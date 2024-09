Le tensioni nella politica israeliana aumentano mentre gli scontri con Hezbollah si intensificano

Invece, il mondo politico era animato da voci che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu stesse pianificando di licenziare il Ministro della Difesa Yoav Gallant e nominare un neofita militare, Gideon Sa'ar, per rafforzare la sua posizione interna. Alti funzionari della sicurezza sono stati franchi. "Ci vorrà del tempo per imparare il lavoro", ha dichiarato Gadi Eisenkot, un ex capo dell'esercito israeliano rispettato e membro dell'opposizione.

Tuttavia, la serie di esplosioni via cercapersone e walkie-talkie, che ha causato numerous morti e feriti e ha agitato i nervi del Libano, ha impedito temporaneamente questo schema. La tensione crescente con Hezbollah ha concesso a Gallant una proroga. I resoconti della stampa israeliana suggeriscono che questa proroga per Gallant è solo temporanea e Netanyahu intende ancora licenziarlo.

La politica e la vita politica in qualsiasi democrazia sono inseparabili. Ma in Israele di Netanyahu, sono particolarmente intrecciati - soprattutto ora.

Motivazioni politiche

Il governo israeliano sostiene che intensificare il conflitto con Hezbollah era necessario per far tornare a casa oltre 60.000 residenti sfollati nel nord di Israele. Da quando Hamas ha attaccato l'8 ottobre, Hezbollah ha lanciato attacchi contro Israele in solidarietà con Hamas e i militanti palestinesi a Gaza. Di conseguenza, centinaia di migliaia di persone sono state sfollate a causa dei bombardamenti israeliani in Libano.

Il ritorno dei residenti del nord alle loro case è una priorità politica in Israele e, poiché il governo lo ha incluso come obiettivo bellico, è diventato anche un obiettivo di politica. Tuttavia, intensificare il conflitto con Hezbollah impedisce a Netanyahu di licenziare Gallant.

In modo sorprendente, Netanyahu ha convocato una riunione di sicurezza il mercoledì, ma non ha invitato il suo ministro della difesa. Invece, ha invitato Itamar Ben-Gvir, un ministro della sicurezza nazionale con una condanna per incitamento. Ben-Gvir è stato in precedenza escluso dalle decisioni relative alla guerra, nonostante le richieste multiple.

Di recente, dopo l'approvazione di un tentativo di mediazione USA-appoggiato con il Libano, Netanyahu ha ricevuto severe critiche dai suoi alleati di destra, che suggeriscono che solo l'azione militare può eliminare Hezbollah dal confine. Il partito di Ben-Gvir ha tenuto una riunione d'emergenza - facendo un implicito minaccia di sciogliere la coalizione. Questa critica ha spinto Netanyahu a rilasciare una dichiarazione contro un immediato cessate il fuoco, e quando ha emesso un'altra dichiarazione annunciando la sua partecipazione al processo di mediazione USA, lo ha fatto solo in inglese, non in ebraico.

Nel condurre la guerra contro Hezbollah, il governo israeliano cerca di disconnettere il Libano da Gaza. Hezbollah afferma che i suoi attacchi contro Israele sono in solidarietà con i palestinesi a Gaza; Israele cerca di fermare gli attacchi di Hezbollah senza un cessate il fuoco e uno scambio di ostaggi. Tuttavia, tra la classe di sicurezza nazionale israeliana, c'è la convinzione diffusa che Netanyahu stia prolungando il conflitto a Gaza perché è consapevole che una volta risolto, dovrà affrontare una forte pressione per chiamare le elezioni.

I familiari dei 101 ostaggi a Gaza continuano a biasimare il primo ministro per guadagnare tempo e prioritizzare la sua sopravvivenza politica rispetto all'interesse nazionale.

"I believe it's primarily a political issue," Eyal Hulata, senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies and a former national security advisor to the Israeli prime minister, told CNN of the failure to reach a ceasefire in Gaza. "The IDF (Israel Defense Forces) and the defense minister have been clear that they believe that the situation in Gaza allows for a hostage exchange, and that they support a hostage exchange.

"If Netanyahu wanted to end it, he could. So, I guess that's not his intention at this point."

Tensioni storiche

Netanyahu e Gallant hanno avuto relazioni tese per molto tempo, nonostante un periodo di unità dopo l'attacco di Hamas dell'8 ottobre.

I due hanno spesso litigato sulla guerra in Gaza. Ad agosto, Gallant ha detto a un comitato chiuso della Knesset che l'obiettivo di Netanyahu di "vittoria totale" in Gaza era assurdo, secondo i media israeliani. Netanyahu ha risposto rimproverando pubblicamente Gallant per aver abbracciato una "narrazione anti-israeliana".

Gallant è stato anche altamente critico nei confronti dell'enfasi di Netanyahu sul controllo israeliano su una striscia di territorio lungo il confine Gaza-Egitto, nota come Corridoio di Philadelphi, chiamandolo "vergogna morale". Durante le discussioni del governo, ha votato contro il proseguimento dell'occupazione lì, vedendolo come un ostacolo per un cessate il fuoco e uno scambio di ostaggi. "Se vogliamo gli ostaggi vivi, non abbiamo tempo", ha detto.

Con il Corridoio di Philadelphi e Hezbollah, i critici di Netanyahu si sono chiesti perché, se erano così importanti, abbia aspettato mesi per affrontare questi problemi. Netanyahu sostiene che si è trattato di una "progressione dell'escalation militare".

"The tension between Netanyahu and Gallant is long-standing and deeply personal," Gilad Malach, a researcher at the Israel Democracy Institute, told CNN. "But above all, Netanyahu wants to keep his coalition."

In effetti, quando il primo ministro ha tentato in precedenza di licenziare Gallant, lo scorso marzo, era per opporsi alle riforme giudiziarie proposte di Netanyahu - un problema che avrebbe potuto dismant

I partiti ultra-ortodossi, essenziali per il governo di Netanyahu, stanno cercando di introdurre una legge per reintrodurre l'esenzione. Nonostante le minacce di lasciare la coalizione in passato, la loro insoddisfazione per il mandato attuale dell'IDF di arruolare uomini ultra-ortodossi rimane una minaccia incombente.

Gallant, una spina nel fianco di Netanyahu, si oppone alla concessione di un'esenzione agli ultra-ortodossi. Condividendo questa opinione con molti leader militari, egli ritiene che tutti gli israeliani ebrei dovrebbero condividere il peso del servizio militare e si rifiuta di sostenere qualsiasi legge priva di ampio sostegno politico.

Sa'ar, che Netanyahu intendeva sostituire a Gallant, è detto avere rapporti più stretti con i partiti ultra-ortodossi.

Eisenkot, l'ex capo di stato maggiore dell'IDF, ha opinato che la questione ultra-ortodossa fosse alla base del desiderio di Netanyahu di licenziare il ministro della difesa.

"Licenziare Gallant – e non sono il più grande fan di Gallant – serve obiettivi politici, mirati a far passare la legge sulla coscrizione, danneggiando così l'IDF", ha dichiarato Eisenkot. "Si tratta di un'ulteriore manifestazione della politica cinica di Netanyahu".

Con il sostegno di Netanyahu, i partiti ultra-ortodossi mirano a far passare una legge sull'esenzione militare quando la Knesset tornerà dopo le Feste ebraiche ad ottobre. Anche se la legge passasse, la Corte Suprema è quasi certa di annullarla, secondo Malach.

"Tuttavia, il punto è che si guadagna tempo. E questa è la cosa più importante per Netanyahu", ha detto. "Nel breve termine, l'intero mandato è per lui. Perché fino a quando la Corte Suprema non decide, avrà un anno, due anni – è sufficiente".

Questa strategia a breve termine potrebbe valere anche per Hezbollah. Nonostante il dibattito in corso su una possibile invasione israeliana del Libano nel prossimo futuro, non c'è discussione su ciò che una soluzione a lungo termine con il vicino d'Israele potrebbe comportare.

Michael Shemesh, corrispondente dell'emittente israeliana Kan che ha accompagnato Netanyahu a New York questa settimana, ha riferito che i giornalisti hanno chiesto a un assistente del primo ministro sulla possibilità di licenziare Gallant.

"Non facciamo politica durante la guerra", ha risposto l'assistente. "C'erano giornalisti che non sono riusciti a trattenere una risata", ha detto Shemesh.

Dana Karni ha contribuito a questo report.

despite the escalated tension with Hezbollah providing Defense Minister Yoav Gallant with a temporary reprieve, reports suggest that Prime Minister Benjamin Netanyahu still intends to dismiss him. This move could potentially help Netanyahu achieve his political goal of dismissing Gallant, especially in regards to the controversial issue of mandatory military service for ultra-Orthodox Jews, which Gallant strongly opposes. The ongoing conflict with Hezbollah has hindered Netanyahu's aim to dismiss Gallant, but it has also provided him with an opportunity to reshape his cabinet and strengthen his domestic political position in the world.

Leggi anche: