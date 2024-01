Le tazze Stanley color rosa per San Valentino scatenano la frenesia da Target

Sembra che quest'anno, per alcuni festeggiati di San Valentino, non ci sia niente di più significativo del regalo di un tumbler isolato in acciaio inossidabile di dimensioni eccessive e tinte di rosa, che è decisamente ingombrante, troppo pesante da portare in giro quando viene riempito per "idratarsi tutto il giorno", ma è comunque una solida sensazione virale nel nuovo anno.

A dicembreTarget ha lanciato una collezione di tumbler Stanley in edizione limitata per San Valentino, nei toni del rosa acceso e del rosso ciliegia, che comprendeva un enorme boccale da 40 once, tumbler più piccoli in confezione da due con il messaggio "It was Love at First Sip" e un tumbler Stacking Beer Pint.

La prova è stata documentata dai video di TikTok che mostravano persone in fila fuori dai negozi Target in attesa di accaparrarsi le Stanley in edizione limitata all'apertura delle porte.

Altri video hanno ripreso la folle corsa verso gli espositori delle Stanley di San Valentino in un negozio Target e alcuni acquirenti che inciampavano e cadevano lungo il percorso.

Target ha dichiarato che la collezione è stata lanciata nei suoi negozi a livello nazionale e online il 31 dicembre. Mercoledì il rivenditore ha dichiarato alla CNN che i prodotti sono stati estremamente richiesti e sono andati esauriti.

Ha inoltre dichiarato che le edizioni Stanley di San Valentino non saranno rifornite, ma che i fan di Stanley possono aspettarsi altre collaborazioni di Target con il marchio nel 2024.

Il marchio Stanley, che ha 111 anni, sta vivendo una sorta di grande rinascita con una clientela molto più giovane, composta da ragazzi, adolescenti e giovani adulti.

Inventata da William Stanley, Jr. nel 1913, la bottiglia isolata sottovuoto interamente in acciaio è stata originariamente inventata per mantenere cibi e bevande caldi o freddi, e da allora è diventata un popolare accessorio da campeggio ed escursionismo.

Negli ultimi anni, la tazza da 40 once "Quencher" ha guadagnato rapidamente terreno sui social grazie alla sua capacità di mantenere le bevande calde e fredde per lunghi periodi di tempo e al fatto che, nonostante le dimensioni, il fondo affusolato si adatta perfettamente al portabicchieri di un veicolo.

A novembre, una collaborazione di Stanley con Starbucks ha scatenato simili scosse virali per il bicchiere Quencher rosso metallizzato in edizione limitata per le vacanze. Anche queste tazze sono andate rapidamente esaurite. Se ne volete ancora una, ne sono spuntate alcune su eBay, tra gli altri siti di rivendita. Ma preparatevi a sborsare qualche centinaio di dollari invece di 50 o meno se ne avete acquistata una dal rivenditore.

Target ha dichiarato che la collezione di San Valentino ha un prezzo che va da 20 dollari per il tumbler più piccolo, 30 dollari per la confezione da due e 45 dollari per il Quencher.

