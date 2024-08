Le stelle della giungla mostrano i loro oggetti di lusso

"Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla" rimanda 13 celebrities al campo della giungla a partire dal 16 agosto. Ogni star può portare due oggetti di lusso. La scelta è anche un dilemma che porta i partecipanti a imballare alcune curiosità.

A partire dal 16 agosto, RTL trasmetterà "Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla" tutti i giorni alle 20:15. Per celebrare il 20º anniversario dello show RTL "Sono una Star - Tiratemi fuori di qui!" (IBES), la giungla arriva in estate per la prima volta. E per la prima volta, RTL+ trasmetterà in esclusiva il nuovo episodio ogni giorno, a partire dal 15 agosto. Il flusso partirà anche il 15 agosto. La destinazione è anche nuova: invece dell'Australia, i 13 ex IBES star si recheranno in Sud Africa.

Despite all these changes, the familiar rule remains for the jungle legends: only two luxury items are allowed per person in the jungle camp. One might think that the experienced former campers would find it easier to choose what to bring this time around. However, the list includes some tried-and-true camp classics, such as pillows - even ones printed with the faces of loved ones at home, like Sarah Knappik and Elena Miras.

Thorsten "Kasalla" Legat disagrees. "You have pillows at home. In the jungle, you have nothing," he explained in an RTL interview beforehand. Nothing - except a lip balm with SPF, because he has "very sensitive lips."

Beauty products are also a must for Georgina Fleur, Giulia Siegel, and Kader Loth - a bit of concealer, mascara, or lipstick can make a night watch by the campfire much more enjoyable.

Speaking of enjoyable: Gigi Birofino also cares about appearances. In addition to hair wax, the reality star is bringing tanning spray, just in case the South African sun doesn't deliver.

Gli oggetti di lusso delle leggende della giungla

Giulia Siegel: Bronzer e talco per bambini

Sarah Knappik: Tapponi per le orecchie e un cuscino con le impronte della mano della figlia

Georgina Fleur: Siero per ciglia, rossetto rosso

Winfried Glatzeder: niente

Mola Adebisi: Cuscino e tapponi per le orecchie

David Ortega: Bandiera tedesca, bandiera spagnola

Thorsten Legat: Burro cacao

Kader Loth: Ombretti e correttore

Hanka Rackwitz: Cuscino e eyeliner

Daniela Büchner: Tapponi per le orecchie e cuscino

Elena Miras: Cuscino e peluche della figlia

Eric Stehfest: Cuscino e ciondolo a forma di cuore della moglie Edith

Gigi Birofio: Spray abbronzante, cera per capelli

Glatzeder si considera un lusso sufficiente

L'attore Winfried Glatzeder, invece, opta consapevolmente per il minimalismo. Ha scelto "se stesso" come oggetto di lusso per un buon motivo. La sua partecipazione rinnovata a IBES è "un viaggio di scoperta di sé" - e un oggetto di lusso sarebbe "una limitazione della mia libertà". Si gode di essere "solo nel campo con me stesso". Qualcuno potrebbe avergli detto che non sarà l'unico in Sud Africa a lottare per una seconda chance per la corona della giungla e 100.000 euro.

Si uniscono anche loro Sonja Zietlow e Jan Köppen, che ospiteranno anche "Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla". Dr. Bob si reca anche in Sud Africa e probabilmente non vede l'ora della leggendaria frase "Sono una star - dammi solo lo spray abbronzante!".

Dopo aver scelto i loro oggetti di lusso, le celebrities tornano al campo della giungla per un'altra sfida impegnativa. Con Sonja Zietlow e Jan Köppen come ospiti, affrontano vari compiti e sfide per sopravvivere e alla fine competere per la corona della giungla.

Man mano che passano i giorni, Giulia Siegel trova che il bronzer e il talco per bambini che ha portato sono invaluable, migliorando il suo aspetto durante gli incontri serali intorno al falò.

