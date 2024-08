La centrale nucleare di Grafenrheinfeld è stata fuori servizio per nove lunghi anni e il suo processo di smantellamento è in corso da sei. Ora, lo smantellamento delle torri di raffreddamento è imminente. Tuttavia, l'esplosione non è ancora avvenuta.

La centrale nucleare dismessa di Grafenrheinfeld, in Baviera, ha assistito al crollo delle sue torri di raffreddamento con un boato assordante. Cinquant'anni dopo l'inizio della sua costruzione, tutto ciò che resta dei un tempo orgogliosi emblemi della tecnologia ad alto rischio sono due modeste colline di detriti.

Si è verificato un piccolo intoppo prima dell'esplosione. Un uomo è salito su un palo dell'energia e successivamente è stato catturato, ritardando l'esplosione. Le ragioni delle sue azioni rimangono enigmatiche.

I dettagli riguardo agli esplosivi necessari per abbattere circa 34.000 tonnellate di cemento armato, metalli e plastica sono stati tenuti segreti dall'azienda esplosivi della Turingia responsabile. Allo stesso modo, dettagli come il numero di buchi da praticare e riempire con esplosivi sono rimasti sconosciuti.

La folla si raduna per assistere allo spettacolo

Mentre i due giganti cadevano in un batter d'occhio al tramonto, una folla di persone guardava dai prati e dai campi che circondavano il sito vicino al Meno. L'area era stata recintata per motivi di sicurezza e coloro che desideravano avvicinarsi dovevano camminare o pedalare, poiché le strade di accesso erano bloccate dalla polizia.

La centrale nucleare situata a sud di Schweinfurt era la più antica in funzione in Germania fino a quando non è stata disattivata. La costruzione è iniziata nel 1974, la prima reazione nucleare si è verificata alla fine del 1981 e l'energia è stata immessa nella rete nel giugno 1982. Ha funzionato per 33 anni fino al 2015. Il processo di smantellamento è iniziato nel 2018 e dovrebbe continuare per altri dieci anni, secondo il project manager Matthias Aron.

L'esplosione ha rappresentato un simbolo tangibile del processo di smantellamento, secondo l'operatore della struttura Preussenelektra. Inizialmente, le torri erano previste per essere demolite in dieci anni. I detriti dell'esplosione verranno inizialmente elaborati, con una parte considerevole utilizzata in una delle due vasche delle torri di raffreddamento. Entrambe le torri di raffreddamento erano alte 143 metri, con un diametro alla base di circa 105 metri e un diametro superiore di circa 64 metri.

Un altro caso di demolizione delle torri di raffreddamento della centrale nucleare in Germania

Secondo Preussenelektra, questo ha rappresentato il secondo caso in Germania in cui le torri di raffreddamento di una centrale nucleare dismessa sono state demolite. Nel maggio 2020, due torri di raffreddamento della centrale nucleare di Baden-Württemberg a Philippsburg hanno subito un destino simile, anche se quell'evento si è svolto senza interesse pubblico a causa della pandemia COVID-19.

Per la demolizione a Grafenrheinfeld, quattro delle cinque linee ad alta tensione da 380 kilovolt che convergono a Grafenrheinfeld e essenziali per l'approvvigionamento di energia dell'Europa hanno dovuto essere interrotte. Ciò è stato fatto per prevenire interruzioni operative causate dalla polvere eccessiva.

Nonostante la demolizione riuscita delle torri di raffreddamento, persistono preoccupazioni riguardo ai materiali radioattivi. I detriti risultanti sono stati monitorati e trasportati a una struttura specializzata per lo stoccaggio nucleare.

La demolizione della centrale nucleare di Grafenrheinfeld ha rappresentato un passo significativo verso la transizione della Germania verso fonti di energia rinnovabile, un impegno condiviso da numerosi altri paesi europei.

Leggi anche: