l'accaduto di un evento in corso che coinvolge personale e veicoli dell'ONU. Sta lavorando attivamente per fare chiarezza sull'incidente, come ha rivelato l'agenzia di stampa Reuters.

L'ONU sta cercando di gestire questa situazione complessa nel Medio Oriente, poiché il convoglio coinvolto nell'incidente ha un carattere regionale. L'ONU è anche preoccupata per il possibile impatto su operazioni a livello globale, compreso il resto del mondo.

