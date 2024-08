Costo del biglietto del treno - Le tariffe elevate dei trasporti comportano una perdita prevista di 20 milioni di euro per MV.

Con l'aumento previsto delle tariffe ferroviarie, che dovrebbero raggiungere circa 20 milioni di euro all'anno entro il 2026, la regione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore si prepara a sostenere queste spese aggiuntive, come confermato da un rappresentante del Ministero dei Trasporti di Schwerin.

Questo aumento previsto delle tariffe ferroviarie avrà principalmente un impatto sul trasporto regionale, con InfraGo che richiede un aumento del 23,5% presso l'Agenzia Federale per la Rete. InfraGo gestisce la rete ferroviaria del paese.

Gli stati federali della Germania sono responsabili del trasporto pubblico locale, che già lotta con carenze di finanziamento croniche, in parte a causa del biglietto tedesco economico.

Tuttavia, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore non ha intenzione di chiudere alcuna linea o sezione ferroviaria in servizio passeggeri, come confermato dal Ministero dei Trasporti. Lo stato può coprire le spese in aumento attingendo a un fondo speciale recentemente istituito.

Il governo federale ha la responsabilità di fornire un finanziamento adeguato per queste offerte degli stati attraverso i cosiddetti fondi di regionalizzazione. "È fondamentale identificare soluzioni di finanziamento sostenibili e affidabili qui", è stato sollecitato a Berlino.

Si avvicina un aumento delle tariffe

InfraGo propone un aumento significativo delle tariffe ferroviarie - una tassa per l'uso della ferrovia - a partire dal 2026. In generale, i prezzi dovrebbero aumentare del 19,1% dal 2026. I viaggi a lunga distanza subiranno un aumento del 10,1%, mentre il trasporto merci vedrà un aumento del 14,8%. Per rendere effettive queste tariffe ferroviarie previste, è necessario il consenso dell'Agenzia Federale per la Rete. Il processo di revisione è previsto per iniziare a ottobre.

Il capo della frazione CDU del parlamento statale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Daniel Peters, ha avvertito di uno "shock dei prezzi" per gli stati. "O non saranno in grado di permettersi il problema di Berlino, con conseguenti cancellazioni dei treni. Oppure queste tariffe aumentate saranno direttamente scaricate sui clienti". Allo stesso modo, il Ministro Reinhard Meyer (SPD) ha messo in guardia: "Se i treni, i pendolari e persino il trasporto merci diventano troppo costosi, non sarà più fattibile trasferire più traffico sulle ferrovie".

