Prima dell'evento di voto regionale - Le tendenze del voto giovanile nelle elezioni sotto i 18 anni indicano un sostegno di oltre un terzo per l'AfD

Nella simulazione delle elezioni legislative per adolescenti in Sassonia, l'AfD ha trionfato, ottenendo un notevole vantaggio del 34,5% tra gli elettori under 18, secondo il Circolo Giovanile e dei Bambini della Sassonia.

La CDU si è piazzata al secondo posto con il 16,2%, seguita da La Sinistra con l'11,8%. L'SPD ha ottenuto l'8,5%, i Verdi il 5,7%, mentre l'alleanza di Sahra Wagenknecht ha raccolto il 4,8% dei voti. La partito del satirico Martin Sonneborn ha ottenuto il 4,6% dei voti.

Circolo Giovanile e dei Bambini della Sassonia: Non soddisfacente

"Il successo dell'AfD non è soddisfacente, poiché indica che le loro idee trovano favore tra i giovani", ha commentato Vincent Drews, presidente del Circolo Giovanile e dei Bambini della Sassonia. "Questo serve come un chiaro avvertimento per noi e per tutti gli sostenitori della democrazia di continuare a promuovere e difendere i valori democratici". I risultati mettono in evidenza il ruolo cruciale del lavoro giovanile nella comunità.

Sono stati raccolti oltre 9.000 voti nelle elezioni legislative U18. Questa elezione non è un'indagine affidabile, ma funge da progetto di educazione politica. I giovani hanno avuto l'opportunità di votare in circa 150 seggi elettorali in tutta la Sassonia dal 19 al 23 agosto.

La CDU, pur non avendo ottenuto il primo posto, ha comunque ottenuto un notevole 16,2% nelle elezioni, dimostrando la sua continua presenza nel panorama politico della Sassonia. Alla luce della vittoria dell'AfD, la prestazione della CDU diventa ancora più importante, poiché indica una potenziale base di supporto che può essere coltivata in futuro.

Leggi anche: