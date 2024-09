Le strutture di stoccaggio di munizioni russe hanno subito danni vicino a Mariupol, Ucraina, alle circa 20:23.

19:36 Italia consegnerà un moderno sistema di difesa aerea all'Ucraina a settembre L'Italia consegnerà un secondo sistema di difesa aerea SAMP/T all'Ucraina questo mese, come annunciato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a Roma. Questo sistema può monitorare simultaneamente più bersagli e intercettarne fino a dieci. È l'unico sistema di difesa aerea sviluppato in Europa in grado di intercettare missili balistici.

19:02 Rapporto: Russia schiera 38.000 truppe nell'offensiva di Kursk Secondo un rapporto del "Financial Times", la Russia sta schierando circa 38.000 truppe nella sua offensiva a Kursk, citando un alto funzionario dell'intelligence ucraina. Alcune truppe sono state ritirate dalla Ucraina meridionale, ma gli attacchi non sono ancora su larga scala, secondo la fonte. La Russia avrebbe bisogno di inviare più delle sue brigate temprate dal combattimento per ottenere successi significativi. In precedenza, il presidente ucraino Selenskyj aveva stimato che sarebbero stati necessari 100.000 soldati russi per respingere completamente l'offensiva di Kursk.

18:22 L'esercito ucraino intercetta uomini in fuga dalla coscrizione al fiume Dnister L'esercito ucraino ha bisogno di nuovi reclute a causa del conflitto in corso, ma molti uomini cercano di evitare la coscrizione e fuggire in paesi confinanti come la Moldavia. Spesso vengono intercettati al confine del fiume Dnister.

17:44 Risolto il mistero degli aerei russi coperti di pneumatici Nel agosto 2023, gli aerei militari russi hanno iniziato a essere coperti con pneumatici per automobili. La motivazione dietro questo fatto è rimasta sconosciuta fino a quando un ufficiale militare statunitense non ha fornito una risposta. Secondo Schuyler Moore, Direttore Tecnico del Comando Centrale degli Stati Uniti, i pneumatici vengono utilizzati per confondere i sistemi di targeting dei missili moderni. "Se si mettono pneumatici sulle ali, molti modelli di visione computerizzata hanno difficoltà a riconoscere che si tratta di un aereo", ha dichiarato Moore durante una discussione al think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (CSIS). In precedenza, si era ipotizzato che i pneumatici potessero offrire una protezione supplementare contro i droni kamikaze.

16:56 Le truppe russe distruggono una miniera di carbone ucraina a Wuhledar Le forze russe stanno bombardando la città mineraria ucraina di Wuhledar, dove stanno distruggendo una delle miniere di carbone più importanti del paese. I video mostrano l'esplosione e il successivo crollo della torre sul pozzo principale della miniera. Si stima che nella vena siano presenti più di 150 milioni di tonnellate di carbone.

16:19 Pistorius considera la spesa per la difesa una sfida Dopo il fondo speciale da 100 miliardi di euro, il Ministro della Difesa federale Boris Pistorius è consapevole della necessità di ulteriori finanziamenti per sostenere il bilancio futuro della Bundeswehr. "Il fondo speciale sarà completamente esaurito entro la fine dell'anno", ha dichiarato Pistorius dopo aver visitato i soldati a Saarlouis. "Poi vedremo da dove arrivano i finanziamenti aggiuntivi". Pistorius sottolinea il fatto che sono stati allocati 80 miliardi di euro nella pianificazione finanziaria del governo federale per il bilancio del 2028. "Presumo che sia la base, perché dovremo garantire ulteriori finanziamenti per gli acquisti e l'infrastruttura entro allora". Pistorius evidenzia anche che garantire ulteriori finanziamenti rimane una sfida significativa.

15:51 L'Ucraina attacca edifici residenziali a Belgorod Il'esercito ucraino sta continuando i suoi attacchi alle città russe, prendendo di mira Belgorod vicino al confine condiviso. Sono stati bruciati e distrutti diversi veicoli e un edificio residenziale, con otto persone ferite.

15:14 Manovre navali: le navi cinesi raggiungono Vladivostok Dopo aver annunciato gli esercizi militari congiunti, due navi della guardia costiera cinese hanno raggiunto Vladivostok, nella Siberia orientale della Russia, secondo i resoconti russi. Le navi cinesi si trovano a Vladivostok su invito della pattuglia di frontiera russa, fino a venerdì, come spiegato dal Ministero degli Esteri russo. Gli esercizi mirano ad "approfondire la cooperazione strategica tra le forze militari cinesi e russe", come chiarito da Pechino. Le forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno all'esercizio "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk lungo la costa russa. Inoltre, la Cina parteciperà all'esercizio più ampio della Russia "Ocean-2024".

14:39 Baerbock avverte: se cade l'Ucraina, poi toccherà alla Moldavia Per la Ministra degli Esteri federale Annalena Baerbock, sostenere l'Ucraina contribuisce anche a garantire la sopravvivenza della Moldavia. "Tutto ciò che facciamo per sostenere l'Ucraina contribuisce anche a stabilizzare la situazione in Moldavia", ha dichiarato Baerbock durante l'incontro della piattaforma di partenariato della Moldavia nella capitale Chisinau. "È chiaro che la principale preoccupazione delle persone qui è che se l'Ucraina cade, probabilmente la Moldavia sarà la prossima".

Nel conflitto russo-ucraino, un numero significativo di soldati è stato ferito e ha perso la vita da entrambe le parti, secondo l'analisi del quotidiano statunitense "Wall Street Journal". L'esercito ucraino avrebbe subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti, secondo il giornale, citando una stima confidenziale ucraina. La Russia, d'altra parte, sarebbe stimata in circa 600.000 vittime - 200.000 morti e 400.000 feriti - secondo le stime degli organismi di intelligence occidentali, ha aggiunto il giornale. Né il governo ucraino né quello russo rendono pubblici i loro conteggi delle vittime.

La Russia sta potenziando le sue forze militari per raggiungere un esercito di 1,5 milioni di soldati attraverso un decreto. Secondo l'analista del Cremlino Rainer Munz, questo passo segnala più della sola conflitto ucraino. Egli discute da dove la Russia sta ottenendo questi soldati aggiuntivi.

Il Cremlino giustifica i piani per ingrandire il suo esercito e diventare il secondo al mondo a causa delle minacce crescenti ai suoi confini. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha dichiarato questo durante una conferenza stampa con i giornalisti, spiegando che l'aumento delle minacce ai confini della loro patria è la causa. Questo è il risultato dell'ambiente ostile ai loro confini occidentali e dell'instabilità ai loro confini orientali, che richiede misure appropriate. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato lunedì di aumentare la dimensione regolare dell'esercito russo di 180.000 soldati a 1.5 milioni di soldati attivi, rendendolo il secondo esercito più grande del mondo dopo la Cina.

Il governo di Kyiv vuole prendere di mira i logistici militari russi - gli aeroporti militari, i centri di comando, l'infrastruttura. Secondo un nuovo RTL/ntv Trendbarometer, il 64 percento dei rispondenti si oppone alla consegna di armi occidentali che potrebbero anche attaccare obiettivi profondi all'interno della Russia. Il 28 percento sostiene la consegna di tali missili. Una maggioranza per la consegna di tali missili esiste solo tra i sostenitori dei Verdi (53 percento) e dell'FDP (58 percento). Solo il 34 percento dei sostenitori dell'SPD e il 31 percento dei sostenitori dell'Unione appoggiano questo passo. Tra i sostenitori dell'AfD è solo il 4 percento e tra quelli del BSW il 0 percento. Il 61 percento dei sostenitori dell'SPD e della CDU/CSU si oppone a tale consegna di armi. Il 91 percento dei sostenitori dell'AfD e il 97 percento di quelli del BSW respingono il trasferimento di armi a lungo raggio. Il rifiuto è significativamente più alto nell'est, all'83 percento rispetto al 61 percento dell'ovest.

Il sospetto Ryan Wesley Routt, legato al tentato assassinio di Donald Trump, ha espresso anni fa il desiderio di uccidere Vladimir Putin e Kim Jong-Un, come riportato dal "Wall Street Journal", citando l'infermiera Chelsea Walsh. Ha lavorato in Ucraina nel 2022 e ha incontrato Routt diverse volte. Walsh lo ha descritto come "l'americano più pericoloso" che ha incontrato durante il suo tempo a Kyiv. Si dice che abbia tentato di unirsi ai brigate volontarie e combattere a fianco delle forze ucraine.

Il documentario controverso "Russians at War" sarà proiettato al Toronto International Film Festival dopo tutto. In precedenza, gli organizzatori avevano parlato di "minacce significative" a causa del film e avevano annunciato che "Russians at War" non sarebbe stato proiettato al festival. La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi al fronte in Ucraina per il film. L'ambasciatore ucraino in Canada critica la decisione, affermando che il festival sta servendo come piattaforma per la propaganda russa.

L'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso riserve sui possibili negoziati di pace nella guerra con l'Ucraina. Ha dichiarato che prima c'è bisogno di un piano di pace. Solo allora la Russia può vedere fino a che punto questo piano si allinea con le proprie vedute. Le dichiarazioni di Nechaev seguono i commenti del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che aveva precedentemente espresso il desiderio di accelerare gli sforzi per una risoluzione pacifica.

Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) sta aiutando l'Ucraina a prepararsi per l'inverno a causa dei timori per la sicurezza energetica, poiché l'Ucraina affronta un potenzialmente duro inverno con numerosi attacchi aerei russi contro le infrastrutture critiche che causano blackout di elettricità, riscaldamento e acqua. L'UNDP pianifica di aiutare a minimizzare i disservizi alla popolazione, compreso l'offerta di generatori a gas.

Nella regione ucraina di Sumy, attaccata dai droni Shahed russi questa mattina, 280.000 persone rimangono senza elettricità. Mentre l'aeronautica ucraina rivendica di aver abbattuto 16 droni, quelli che sono riusciti a passare hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino dichiara che i soldati russi hanno brutalmente giustiziato un prigioniero di guerra ucraino disarmato. "I russi hanno brutalmente giustiziato un prigioniero di guerra ucraino disarmato, con le mani legate dietro la schiena usando una spada," ha dichiarato un esperto ucraino. L'entità della barbarie e della crudeltà russa è inconcepibile. Una fotografia del soldato caduto, che mostra la spada usata nell'atto crudele incisa con "Per Kursk", è stata diffusa sui social media oggi. I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova condividono immagini dei soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

L'invasione a sorpresa dell'Ucraina nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto ha colto di sorpresa Mosca. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinov ha diffuso ottimismo sul suo canale Telegram: "Stiamo calmi, prendiamo qualcosa da mangiare e godiamoci lo spettacolo dei nostri che distruggono il nemico," ha scritto il primo giorno dell'avanzata. Da allora, Alaudinov è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i suoi commenti diffusi nei media russi. Gli esperti dell'AFP concordano che una tale presenza mediatica è possibile solo con l'approvazione più alta. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinov sembra godere di una libertà di parola insolita. Alcuni ipotizzano che potrebbe essere il successore di Kadyrov.

08:42 La Germania fornisce all'Ucraina 100 milioni di euro di aiuti invernali

La Germania offrirà all'Ucraina altri 100 milioni di euro di aiuti invernali, ha annunciato il ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock durante la sua visita alla capitale moldava, Chisinau. "È chiaro che l'autunno si avvicina e l'inverno è alle porte," ha detto Baerbock prima di incontrare la piattaforma di partenariato della Moldavia. La Russia sta pianificando nuovamente una "guerra d'inverno", con l'obiettivo di rendere la vita il più difficile possibile per le persone in Ucraina.

08:01 Ucraina: Russi Bombardano Impianti Energetici a Sumy dall'AriaL'Ucraina riferisce un altro grande attacco con droni da parte della Russia. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi durante la notte, secondo l'aeronautica. I droni erano attivi in cinque regioni. Le autorità locali riferiscono anche che le infrastrutture energetiche nella regione nordorientale di Sumy sono state prese di mira. Sedici droni russi sono stati intercettati lì e i sistemi di approvvigionamento idrico e gli ospedali sono stati collegati a sistemi di alimentazione di riserva. Le squadre di emergenza stanno attualmente riparando i danni.

07:37 Ucraina: La Russia Subisce 1020 Perdite nelle Ultime 24 OreLa Russia ha subito 1020 perdite, comprese morti e feriti, nelle ultime 24 ore, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Da quando è iniziata l'invasione su larga scala a febbraio 2022, questo porta il totale delle perdite russe a 635.880. Negli ultimi 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, insieme a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Kyiv Post: L'Ucraina Attacca l'Aeroporto Militare RussoL'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato attaccato dai droni d'attacco ucraini durante la notte, secondo il Kyiv Post, che pubblica video con esplosioni. All'aeroporto sono stanziati bombardieri strategici armati di missili e deployati per attaccare le città ucraine.

06:35 Stoltenberg Accoglie il Dibattito sulle Armi a Lungo Raggio per l'UcrainaIl segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg accoglie il recente dibattito globale sulla possibilità di consentire all'Ucraina di utilizzare armi occidentali a lungo raggio per attaccare il territorio russo. "Spetta a ciascun alleato prendere queste decisioni, ma è importante che ci coordiniamo strettamente, come facciamo", ha detto Stoltenberg a LBC. L'Ucraina ha richiesto questo permesso per settimane per attaccare i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture all'interno della Russia. Il norvegese ha espresso preoccupazione per il rischio di escalation del conflitto, affermando: "Ma credo ancora che il maggior pericolo sia che Putin vinca in Ucraina".

06:13 Facebook e WhatsApp Bannano il Canale di Propaganda Russa RTMeta, la società che possiede Facebook, sta impedendo la diffusione della propaganda di stato russa attraverso i media come il canale televisivo RT a livello globale. RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate non potranno più utilizzare le app di Meta, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp. RT è già stato bloccato nell'UE dalla primavera del 2022 a causa delle informazioni fuorvianti sulla invasione russa dell'Ucraina.

05:33 Lukashenko Concede la Grazia a 37 Prigionieri in BielorussiaIl leader autoritario della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha concesso la grazia a 37 prigionieri. L'ufficio presidenziale bielorusso ha dichiarato che questi detenuti erano stati condannati per "estremismo" – un'accusa comunemente utilizzata in Bielorussia per etichettare i critici del governo. Tra i graziati ci sono sei donne e diverse persone con problemi di salute. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull'identità dei 37 prigionieri graziati. Negli ultimi due mesi, Lukashenko ha concesso la grazia a numerosi prigionieri che erano stati arrestati per aver protestato contro il regime. A metà agosto, ha ridotto le condanne di 30 prigionieri politici, seguito da altri 30 perdoni a inizio settembre. In ciascun caso, il leader bielorusso ha insistito sul fatto che i prigionieri avevano mostrato pentimento e richiesto misericordia.

03:11 Rapporto dell-ONU: Condizione dei Diritti Umani in Russia in PeggioramentoLe Nazioni Unite hanno dichiarato che i diritti umani vengono continuamente violati in Russia. Secondo un rapporto dell-ONU, Mariana Katzarova, la Relatrice Speciale dell-ONU sulla situazione in Russia, afferma che esiste una struttura stabilita e sostenuta dallo stato per le violazioni dei diritti umani. Questo sistema è progettato specificamente per soffocare la società civile e l'opposizione politica. Le persone che criticano le azioni della Russia contro l'Ucraina o esprimono opinioni divergenti sono sottoposte a punizioni più severe. Katzarova stima che almeno 1372 persone siano state illegalmente condannate e imprigionate per periodi prolungati con accuse fabbricate. Queste persone, comprese attiviste per i diritti umani, giornaliste e critiche della guerra, sono sottoposte a torture mentre sono in custodia. Alcuni prigionieri politici sono tenuti in celle isolate, mentre altri vengono costretti a entrare in cliniche psichiatriche. Secondo un dipendente, il numero effettivo di vittime potrebbe essere ancora più alto.

23:24 La Svezia Assumerà il Ruolo di Guida nella Proposta di Presenza NATO in FinlandiaLa NATO sta pianificando di stabilire una presenza militare nella regione settentrionale della Finlandia, con la Svezia che potrebbe guidare questa iniziativa. Ciò comporterebbe un modello distintivo di forze NATO multinazionali, denominato Forward Land Forces (FLF), simile a quelli nei paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson, insieme al suo omologo finlandese Antti Häkkänen, ha annunciato questo piano in una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso la sua gratitudine per essere stato scelto dalla Finlandia come "nazione quadro" per questa presenza, affermando che ciò rafforzerà la sicurezza complessiva della NATO.

