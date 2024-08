- Le strutture militari in Renania-Palatinato non sono in pericolo

Nel Reno-Palatinato, il Ministero dell'Interno riferisce che attualmente non ci sono "indizi di una minaccia specifica per gli oggetti militari utilizzati". Tuttavia, le autorità di sicurezza continuano a monitorare la situazione di sicurezza e ad adattare le loro misure di conseguenza, ha dichiarato un portavoce del Ministero dell'Interno a Magonza. Non sono state fornite ulteriori informazioni.

Le autorità di sicurezza dello stato sono in stretto contatto con i responsabili delle strutture militari e lavorano continuamente con le autorità militari dello stato.

A Colonia, la base aerea di Colonia-Wahn è stata chiusa il mercoledì - c'era il sospetto che l'approvvigionamento idrico potesse essere stato sabotato. È stato scoperto un buco in una recinzione davanti alla centrale idrica della base e le Forze Armate tedesche hanno segnalato "valori anomali dell'acqua" e hanno avviato ulteriori indagini.

In modo simile, a Mechernich, è stato scoperto giovedì pomeriggio che una recinzione all'interno del bacino idrico era stata tagliata.

