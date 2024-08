Le strutture della NATO a Geilenkirchen emettono un allarme alle 16:20

Chiarimento a NATO Air Base Geilenkirchen: Il portavoce della NATO Air Base Geilenkirchen conferma che il livello di sicurezza della base è stato abbassato nuovamente, dopo una precedente escalation al secondo livello più alto a causa di una potenziale minaccia. Con questo cambiamento, le misure di sicurezza dell'aeroporto tornano a quelle in vigore dall'inizio della guerra in Ucraina. Il portavoce si astiene dal discutere la natura della minaccia. Questo secondo livello più alto nella terminologia NATO indica un incidente o prove di un possibile attacco terroristico contro l'alleanza. Come misura precauzionale, la maggior parte del personale è stata temporaneamente inviata a casa.

16:01 Procura Federale Esamina il Tedesco Rico Krieger Liberato L'Ufficio della Procura Federale Tedesca sta conducendo un'indagine su Rico Krieger, un cittadino tedesco rilasciato dalla detenzione bielorussa in uno scambio di prigionieri. Secondo l'ufficio, l'indagine si concentra su accuse di aver causato un'esplosione. Krieger è stato condannato a morte in Bielorussia con l'accusa di terrorismo e attività di mercenario, ma alla fine ha ricevuto un perdono e è stato consegnato alla Germania. "Die Welt am Sonntag" riferisce che Krieger ha cercato di arruolarsi con il "Kastus Kalinouski Regiment" in Ucraina, un gruppo di volontari bielorussi che aiutano l'esercito ucraino contro l'invasione russa. A causa di questo, sarebbe stato arrestato dal servizio segreto bielorusso. Krieger nega queste affermazioni.

15:44 Modi Sconsiglia a Zelenskyy di Trattare per Porre Fine al Conflitto Il Primo Ministro Indiano Narendra Modi consiglia al Presidente Ucraino Volodymyr Zelenskyy di avviare trattative con la Russia per porre fine al conflitto durante la sua visita a Kyiv. Modi si offre come "mediatore" per facilitare la pace. "La risoluzione può essere trovata solo attraverso discussioni e diplomazia, e dobbiamo avviare questo processo il prima possibile," dice Modi. Incoraggia entrambe le parti a riunirsi per trovare una via d'uscita dalla situazione, senza esplicitamente chiedere il ritiro delle truppe russe. Ulteriori dettagli qui.

15:22 Il Gruppo Wagner si Sta Disgregando un Anno Dopo la Morte di Prigozhin Secondo le valutazioni britanniche, un anno dopo la morte del comandante russo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, il suo esercito privato si sta progressivamente disintegrando. Dal crash del aereo, numerosi figure chiave hanno lasciato il gruppo, come rivelato dal Ministero della Difesa britannico. "Rispetto al picco del 2023 di 50.000 personale, il Wagner ora dovrebbe avere circa 5.000 personale rimasti nei suoi dispiegamenti in Bielorussia e Africa," afferma il ministero. Molti ex combattenti del Wagner avrebbero apparentemente passato alla milizia russa o a unità paramilitari controllate dal Ministero della Difesa, secondo gli analisti militari. Un anno fa oggi, Prigozhin è morto in un incidente aereo, due mesi dopo aver incitato la rivolta contro la leadership militare russa. Tutti gli altri nove a bordo dell'aereo hanno perso la vita.

14:38 ISW: Avanzata Ucraina Costringe Russia a Riorganizzare le Truppe A causa dei progressi dell'esercito ucraino nella provincia russa di Kursk, Mosca starebbe riorganizzando le truppe dalla regione ucraina del sud che aveva precedentemente invaso, secondo gli esperti dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW). L'esercito russo avrebbe inviato alcune unità dalla regione ucraina di Zaporizhzhia per rinforzare le difese a Kursk, con post online di soldati redeployati come prova. Tuttavia, la Russia tende a mantenere l'asse principale del suo attacco nella regione ucraina orientale di Donetsk.

13:59 Fiducia nella Aiuto Tedesco all'Ucraina Si Sta Erodendo a Causa di una Diatriba di Bilancio La disputa di bilancio all'interno del governo tedesco sta notevolmente erodendo la fiducia nella affidabilità dell'aiuto tedesco all'Ucraina, secondo l'esperto di sicurezza Christian Mölling della Società Tedesca per la Cooperazione Internazionale. Si riferisce alle discussioni sul limitare l'aiuto tedesco e offrire invece all'Ucraina prestiti a tasso zero dai beni russi congelati. Mölling dice nel podcast "Die Lage" di Stern, "La Germania ha davvero sbagliato, causando un danno internazionale considerevole." Spiega che nessuno sa se o quando questa strategia funzionerà e il processo di consegna dell'aiuto all'Ucraina rimane incerto.

13:31 Modi Console Zelenskyy con un Abbraccio Durante la Visita a Kyiv Pochi settimane dopo il suo controverso abbraccio con il Presidente Russo Vladimir Putin, il Primo Ministro Indiano Narendra Modi console anche il Presidente Ucraino Volodymyr Zelenskyy con un abbraccio. Modi rende omaggio a un memoriale per i bambini ucraini morti con Zelenskyy, dove deposita un orsacchiotto. L'India, la nazione più popolosa del mondo, mantiene la sua neutralità ufficiale nel conflitto, non adotta le sanzioni occidentali contro Mosca e ripete continuamente l'importanza di una soluzione diplomatica, ma non ha ancora presentato proposte concrete.

13:03 La Rotta Marittima per la Crimea Rimane Chiusa Dopo l'Attacco Ucraino Un giorno dopo un attacco ucraino, il porto russo di Kavkaz, cruciale per rifornire la Crimea, rimane inaccessibile al traffico dei traghetti. Il ministero dei trasporti russo annuncia che i servizi dei traghetti riprenderanno dopo il completamento delle pulizie. Kavkaz si trova nello Stretto di Kerch, che collega il Mar Nero e il Mar d'Azov. La Crimea occupata dalla Russia è visibile da Kavkaz, rendendolo uno dei principali hub di transito per i rifornimenti di carburante e munizioni per la Crimea.

12:18 Esperto Russo: "Eventualmente Capiremo Come Putin Colpirà di Risposta" Il Presidente Russo Vladimir Putin sembra piuttosto riservato di fronte ai progressi militari dell'Ucraina nella regione di Kursk, secondo l'analista politico russo Ekaterina Schulmann. Nota che questa è una risposta tipica di Putin quando si trova di fronte a notizie indesiderate. Altri esperti russi suggeriscono che il Cremlino sta attualmente valutando possibili mosse di ritorsione. Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino, mette in guardia, "A un certo punto capiremo come Putin retali

11:37 Deposito di Olio Russo a Proletarsk Ancora in Fiamme

Il deposito di olio russo a Proletarsk, situato nella regione meridionale russa di Rostov, continua a emettere fumo. Secondo il programma di monitoraggio degli incendi di NASA, l'impianto è ancora in fiamme oggi. Inoltre, il canale Telegram Baza, vicino alle autorità russe investigative, riferisce che l'incendio è ancora attivo. Secondo Baza, il deposito è stato colpito nuovamente da un drone ucraino la scorsa notte.

11:00 "L'Ucraina Cerca di Avvolgere Simbolicamente le Braccia Around Modi"

Mentre l'India, in quanto membro del BRICS, mantiene stretti legami con la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy accoglie il primo ministro indiano Narendra Modi, con Kyiv speranzosa di una mediazione per porre fine al conflitto. Secondo la reporter di ntv Nadja Kriewald, gli ucraini sono più desiderosi che mai di trattative di pace a causa dell'offensiva di Kherson.

10:30 Difesa Aerea Ucraina in Azione in più Regioni

L'esercito ucraino sostiene di aver abbattuto 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. La forza aerea ha riferito che il sistema di difesa aerea era operativo nelle regioni di Cherkassy, Kirovohrad, Poltava e Sumy.

10:00 L'Ucraina Parla dell'Affondamento della Navetta a Kavkaz

La marina ucraina fornisce commenti sulla distruzione di una navetta nel porto russo di Kavkaz. "Un altro obiettivo militare inconfutabile è stato neutralizzato", dice il portavoce della marina Dmytro Pletenchuk sulla televisione ucraina. La navetta era destinata a rifornire il nemico di carburante. La navetta è affondata, causando la sospensione delle operazioni del porto. Le autorità locali riferiscono che l'attacco è avvenuto giovedì, causando un incendio sulla navetta. Il porto di Kavkaz, situato sul Mar Nero, fornisce, tra le altre cose, carburante alla Crimea, che la Russia ha annesso all'Ucraina nel 2014.

09:30 L'Ambasciatore Russo: "Nessuna Zona Cushion sul Territorio Russo"

L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, risponde all'offensiva di Kherson e all'obiettivo dichiarato di Kyiv di stabilire una zona cuscinetto lì. "Impossibile. Non ci sarà alcuna zona cuscinetto sul territorio russo", cita l'agenzia di stampa statale TASS. Simultaneamente, avverte che Mosca non consulterà Washington per espellere le forze ucraine dalla regione di Kherson. Accusa gli Stati Uniti di "continuare a mettere alla prova la pazienza dei russi" e di tentare "di provocare decisioni emotive e affrettate".

09:00 Valutazione Online Mostra: Scontento con Putin in Aumento in Russia

Date le truppe ucraine che hanno avanzato nel territorio russo per le ultime due settimane, i sentimenti negativi nei confronti del presidente Vladimir Putin sembrano aumentare in Russia. Una valutazione di FilterLabs AI, riportata dal "New York Times", suggerisce che molti contributori online incolpano l'avanzata ucraina del governo russo e di Putin in particolare. "La risposta di Putin all'invasione è stata, nel migliore dei casi, insoddisfacente e, nel peggiore, offensiva", dice Jonathan Teubner, CEO di FilterLabs. La società monitora i sentimenti in Russia analizzando i social media.

08:30 Modi Arriva a Kyiv

Il primo ministro indiano Narendra Modi è attualmente in Ucraina, come confermato dai media indiani e ucraini. È previsto un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. L'Ucraina cerca il sostegno dell'India poiché gioca un ruolo significativo nella politica globale. Tuttavia, Kyiv ha riserve sulla dichiarata neutralità dell'India. In luglio, Modi ha visitato Mosca e le immagini del loro incontro, che mostravano il loro abbraccio, sono state disturbanti in Ucraina e in diversi paesi occidentali.

07:55 La Minaccia di Russia sugli Attacchi alla Centrale Nucleare: Solo Chiacchiere

Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di tentare di attaccare la centrale nucleare di Kursk. Tuttavia, il reporter di ntv Rainer Munz valuta il rischio di un incidente nucleare derivante dal conflitto.

07:25 Cina e Bielorussia Accordano per Rafforzare la Cooperazione, Inclusa la SicurezzaLa Cina e la Bielorussia hanno concordato di intensificare la cooperazione in settori come il commercio, la sicurezza, l'energia e la finanza, secondo una dichiarazione congiunta seguita all'incontro tra il premier cinese Li Qiang e il premier bielorusso Roman Golovchenko. Entrambi i paesi mirano anche a rafforzare la cooperazione nelle catene di fornitura industriali e a rendere più facile il commercio per entrambe le parti. La Cina è il secondo più grande partner commerciale della Bielorussia e il più grande in Asia.

07:00 L'Esercito Ucraino Lamenta i Soldati di Recruiting Poveramente Addestrati

I comandanti e i soldati ucraini si lamentano dell'addestramento insoddisfacente dei nuovi soldati e del chiaro vantaggio della Russia nell'aria e nel munizionamento sul fronte orientale. "Alcune persone si rifiutano di sparare. Vedono un nemico in una posizione di tiro in una trincea e si rifiutano di aprire il fuoco. È per questo che i nostri uomini muoiono", dice un comandante di battaglione della 47ª Brigata. "Se non usano le loro armi, non valgono nulla". Dal maggio scorso, quando il governo ha emanato una legge sulla mobilitazione controversa, si dice che ogni mese siano stati arruolati decine di migliaia di combattenti, con la maggiore richiesta nell'infan

06:35 Mosca: gli Stati Uniti stanno per rimuovere tutte le restrizioni sulle armi per l'Ucraina Secondo l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, la Russia ritiene che gli Stati Uniti stiano per rimuovere tutte le limitazioni sull'uso delle armi fornite all'Ucraina. Come riportato dall'agenzia di stampa RIA, Antonov ha dichiarato: "L'amministrazione attuale agisce come qualcuno che tende una mano mentre nasconde un coltello dietro la schiena con l'altra". Stanno preparando il terreno per eliminare tutte le limitazioni esistenti senza esitare. Antonov ha espresso il fatto che un serio dialogo con gli Stati Uniti è possibile solo se essi cessano il loro "comportamento ostile" verso la Russia. Ha anche menzionato che un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo mese è improbabile.

06:09 Harris: Trump ha incoraggiato Putin ad invadere l'Europa La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha espresso il suo sostegno a NATO e ha promesso di continuare a sostenere l'Ucraina, che è sotto attacco da parte della Russia. "Mi schiererò fortemente con l'Ucraina e i nostri alleati della NATO", ha detto nel suo discorso conclusivo della convention del Partito Democratico a Chicago. Il suo avversario repubblicano, Donald Trump, aveva minacciato di abbandonare la NATO, ha detto. Aveva anche incoraggiato il presidente russo Vladimir Putin ad invadere l'Europa.

05:38 Capo dell'Agenzia di Rete: "Il governo federale è ancora in allerta" despite fully stocked gas storage facilities, the president of the Federal Network Agency, Klaus Müller, advises caution in gas consumption. "The federal government is still on high alert. We must still be careful," Müller told the Augsburger Allgemeine. He also pointed out that the Ukrainian army's advance into Russian territory may exacerbate the situation. "Not the natural gas infrastructure itself is contested, but the area around this infrastructure is a war zone on both sides," Müller told the newspaper. This includes the Gazprom gas station in Sudzha, which is situated just a few kilometers from the Ukrainian border on Russian territory and is a vital distribution point for natural gas exported to Europe.

04:40 Modi visita Kiev: "Nessun problema può essere risolto sul campo di battaglia" Il primo ministro indiano Narendra Modi è previsto per oggi la sua prima visita in Ucraina. È prevista una riunione con il presidente Volodymyr Zelenskyy nella capitale Kiev, come annunciato dal Ministero degli Affari Esteri indiano. L'India mantiene una posizione neutrale sull'invasione russa, non impone sanzioni occidentali a Mosca e è diventata uno dei più grandi acquirenti di petrolio russo a basso costo sul mercato globale. New Delhi sostiene costantemente una risoluzione attraverso il dialogo. "L'India è fermamente convinta che nessun problema possa essere risolto sul campo di battaglia. La perdita di vite innocenti sui campi di battaglia è la maggiore sfida per l'umanità", ha detto Modi giovedì durante una visita in Polonia. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha incoraggiato Modi a svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto.

03:31 Circoli: gli Stati Uniti invieranno nuovo aiuto militare Secondo fonti governative, gli Stati Uniti stanno pianificando di inviare nuovo aiuto militare all'Ucraina del valore di circa 125 milioni di dollari. L'ultimo pacchetto di aiuti include razzi per la difesa aerea, munizioni per i lanciarazzi Himars, razzi Javelin e una varietà di altre armi, equipaggiamento e veicoli, secondo le fonti che hanno parlato sotto condizione di anonimato. L'annuncio ufficiale è atteso oggi, venerdì, un giorno prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Le armi arriveranno dai depositi del Pentagono, consentendo una consegna rapida.

02:12 L'Ucraina riferisce 53 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giorno L'esercito ucraino ha riferito un totale di 53 attacchi russi vicino alla città di Pokrovsk nell'est del paese nel corso di giovedì. La capture di Pokrovsk remains the main goal of Russian forces in Ukraine, according to a statement from the General Staff. There has been no statement from the Russian government so far. According to the available information, Russian troops have been gradually advancing on Pokrovsk in recent days.

01:16 Leader SPD: senza consegne di armi, l'Ucraina sarebbe "eliminata" Prima delle elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia, la presidente del SPD Saskia Esken conferma il sostegno militare all'Ucraina contro la Russia. Il cancelliere Olaf Scholz si impegna per una pace giusta e sostenibile, ha detto Esken ai giornali del gruppo Funke. "Finché Putin non rinuncerà ai suoi obiettivi di guerra contro l'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente". Esken collega le sue dichiarazioni con la critica al leader del BSW Sahra Wagenknecht. "Se, come Frau Wagenknecht e altri, smettessimo di consegnare armi all'Ucraina oggi, il paese sarebbe invaso domani e

10:08 NATO Potenzia la Sicurezza alla Base Aerea di Geilenkirchen A causa di potenziali pericoli, NATO ha rafforzato il livello di sicurezza alla base aerea situata a Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia. Chi non è essenziale per il dispiegamento è stato invitato a lasciare i propri posti, come confermato da un rappresentante della base. L'escalation si basa su informazioni classificate che suggeriscono possibili minacce. "Non c'è motivo di panico; si tratta solo di una misura precauzionale per garantire che manteniamo le nostre operazioni cruciali", assicura il rappresentante. È stata segnalata un'adesione della polizia alle forze presenti. I dettagli aggiuntivi, come il numero di truppe dispiegate, rimangono riservati.

20:07 Ucraina Rapporta un Attacco al Centro di Sostegno di Kursk L'esercito ucraino riferisce un nuovo attacco ai troops russi situati nella regione di Kursk. Secondo il comandante dell'Aeronautica Mykola Oleshchuk, hanno utilizzato bombe guidate americane per colpire un centro di supporto russo nel pomeriggio. "Abbiamo distrutto un centro di comando per droni, un'unità di combattimento radioelettronico, attrezzature, armi e fino a 40 militari russi", spiega Oleshchuk in un presunto video che mostra l'attacco.

19:43 Conferenza sulla Pace Svizzera Tiene la Prima Riunione Post-Meeting Secondo l'Ucraina, si è tenuta una prima riunione post-meeting dopo la Conferenza sulla Pace in Svizzera di giugno. Più di 40 nazioni e organizzazioni si sono riunite in una sessione virtuale per questa prima riunione di follow-up. Sono previsti successivi incontri di gruppo di lavoro.

Il ritorno al precedente livello di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen non indica necessariamente una diminuzione delle minacce potenziali. Nonostante il ritorno alle misure di sicurezza precedenti, la base rimane vigile di fronte alle minacce persistenti.

Riguardo all'indagine su Rico Krieger, è importante notare che le autorità tedesche stanno indagando su accuse di aver causato un'esplosione, che potrebbe avere collegamenti con attività terroristiche o mercenarie. La natura esatta dell'incidente e il coinvolgimento di Krieger sono sotto indagine dei pubblici ministeri federali.

