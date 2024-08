Le superstar tedesche si presentano al momento più inopportuno.

Il sogno dell'oro è scoppiato, la striscia vincente interrotta. La nazionale di basket tedesca ha perso una partita in un torneo internazionale per la prima volta dal 2022 e dovrà accontentarsi della "piccola finale" contro la Serbia. La Francia affronterà gli Stati Uniti nella finale.

"Sono molto deluso in questo momento. Quando sei così vicino a raggiungere la finale olimpica, penso che sia comprensibile." Franz Wagner, stella NBA tedesca, era visibilmente turbato dopo la sorprendente sconfitta della sua squadra per 69:73 contro la Francia. Il capitano Dennis Schröder e il resto della squadra hanno lasciato il campo del Paris Bercy Arena, dove i 12.454 spettatori avevano precedentemente trasformato l'arena in un mare di blu, bianco e rosso.

"La Francia ha giocato in modo molto diverso e molto più fisico rispetto a quando eravamo a Lille. Abbiamo avuto qualche difficoltà con questo", ha detto Wagner dopo la partita, che è iniziata bene per i campioni del mondo di basket. Tuttavia, è diventato sempre più chiaro che i padroni di casa non solo stavano giocando con personale e tattiche diverse, ma anche con un'intensità e un'aggressività diverse rispetto alla loro sconfitta shock nel turno preliminare di una settimana fa.

La Germania, che ha completamente perso il ritmo nel momento peggiore, è riuscita a rimontare dopo essere stata sotto di doppio e aveva anche una possibilità di vincere nell'ultimo minuto. Tuttavia, la squadra alla fine non è riuscita a raggiungere la finale olimpica a causa di diverse occasioni mancate. "Non penso che abbiamo giocato la nostra migliore partita. Ma questo fa parte dello sport. Non abbiamo mollato."

Il secondo quarto maledetto: l'inizio della fine

Quando Franz Wagner ha costretto Victor Wembanyama a un turnover dopo tre minuti nel secondo quarto, il giovane talento francese aveva solo due punti e due rimbalzi a suo credito. La Germania era in vantaggio di sei punti e il valore plus/minus di Wagner era il più alto di tutti i giocatori in campo con un plus otto. Mentre Wagner era poi stato sostituito per quasi sette minuti, l'attacco della DBB si è praticamente fermato - l'inizio della fine per i campioni del mondo.

Guidati da un capitano Nic Batum implacabile, la difesa francese si è gradualmente rafforzata e ha costretto la squadra precedentemente più attenta al turnover del torneo a commettere sette dei suoi 15 turnover totali e solo otto punti nel quarto. È stato il peggior quarto per i tedeschi in questo torneo olimpico, in cui hanno segnato solo tre dei loro undici tiri da campo, mentre la Francia ha segnato sette volte dentro la vernice, sei delle quali erano schiacciate o tiri da due punti. Gli entusiasti spettatori hanno incitato la loro "Équipe Tricolore" a un pareggio di 33:33 all'intervallo.

Come nel turno preliminare contro il Canada, i giocatori di riserva Guershon Yabusele e Isaia Cordinier hanno assunto il ruolo principale nell'attacco, dopo che l'allenatore Vincent Collet aveva radicalmente cambiato la sua formazione e rotazione dopo la sconfitta umiliante nel turno preliminare. Cordinier ha messo la Francia in una buona posizione con undici dei suoi 16 punti prima della pausa, prima che Yabusele rimettesse la sua squadra in vantaggio con undici dei suoi 17 punti nella seconda metà. Il gioco della Germania si stava disintegrando e la Francia ha vinto il secondo e il terzo quarto 38:25. Una nuova serie di attacchi all'inizio dell'ultimo quarto sembrava già aver deciso la partita con un punteggio di 66:53.

Gli ospiti sono tornati in gioco un'ultima volta. Una fantastica serie di 13:4 li ha portati a un punteggio di 68:70. Poi la Francia ha mancato un altro tiro, con il rimbalzo che è arrivato dodici secondi prima della fine con Franz Wagner, che è inciampato e non è riuscito a recuperare il pallone. La Germania ha mandato Wembanyama ai tiri liberi. Il giovane talento ha segnato solo uno (71:68) e ha costretto la sua squadra a fallire immediatamente per impedire il tiro da tre punti. Schröder ha mancato il suo primo di due tentativi (69:71), Cordinier ha sigillato la vittoria di quattro punti con due tiri liberi vincenti. "È dura per noi. Meritavamo di avanzare in finale", ha detto Andreas Obst. "È una dura sconfitta, ma dobbiamo rimetterci in gioco in fretta", ha detto Andreas Obst.

Nel turno preliminare, Wagner e Schröder avevano dominato i padroni di casa: Wagner con due schiacciate mostruose, Schröder con tiri da tre punti uno dopo l'altro, addirittura uno quasi dalla linea di metà campo. Alla fine, le stelle della Germania avevano ciascuna segnato 26 punti nella vittoria per 85:71 - la quinta partita più alta nella storia della DBB alle Olimpiadi, dopo Detlef Schrempf, che ha rivendicato i primi quattro posti.

Parigi non è Lille e la semifinale non è il turno preliminare. La pericolosa coppia tedesca è riuscita a segnare solo 28 punti insieme. Schröder ha segnato 18 punti, ma solo sei dei suoi 18 tentativi e tre dei suoi 11 tiri da tre punti. Ha anche distribuito solo quattro assist - quasi cinque in meno della sua media a partita. Wagner ha fatto ancora peggio: il giovane talento di Orlando Magic ha segnato solo dieci punti con 4-10 dal campo, 2-6 da fuori e senza tentativi ai tiri liberi.

È iniziato bene, però ...

In particolare, è amaro che entrambi abbiano iniziato la partita esattamente dove avevano lasciato quasi una settimana fa a Lille: esplosivi, efficienti ed efficaci nel distruggere la difesa francese.both Wagner and Schröder started with seven early points each, helping Germany to a 16:7 lead after five minutes. After that, not much went right: Wagner only scored one more field goal, Schröder missed eleven of his 15 shot attempts in the first quarter.

Germania aveva mantenuto una striscia di 13 partite senza sconfitte nei tornei internazionali. La loro ultima sconfitta risale al 16 settembre 2022, nella semifinale di EuroBasket contro la squadra campione in carica della Spagna. Da allora, la squadra di basket tedesca aveva vinto la partita per il bronzo nel 2022, tutte le otto partite al FIBA World Cup 2023 e le prime quattro partite di questo torneo olimpico - a volte con prestazioni eccezionali che avevano stabilito la squadra di Gordon Herbert come forse l'unico serio contendente alla squadra apparentemente invincibile e stellare degli Stati Uniti nella lotta per l'oro.

"Non è un videogioco. Non giochiamo sempre alla perfezione. Siamo tutti umani e impareremo da questo," ha detto Franz Wagner dopo la sconfitta, e ha fornito più dettagli quando gli è stato chiesto i motivi. "Hanno lunghi guardiani, ali lunghe, Wemby, Rudy, Lessort, giocano molto fisicamente. Erano forti, bisogna riconoscerlo. Ma non abbiamo giocato a basket oggi. Non abbiamo avuto la nostra migliore giornata, e sono diversi ora rispetto all'ultima volta che li abbiamo incontrati. Hanno fatto ottime ajustements, e hanno semplicemente avuto una giornata migliore oggi di noi."

Wagner e Schröder avrebbero dovuto trarre beneficio dalla difesa aggressiva dei padroni di casa, ma la Germania ha faticato a trovare il suo ritmo e a segnare nel secondo tempo. La squadra che era stata precedentemente la seconda miglior squadra offensiva del torneo ha segnato solo 44 punti negli ultimi 30 minuti, con un misero 34% di percentuale di tiri dal campo. La supremazia di Francia nelle statistiche di impegno ha sigillato la partita a loro favore. I padroni di casa hanno segnato più punti a canestro, dai turnover, in contropiede e dalla linea dei tiri liberi.

"Congratulazioni alla Francia," ha detto un deluso coach tedesco alla fine. "Non eravamo al nostro meglio, non abbiamo gestito bene la palla. Ma abbiamo combattuto, abbiamo dimostrato tanto carattere. È difficile guardare avanti ora, ma abbiamo una partita molto importante in arrivo. Ci concentreremo su quella a partire da domani mattina." La Germania affronterà la Serbia in una rivincita della finale del World Cup sabato, dopo che la Serbia ha perso di misura contro gli Stati Uniti (91:95) in un thriller.

