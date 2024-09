Le trabocche delle dighe polacche portano a zone inondate in Austria

La situazione delle inondazioni in diversi paesi vicini sta peggiorando. La Romania ha segnalato diversi decessi e in Polonia il Primo Ministro Tusk la definisce una "situazione seria" dopo il superamento di una diga. Fino ad ora, la Germania ha incontrato solo inondazioni minori. Nella notte di sabato a domenica, la Polonia ha affrontato una "situazione seria" a causa del superamento di una diga. In Austria, numerosi luoghi sono stati dichiarati zone di disastri. La Repubblica Ceca è anch'essa colpita, con almeno quattro morti in Romania. In Polonia, alcune aree hanno ricevuto più pioggia di quella del famoso inondazione del 1997, secondo Tusk. Egli consiglia ai cittadini di prioritizzare la sicurezza poiché i livelli dell'acqua in vari fiumi del sud-ovest della Polonia continuano a salire.

La situazione in una diga nei Monti Giganti della Polonia, al confine con la Repubblica Ceca, è estremamente critica. La diga di Miedzygorze sta attualmente superando i limiti, nonostante il rilascio dell'acqua. Tuttavia, l'afflusso d'acqua è enorme. I residenti dei villaggi sottostanti nella zona sono stati evacuati, secondo l'autorità di gestione delle acque. La diga sul torrente Wilczka, costruita all'inizio del 20 ° secolo, è alta 29 metri e può contenere quasi un milione di metri cubi d'acqua. Tuttavia, non è riuscita a contenere l'acqua anche durante l'inondazione del 1997.

Le evacuazioni sono state estese nella Repubblica Ceca a causa delle imminenti inondazioni. A Opava, vicino al confine polacco, migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate quando le autorità hanno segnalato. Centinaia di altre persone sono state costrette a lasciare le loro case in altre zone.

La diga austriaca è sull'orlo del superamento

La situazione in Austria è particolarmente precaria, in particolare nella regione di Waldviertel, a nord di Vienna. Il Kamp, un affluente del Danubio, ha già causato gravi inondazioni. Il vicegovernatore di Bassa Austria, Stephan Pernkopf, paragona la situazione a un evento di inondazione secolare. La diga di Ottenstein sul Kamp è sull'orlo del superamento. Secondo il Cancelliere federale Karl Nehammer, la situazione sta peggiorando rapidamente. L'esercito è in standby, pronto ad offrire assistenza. Ventiquattro zone di disastri sono state dichiarate a causa del rischio di inondazioni - questo numero è aumentato a quaranta due entro la sera presto. Un'inondazione è prevista sul Danubio in Austria, che, secondo gli esperti, si verifica solo una volta ogni tre decenni. Si prevede che il picco dei livelli dell'acqua raggiungerà la notte di lunedì.

Prime inondazioni minori osservate in Baviera, Germania

In Germania, sono state segnalate inondazioni leggere nella Baviera meridionale a seguito di forti piogge. Le previsioni del tempo indicano che le piogge sulle Alpi dovrebbero attenuarsi entro domenica mattina. La polizia di Rosenheim ha riferito che non ci sono state interventi significativi legati al tempo alla fine della sera. Alcuni luoghi hanno visto i torrenti straripare e le strade allagarsi.

Il pomeriggio di domenica, i meteorologi di wetter.de prevedono che le nuvole piovose torneranno in Germania. Pioggia è prevista tra l'après-midi e la sera da Berlino a Bassa Baviera.

Tra domenica e lunedì pomeriggio, si prevede che le precipitazioni in Sassonia orientale raggiungano tra i 30 e i 50 litri per metro quadrato. Le autorità avvertono che le forti piogge nella Repubblica Ceca e in Polonia potrebbero portare a inondazioni nella regione confinante. "Se le forti piogge previste continuano, si prevede un'ondata di inondazioni lungo la Neisse della Lusazia tra domenica e lunedì e lungo i fiumi Oder ed Elba dalla prossima settimana", ha detto un portavoce del Ministero dell'Ambiente del Brandeburgo.

I detriti del ponte Carol parzialmente crollato a Dresda vengono rimossi

Dresda, la capitale dello stato della Sassonia, si aspetta che l'Elba raggiunga un livello di quattro metri entro la mattina di lunedì, scatenando il livello di allerta 1. Il livello medio è di circa due metri. La città potrebbe raggiungere il livello di allerta 4, il più alto possibile, entro la prossima settimana. Le autorità non sono certe che il livello non superi i sette metri.

In una rapida operazione, i detriti del ponte Carol parzialmente crollato sulla Elba a Dresda sono stati rimossi. Sabato sera, i lavori di demolizione sulla sezione del ponte danneggiato sulla riva di Neustadt sono stati completati. La città ha cercato di prevenire l'accumulo di acqua sui detriti, che altrimenti avrebbe peggiorato le inondazioni.

Il Commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha espresso preoccupazione per la situazione delle inondazioni in diversi paesi dell'Europa centrale. Egli ha annunciato che l'UE è pronta ad offrire assistenza se necessario.

Riconoscendo la gravità della situazione, l'Unione Europea ha avviato discussioni con i paesi colpiti circa il possibile supporto, inclusa la déploy

