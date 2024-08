- Le strategie del ministro dell'istruzione per affrontare le sfide degli istituti educativi.

In un contesto di aumento degli studenti e scarsità di insegnanti, la ministra dell'Istruzione del Basso Sassonia, Julia Willie Hamburg del partito Verde, riconosce le molte sfide che le istituzioni educative dello stato devono affrontare. Lo ha dichiarato durante una seduta parlamentare: "La situazione qui è molto difficile. Stiamo accogliendo 19.000 nuovi studenti quest'anno". Inoltre, la composizione degli studenti sta cambiando, i cambiamenti sociali si stanno accelerando, l'avanzamento digitale è rapido, i problemi di salute mentale tra i giovani stanno aumentando e c'è una grave carenza di professionisti qualificati.

Questi problemi complessi non possono essere risolti facilmente, ha indicato Hamburg, ma stanno siendo affrontati proattivamente. "Stiamo agendo e siamo affidabili", ha affermato. Una strategia per affrontare la carenza di insegnanti è aumentare i salari nello stato.

Gli Insegnanti in tutto lo Stato Ricevono Aumenti di Stipendio

Molti insegnanti hanno iniziato l'anno scolastico con salari più alti. Il Ministero dell'Istruzione ha dichiarato che quasi la metà dei 71.000 insegnanti delle scuole primarie dello stato ha beneficiato di questo aumento di stipendio. Inoltre, verranno creati 2.460 nuovi posti a tempo pieno entro l'anno.

Tuttavia, il rappresentante dell'Istruzione dell'AfD, Harm Rykena, ha espresso insoddisfazione per l'aumento di stipendio. Ha argomentato: "Non assumeremo un solo insegnante in più con questo". Inoltre, la maggior parte dei benefici è stata estesa agli insegnanti elementari, dove non c'è carenza, con una distribuzione insufficiente altrove.

Passi Verso la Parità nell'Istruzione

La ministra Hamburg sta prendendo le seguenti misure per promuovere l'uguaglianza nell'istruzione:

Indice Sociale: Verrannodeployed più insegnanti e personale nelle scuole dove i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di significativo supporto.

Programma di Avvio: In 390 scuole classificate per indice sociale, con circa 122.000 studenti, il numero di studenti che non raggiungono gli standard minimi in matematica e tedesco verrà dimezzato.

Tuttavia, il rappresentante dell'Istruzione della CDU, Christian Fühner, ha criticato l'attuazione lenta e burocratica del programma di avvio. La maggior parte delle scuole non verrà presa in considerazione.

"La Mancanza di Ore di Insegnamento è Ora Comune"

Fühner ha anche espresso frustrazione per la costante carenza di ore di insegnamento nelle scuole. "Purtroppo, l'assenza di insegnamento è diventata una cosa comune nelle nostre scuole", si è lamentato il deputato della CDU.

La copertura dell'insegnamento è stata un problema controverso nel Basso Sassonia per anni. Il tasso, calcolato dal numero di studenti alle ore di insegnamento, è leggermente migliorato al 96,9%, a seconda del tipo di scuola. Alle scuole gymnasium, era quasi il 100% alla fine di agosto 2023, mentre scendeva al 91,6% alle scuole speciali.

Controversia sui 2.400 Staff Pedagogici

C'è stata anche una discussione sul futuro impiego di oltre 2.400 staff pedagogici nelle scuole. La CDU ha richiesto chiarezza sul fatto che i loro posti di lavoro fossero a rischio entro la fine dell'anno. La ministra Hamburg ha confermato i contratti temporanei, sottolineando che era stato comunicato fin dall'inizio. Idealmente, lei mira ad espandere la forza lavoro non insegnante. Dei 2.400 staff pedagogici, la maggior parte sono dipendenti a tempo parziale, equivalenti a circa 600 posti a tempo pieno.

Hamburg ha annunciato che con l'espansione delle scuole tutto il giorno, le scuole riceveranno più fondi per il personale e le collaborazioni in futuro. Questo rafforzerà i bilanci delle scuole, consentendo loro di mantenere il loro staff pedagogico oltre la fine dell'anno scolastico.

Al momento, il numero di dipendenti nel lavoro sociale scolastico e nelle professioni pedagogiche e terapeutiche è passato da circa 11.300 nel 2019 a circa 17.000. Il governo prevede di continuare questo trend. "Sono consapevole che la domanda di personale non insegnante continuerà ad aumentare nei prossimi anni, quindi dobbiamo continuare ad espandere la forza lavoro", ha detto Hamburg.

La città di Hannover, essendo la capitale del Basso Sassonia, è anch'essa colpita dalle sfide del settore dell'istruzione. Le scuole della città stanno assistendo a un aumento delle iscrizioni.

Per affrontare la carenza di insegnanti, il Ministero dell'Istruzione sta valutando l'assunzione di personale non insegnante aggiuntivo nelle scuole di Hannover.

