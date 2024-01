Le stelle del Barcellona del passato e del presente si recano a votare: Joan Laporta vince le elezioni presidenziali

Dopo essere stato in carica dal 2003 al 2010 - una delle epoche di maggior successo nella storia del Barça - Laporta è diventato solo il quarto presidente ad assumere la carica in diversi mandati e il primo dal 1942.

Laporta ha ottenuto il 54,28% dei voti complessivi, superando il secondo classificato Victor Font, che ha ottenuto il 29,99% dei voti. Antoni Freixa si è classificato terzo con l'8,58%. Laporta succede a Josep Maria Bartomeu, che si è dimesso dalla carica di presidente a ottobre.

Hanno votato in totale 55.611 membri - tra cui 20.663 che hanno votato per posta per la prima volta nella storia - con nomi del calibro del talismano del club Lionel Messi, dell'ex capitano Carles Puyol e dell'ex allenatore Luis Enrique che si sono presentati di persona domenica per votare.

"Vedere Leo [Messi] andare a votare, il miglior giocatore del mondo, che vota con suo figlio, per me dimostra quello che abbiamo sempre detto: che Leo ama il Barça", ha detto Laporta. "Che siamo tutti una grande famiglia. Speriamo che questo lo aiuti a rimanere, che è quello che tutti noi vogliamo".

Laporta si trova ora di fronte al compito monumentale di aiutare il Barcellona a riconquistare la sua antica gloria. Prima di tutto, però, c'è la piccola questione di convincere Messi a firmare un nuovo contratto con il club.

L'accordo dell'argentino scade alla fine della stagione ed egli è attualmente libero di avviare trattative con altri club per un potenziale trasferimento in estate. Messi ha reso pubblico il suo desiderio di lasciare i 'Blaugrana' la scorsa estate e sembra sempre più improbabile che firmi un nuovo contratto.

Laporta ha anche il compito di far quadrare i conti, con il Barcellona che attualmente deve far fronte a un debito paralizzante di oltre un miliardo di dollari. A causa dei suoi problemi finanziari, la scorsa estate sono state vendute molte delle figure più importanti della rosa, il che ha portato a un indebolimento della squadra in campo.

Sebbene la situazione sia migliorata con l'allenatore Ronald Koeman - il Barça ha vinto 13 delle ultime 16 partite e ha raggiunto la finale della Copa del Rey - la sconfitta per 4-1 all'andata contro il Paris Saint-Germain in Champions League ha dimostrato ancora una volta che la squadra è ben al di sotto del livello dei suoi rivali europei.

Tuttavia, tra festeggiamenti e champagne, Laporta si è detto ottimista sulle possibilità della squadra di infliggere un'altra storica rimonta al PSG.

"Ora andiamo a Parigi e vediamo se riusciamo a fare un'altra 'remontada'!".

Fonte: edition.cnn.com