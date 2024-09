Le trabocche della diga polacca portano a evacuazioni nella vicina Repubblica Ceca

La situazione delle inondazioni in diversi paesi confinanti si sta aggravando. La Romania ha segnalato diversi decessi, mentre il Primo Ministro polacco Tusk ha definito la situazione un "serio problema" dopo la prima rottura della diga. In Germania, non ci sono state ancora interventi di rilievo.

In Germania si stanno verificando solo allagamenti minimi. Tuttavia, la situazione è critica in diversi paesi confinanti. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha definito la notte tra sabato e domenica un "serio problema". Una diga è straripata nella serata di sabato. In Austria, numerosi luoghi sono stati dichiarati zone di disastri. La Repubblica Ceca è anch'essa colpita. Almeno quattro persone sono morte in Romania. In Polonia, in alcune aree è caduta più pioggia di quanto non fosse successo durante l'alluvione del 1997, come ha fatto notare Tusk. Ha invitato i cittadini a cercare rifugio in anticipo poiché i livelli delle acque in numerosi fiumi nel sud-ovest della Polonia continuano a salire.

La situazione presso una diga nei Glatzer Beskids, al confine tra Polonia e Repubblica Ceca, era grave. Secondo il comune di Bystrzyca Kłodzka, nella Bassa Slesia, la diga di Miedzygorze era sull'orlo del collasso. Nonostante l'acqua fosse stata scaricata, aveva raggiunto il suo livello massimo! L'afflusso d'acqua era enorme, hanno scritto su X. Gli abitanti delle zone più basse sono stati evacuati, ha annunciato il dipartimento di gestione delle acque. La diga sul fiume Wilczka, costruita all'inizio del 20° secolo, è alta 29 metri e può contenere quasi un milione di metri cubi d'acqua. Nemmeno durante l'alluvione del 1997 questo è stato sufficiente - la diga straripò anche in quell'occasione.

Le evacuazioni sono state estese nella Repubblica Ceca a causa delle imminenti inondazioni. A Opava, vicino al confine polacco, sono state spostate migliaia di persone, hanno riferito le autorità. Centinaia di persone hanno anche dovuto lasciare le loro case in altre città della regione.

Diga in pericolo di rottura nella Bassa Austria

In Austria, la situazione è particolarmente critica nella regione del Waldviertel della Bassa Austria, a nord di Vienna. Il Kamp, un affluente del Danubio, ha già causato inondazioni significative. Il vicegovernatore della Bassa Austria, Stephan Pernkopf, ha descritto la situazione come un evento alluvionale centenario.

Sono previste ulteriori precipitazioni durante la notte tra sabato e domenica. La diga di Ottenstein sul Kamp è in pericolo di rottura. Secondo il cancelliere austriaco Karl Nehammer, la situazione sta peggiorando, con l'esercito in stato di allerta per fornire assistenza. 42 comuni sono stati dichiarati aree a rischio di inondazione - questo numero era di 24 solo poche ore fa. Un'alluvione del Danubio in Austria si verifica mediamente ogni 30 anni. I livelli massimi delle acque sono attesi durante la notte tra domenica e lunedì.

In Baviera meridionale, in Germania, si sono verificate inondazioni a causa di forti piogge. Il servizio meteorologico tedesco si aspetta che le piogge nelle Alpi diminuiscano entro domenica mattina. La polizia di Rosenheim ha riferito tardivamente che non era a conoscenza di alcun dispiegamento significativo legato al tempo. Alcuni torrenti hanno superato gli argini e in alcuni casi le strade sono state allagate.

Previsioni dei meteorologi: "A partire dal pomeriggio di domenica in Sassonia e in alcune parti della Baviera, sono previste piogge prolungate da est". Tra domenica e lunedì pomeriggio sono previste precipitazioni tra i 30 e i 50 litri per metro quadrato nella Sassonia orientale. In questa regione e nel Brandeburgo, le forti piogge in Boemia e Polonia potrebbero anche causare inondazioni. "Se le forti piogge previste si verificano, è probabile che si formi un'onda di piena domenica-lunedì sulla Neisse Lusaziana, e da metà della prossima settimana sull'Oder e sull'Elba", ha dichiarato un portavoce del ministero dell'Ambiente del Brandeburgo.

Rimozione dei detriti dal ponte Carol crollato a Dresda

Dresda, la capitale dello stato della Sassonia, si aspetta che l'Elba raggiunga un livello di quattro metri entro la mattina, scatenando l'allerta 1. Il livello normale è intorno ai due metri. Durante la settimana successiva, potrebbe essere raggiunto l'allerta 4, con le autorità che non escludono la possibilità che il livello superi i sette metri. Pertanto, i detriti del ponte Carol parzialmente crollato sull'Elba a Dresda sono stati urgentemente rimossi. Sabato sera è stato completato il primo grande lavoro di demolizione sulla parte del ponte sulla riva di Neustadt. La città ha cercato di prevenire l'accumulo di acqua sui detriti e ulteriori inondazioni.

