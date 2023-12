Le statue confederate vengono rimosse dal parco di Jacksonville

"Questo non è in alcun modo un tentativo di cancellare la storia, ma di dimostrare che abbiamo imparato da essa. Che quando sappiamo meglio, facciamo meglio l'uno per l'altro", ha dichiarato il sindaco democratico Donna Deegan in un comunicato.

Le statue raffigurano due figure femminili, una con bambini all'interno di una tettoia di granito e l'altra in cima alla struttura. Secondo lo Smithsonian American Art Museum, la struttura è stata inaugurata nel 1915, lo stesso anno in cui il nome del luogo è stato cambiato in Confederate Park. La città lo ha rinominato Springfield Park nel 2020.

Unvideo dell'affiliata della CNN WJXT ha mostrato le figure caricate su pallet per la rimozione, mentre il monumento di granito rimaneva al suo posto. Deegan ha detto che il costo di 187.000 dollari per la rimozione è stato pagato con fondi privati raccolti dal gruppo locale 904WARD, che si descrive come "impegnato a creare una comunità di inclusione per tutti i residenti di Jacksonville, Florida".

"I monumenti confederati, spesso eretti durante periodi di tensioni e divisioni razziali, servono come doloroso ricordo di un passato divisivo e contribuiscono a un clima che perpetua le disuguaglianze", ha dichiarato 904WARD in un comunicato.

La rimozione è stata criticata dal presidente repubblicano del Consiglio comunale Ron Salem, che ha dichiarato a WJXT di ritenere che il sindaco abbia oltrepassato la sua autorità rimuovendo le statue senza l'approvazione del Consiglio. "Quali sono le ramificazioni di questo fatto in futuro?". Salem ha dichiarato mercoledì all'emittente. "Il sindaco può raccogliere fondi privatamente per fare altre cose? Costruire un ponte? Abbattere la prigione?".

Deegan aveva l'autorità di rimuovere le statue perché si trovavano in una proprietà controllata dal Dipartimento dei Parchi, della Ricreazione e dei Servizi Comunitari della città, ha dichiarato il massimo avvocato della città in un parere rilasciato dall'ufficio del sindaco. "Il sindaco è l'unico responsabile del funzionamento e dell'amministrazione dei parchi e delle proprietà della città", ha dichiarato l'avvocato generale Michael Fackler.

Un'altra statua che raffigurava un soldato confederato in un parco del centro di Jacksonville è stata rimossa nel 2020, quando le città di tutti gli Stati Uniti hanno assistito a proteste in seguito all'omicidio di George Floyd, come ha riferito l'affiliata della CNN WJXT. L'allora sindaco Lenny Curry, repubblicano, promise all'epoca di abbattere tutti i monumenti confederati della città, ma il Consiglio comunale ha ripetutamente resistito alle richieste di stanziare fondi per la rimozione.

