Le stelle internazionali dell'NBA stanno conquistando il campionato e questo potrebbe essere solo l'inizio

Lontano dagli sfarzi e dal glamour in cui mette in mostra le sue numerose abilità, Nikola Jokic riceve il trofeo assegnato al Most Valuable Player (MVP) della National Basketball Association(NBA) fuori da un maneggio nel suo paese natale.

Dopo un'altra annata dominante, Jokic è stato nominato MVP per la seconda stagione consecutiva, diventando così il 15° giocatore nella storia dell'NBA a vincere l'MVP più volte.

Da giovane, Jokic dice di non aver mai sognato di praticare lo sport in cui è arrivato a eccellere: era troppo impegnato a pulire le stalle.

"Pulivo i box. Pulivo i cavalli. A quell'età non pensavo affatto al basket, non voglio mentire".

Nel 2022, Jokic è tornato a sorridere, dopo che il ventisettenne è diventato il secondo giocatore di fila a vincerlo in stagioni successive, dopo la superstar dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo nel 2018-19 e nel 2019-20. Forse, cosa ancora più importante, ha anche continuato il suo percorso di crescita.

Forse ancora più significativo è il fatto che continua la serie di vincitori non americani del massimo premio individuale del basket e la traiettoria verso l'alto di un nuovo gruppo di stelle internazionali nell'NBA.

Un sogno

Prima che Antetokounmpo vincesse il suo primo titolo di MVP nel 2019, c'erano 12 anni di distanza dall'ultima volta che un giocatore internazionale aveva vinto il prestigioso premio, quando il tedesco Dirk Nowitzki lo aveva fatto come membro dei Dallas Mavericks nel 2006-2007.

Oltre a Nowitzki, Jokic e Antetokounmpo, gli unici altri giocatori non nati in America ad aver vinto il premio MVP sono il nigeriano Hakeem Olajuwon, il canadese Steve Nash e Tim Duncan delle Isole Vergini americane (anche se Duncan è cittadino statunitense e ha rappresentato gli Stati Uniti in campo internazionale, la NBA lo considera un giocatore internazionale).

Tuttavia, la top-three di quest'anno per il prestigioso Maurice Podoloff Trophy è stata tutta internazionale: Jokic ha battuto Antetokounmpo e il centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid. È la prima volta che i primi tre classificati nelle votazioni per l'MVP sono composti da giocatori internazionali.

In un campionato composto principalmente da stelle americane, avere un serbo, un greco e un camerunense come migliori giocatori del campionato è una pietra miliare per l'NBA.

Mai prima d'ora c'era stata una tale concentrazione di stelle internazionali nell'NBA. All'All-Star Game di quest'anno c'erano sette giocatori di origine internazionale, mentre 30 anni fa erano solo due.

Nella prima stagione della lega, nel 1946/47, c'erano cinque giocatori internazionali. All'inizio di questa stagione, ce n'erano 109 provenienti da 39 Paesi.

L'ex commissario della NBA David Stern ha individuato il potenziale di espansione globale e l'opportunità per questo sport di allargare i propri confini.

"È il sogno di David Stern", ha detto Doc Rivers, allenatore dei 76ers. "È un gioco mondiale. Non è più solo 'noi', qualunque cosa significhi 'noi'. È un gioco mondiale e questa è una buona cosa".

Insieme all'influenza di Dražen Petrović e Arvydas Sabonis - due giocatori europei che hanno avuto una carriera di successo nell'NBA negli anni '90 e che sono considerati i pionieri dell'abbattimento della barriera verso gli Stati Uniti per molti giocatori internazionali che sono venuti dopo di loro - il campionato è diventato un obiettivo realistico per molti. Infatti, il figlio di Sabonis, Domantas, è un attaccante All-Star che attualmente gioca con i Sacramento Kings.

Con la nascita di uffici della lega in tutto il mondo e la crescente popolarità di questo sport in molti Paesi, non sorprende l'afflusso di star internazionali. È da notare che 11 delle ultime 27 scelte numero 1 dell'NBA sono nate fuori dagli Stati Uniti.

Una prima ondata?

Tra i finalisti internazionali dell'MVP di quest'anno c'è forse il prossimo giocatore europeo in lizza per il premio: Luka Doncic.

La guardia slovena dei Dallas Mavericks sta vivendo un'altra stagione di straordinario sviluppo.

Il Rookie of the Year 2019 - oltre a essere stato campione di EuroLeague e MVP con il Real Madrid all'età di 18 anni - ha trascinato quasi da solo i Mavs dentro e attraverso i playoff finora. Sebbene l'inizio lento della stagione lo abbia escluso dalla corsa al premio di quest'anno, sarà sicuramente in lizza negli anni a venire.

Si può sostenere che Doncic, così come Jokic, Antetokounmpo ed Embiid, traggano vantaggio dall'essere l'unico giocatore NBA proveniente dai rispettivi Paesi, dominando le luci della ribalta mentre le loro controparti statunitensi dovranno contendersi l'attenzione.

Jokic è il nome più importante della pallacanestro serba, Giannis Antetokounmpo - e i suoi due fratelli Francis e Thanasis - domina il panorama NBA greco e Doncic è la stella del basket sloveno.

Secondo l'NBA, sui canali social media di NBA Europe, i contenuti con Antetokounmpo hanno un rendimento superiore del 100% rispetto alla media dei post, mentre quelli con Jokic del 10%.

L'effetto a catena di questo afflusso di star, con i giovani cestisti che vedono in questo sport una potenziale strada per la carriera, è l'appiglio di cui l'NBA potrebbe avere bisogno per crescere ancora di più con la prossima generazione.

Con la creazione di accademie di pallacanestro in tutto il mondo, sia da parte dei giocatori che della lega stessa, chi può dire che il prossimo Jokic potrebbe essere dietro l'angolo?

"Se non sono io, chi è?" Ha spiegato Jokic quando gli è stato chiesto se si considera un longshot per giocare nell'NBA.

"Non c'è modo di arrivare in NBA e giocare a basket da... da questa stalla, fondamentalmente, e ora sto giocando a basket nel miglior campionato del mondo e giocando ad alto livello".

Con alcuni dei giocatori più famosi della pallacanestro prossimi alla fine della carriera - LeBron James ha 37 anni, Kevin Durant ha 33 anni e Steph Curry ha 34 anni - potrebbe esserci ancora più spazio per una nuova schiera di giovani giocatori internazionali che si assumano il ruolo di volti del campionato.

Anche se dovranno affrontare la concorrenza di talenti nostrani come Trae Young, Ja Morant, Jayson Tatum e Zion Williamson, l'NBA potrebbe accogliere un flusso di giocatori completamente nuovo, in quanto la lega sta migliorando il suo status globale.

