- Le strutture sciistiche si stanno sempre più rivolgendosi a metodi di produzione di neve per tutte le stagioni.

Investimenti da un Milione di Dollari Guardano a Rendere gli Impianti Sciistici di Winterberg Immune ai Cambiamenti delle Temperature Invernali Secondo l'Arena degli Sport Invernali nella regione di Sauerland, un'unione di impianti sciistici nelle vicinanze, verranno spesi circa 5 milioni di euro nella prossima stagione invernale per aumentare la affidabilità della neve utilizzando la tecnologia più avanzata, contemporaneamente migliorando la sostenibilità.

Alcuni operatori degli impianti hanno iniziato ad utilizzare macchinari per la neve tutto l'anno, che possono creare neve indipendentemente dalla temperatura esterna, a differenza delle tradizionali cannoni per la neve che dipendono dal freddo naturale. In progetti sperimentali, gli operatori delle seggiovie stanno cercando di utilizzare efficacemente il calore prodotto dalle macchine a nome della sostenibilità.

Calore dalla Macchina per la Neve alla Serra

Sette di questi macchinari tutto l'anno entreranno in funzione nella rete di seggiovie di Winterberg stessa questa prossima stagione invernale, garantendo pendii innevati e un avvio di stagione più costante. Uno di questi funzionerà come caso di prova per fornire calore a un complesso che ospita unità di catering, appartamenti e noleggio sci. L'operatore dell'impianto sciistico Poppenberg ha anche iniziato il processo di modifica della sua macchina tutto l'anno per raccogliere calore in futuro.

Operatori aggiuntivi delle seggiovie stanno sostituendo i loro cannoni o lance per la neve con alternative più efficienti dal punto di vista energetico. Entro il 2030, gli sport invernali nella regione si prefiggono l'obiettivo di neutralità climatica, con molti luoghi che stanno passando all'elettricità verde o al biodiesel per mantenere gli spazzaneve.

