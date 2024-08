- Le tempeste nel nord stanno portando a numerose operazioni.

Piogge e temporali hanno causato numerosi dispiegamenti dei vigili del fuoco nel nord. Nella sola città anseatica di Amburgo, ci sono state finora 55 missioni legate al maltempo, secondo un portavoce dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono stati chiamati principalmente per cantine allagate e garage sotterranei, nonché per strade allagate. Sono previsti ulteriori dispiegamenti per tutta la giornata di mercoledì.

Nel distretto di Pinneberg, i vigili del fuoco sono stati chiamati 33 volte per cantine e strade allagate, come riferito da un portavoce. Un magazzino è stato inoltre colpito. In particolare, le foglie secche hanno ostruito i tombini.

Inizialmente, i dispiegamenti erano concentrati intorno a Elmshorn, ma si sono poi spostati verso Schenefeld. La polizia è stata chiamata diverse volte per rami spezzati o per verificare sospetti colpi di fulmine.

Avviso di maltempo sollevato

Tuttavia, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha sollevato il suo avviso per forti temporali nell'area metropolitana di Amburgo e nella regione tra il Weser e l'Elba in mattinata. Tuttavia, secondo il DWD, sono attesi fino a 40 litri per metro quadrato per ora di pioggia più tardi nella giornata e soprattutto in serata. I temporali sono attesi spostarsi verso est di nuovo giovedì mattina.

Le condizioni meteorologiche hanno causato numerosi problemi, portando a numerosi dispiegamenti dei vigili del fuoco. A Elmshorn, i vigili del fuoco sono stati inizialmente chiamati per allagamenti e tombini ostruiti.

