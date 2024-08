- Le stelle delle Perseidi esplodono, le notti sono a volte limpide.

Negli ultimi giorni, si è verificato un aumento di stelle cadenti - se il cielo notturno è sereno. La pioggia di meteore delle Perseidi porta puntualmente questo spettacolo cosmico all'inizio di agosto, con il picco atteso tra il 9 e il 13. Gli astronomi prevedono il maggior numero di meteore nelle prime ore del mattino del 12.

Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Essen, le possibilità di una notte parzialmente serena nel Renania Settentrionale-Vestfalia sono buone. Dal venerdì alla domenica, ci saranno probabilmente schiarite parziali durante la notte. Da domenica a lunedì, la notte dovrebbe essere per lo più libera dalle nuvole. "Sembra piuttosto promettente", ha detto il meteorologo del DWD. Da lunedì a martedì, è previsto un cielo prevalentemente leggermente nuvoloso.

Per una visione ottimale delle stelle e delle stelle cadenti, il cielo dovrebbe essere il più possibile scuro, rendendo la regione dell'Eifel scarsamente popolata ideale per gli astronomi. Anche prima del picco atteso, i tour guidati del cielo notturno nel Parco Naturale dell'Eifel sono già sold out. Dal 2023, vengono offerte circa 50-70 escursioni all'anno da guide locali.

"In condizioni ottimali, è possibile avvistare una meteora ogni due o tre minuti", ha spiegato la Società Max Planck. Tra le Perseidi, ci sono spesso esemplari particolarmente brillanti, noti come "fuochi d'artificio".

Questo aumento di stelle cadenti ha suscitato interesse, rendendo le sessioni di osservazione delle stelle nella regione dell'Eifel molto richieste. In notti serene, c'è una buona possibilità di avvistare un brillante "fuoco d'artificio" tra le Perseidi.

Leggi anche: