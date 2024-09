Le stazioni di ricarica rapida sono state testate dal Transport Club in Germania

L'Auto Club Europa (ACE) ha condotto una valutazione approfondita delle stazioni di ricarica rapida in Germania e ha scoperto che la maggior parte delle strutture soddisfa i requisiti di base, con oltre un terzo che ha ricevuto un giudizio "eccellente". Tuttavia, ci sono ancora aree che necessitano di miglioramenti.

In questa valutazione completa di 189 stazioni di ricarica rapida con un totale combinato di 1737 punti di ricarica, solo 3 strutture non hanno soddisfatto i criteri stabiliti. Un impressionante 37% delle strutture ha ricevuto un giudizio "eccellente", mentre il 61% è riuscito a superare la valutazione.

Molte stazioni di ricarica rapida hanno condiviso il primo posto, totalizzando 18,5 su 19 punti possibili. Alcune di queste stazioni di alto livello includono il parco di ricarica EnBW a Lichtenau vicino a Chemnitz, i centri di ricarica Audi a Monaco e Norimberga e la struttura di ricarica Sortimo nel parco dell'innovazione a Zusmarshausen. A livello nazionale, il punteggio medio è stato di 13,17 punti.

Purtroppo, la stazione di ricarica rapida EnBW in Salzer Street, Schönebeck, ha mancato di poco il punteggio di superamento di 9 punti, totalizzando 8 punti. Allo stesso modo, Q1 Autostrom a Triptis e Allego a Weil am Rhein hanno totalizzato rispettivamente 8,5 e 8,75 punti, appena sotto la soglia di superamento.

EnBW guida il gruppo

Il fornitore di energia EnBW era il più presente nei test con 46 stazioni di ricarica rapida. Ionity e Aral Pulse hanno seguito da vicino con 26 e 25 stazioni rispettivamente. È degno di nota che Ionity aveva la più alta percentuale di stazioni di ricarica valutate come "eccellenti" con il 69%.

Le strutture sono state valutate in base a 24 criteri diversi. ACE ha valutato il 92% dei parchi di ricarica come facili da trovare. Le prestazioni di ricarica eccellenti sono state attribuite all'86% delle stazioni di ricarica rapida. Ci sono 1143 punti di ricarica che offrono una potenza di ricarica superiore a 300 kW, 292 tra 150 e 299 kW e 202 tra 50 e 149 kW.

Il 68% è stato valutato come sicuro per il traffico, il 63% come servizio e familiare e il 48% come accessibile alle persone con disabilità. ACE ha sottolineato la necessità di miglioramenti nell'accessibilità per le persone con disabilità.

