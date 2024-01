Le stelle tornano in Arabia Saudita mentre il golf femminile lotta per l'uguaglianza

Il torneo torna al Royal Greens Golf & Country Club di King Abdullah Economic City questo giovedì, dopo essere entrato nella storia l'anno scorso come primo evento sportivo femminile professionale organizzato in Arabia Saudita.

Con uno dei premi più ricchi del Ladies European Tour (LET) - un milione di dollari di montepremi - è diventato rapidamente uno dei titoli più ambiti.

Il CEO del LET, Alex Armas, non ha perso di vista l'importanza di avere un torneo che rompa i confini con un grande montepremi.

"Penso che sia estremamente importante perché in tutto il mondo abbiamo bisogno di rendere la popolazione più attiva e coinvolta nello sport", ha detto Armas.

"Penso che il modo migliore per farlo sia, ovviamente, attraverso lo sport dal vivo in TV e che le persone possano ispirarsi a questi atleti e guardarli come modelli. Avere tanti eventi sportivi della qualità che Saudi sta portando nel Regno sarà importantissimo per far crescere la partecipazione a vari sport". La quantità di persone che si sono iscritte al Ladies First Club e la quantità di feedback positivi sono stati immensi".

È stata confermata la partecipazione di numerose superstar alla competizione di questa settimana, oltre alla campionessa in carica Emily Kristine Pedersen.

Sono state confermate anche la due volte vincitrice di major Lydia Ko e le altre vincitrici di major Georgia Hall, Anna Nordqvist e Laura Davies.

Mentre l'evento di singolare inizia questo giovedì, un double-header saudita si concluderà con l'evento a squadre mercoledì 10 novembre.

Il secondo dei due tornei del LET da 1 milione di dollari che si svolgeranno nell'arco di nove giorni, parte delle Aramco Team Series che si sono svolte in tutto il mondo, ha lo scopo di affrontare le disuguaglianze nel golf femminile, secondo il LET.

Visitate CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

"C'è una sfida nello sport femminile", ha detto Armas. "Non riceviamo la stessa copertura degli uomini, ma c'è un cambiamento in questo senso e il movimento per l'uguaglianza e le aziende si stanno rendendo conto che c'è uno squilibrio.

"Dobbiamo mostrare le loro storie e i loro incredibili viaggi. Abbiamo ancora molta strada da fare. Le persone non si rendono conto di quanto siano brave le atlete di queste donne e se non lo vedono non lo capiscono. Possono competere. Sono atlete brave quanto gli uomini".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com