Le statistiche pubblicate recentemente dall'FBI indicano una persistente diminuzione delle attività criminali negli Stati Uniti durante la prima metà del 2024.

Recenti dati indicano una significativa diminuzione dei casi di omicidio, crimini violenti e stupri segnalati dal gennaio al giugno 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. I casi di omicidio sono diminuiti del 23%, i crimini violenti del 10%, mentre gli stupri segnalati sono diminuiti del 18%. Gli attacchi aggravati sono diminuiti dell'8%, i furti sono diminuiti del 14% e i crimini contro il patrimonio sono diminuiti del 13%.

Questa tendenza potrebbe attirare l'attenzione delle campagne politiche dell'ex Presidente Donald Trump e della Vice Presidente Kamala Harris, data l'importanza della criminalità come questione politica nelle elezioni presidenziali del 2024.

Tuttavia, è importante notare che i dati rilasciati dall'FBI, come rivelato nel loro Rapporto trimestrale sui crimini uniformi, hanno alcune limitazioni. Ad esempio, i dati sono sottoposti a volontaria segnalazione da parte delle agenzie di polizia, il che potrebbe portare a discrepanze.

Stando alle informazioni, i dati rilasciati il ​​lunedì sono stati compilati da oltre 14.800 delle oltre 19.300 agenzie di legge in tutto il paese. Tuttavia, i dati non includono le figure di Los Angeles e potrebbero presentare solo figure parziali di Chicago.

Inoltre, gli analisti della criminalità hanno osservato che i dati trimestrali sono anche imprecisi a causa dell'opportunità che hanno le agenzie di legge di audit e correggere gli errori di segnalazione prima che le figure annuali finali vengano pubblicate dall'FBI.

Jeff Asher, analista della giustizia penale e co-fondatore di AH Datalytics, aveva precedentemente dichiarato che "Abbiamo altre fonti di dati che indicano le stesse tendenze, ma il grado di quelle diminuzioni è probabilmente sovrastimato a causa della metodologia impiegata dall'FBI."

Solo una settimana prima, l'FBI aveva rilasciato un rapporto più completo che illustrava i numeri finali per il 2023. Questo rapporto ha dimostrato una diminuzione della criminalità in diverse categorie nel 2023, compreso un calo del 12% per l'omicidio e il non preterintenzionale e un calo del 3% per i crimini violenti.

La diminuzione dei tassi di criminalità potrebbe influenzare notevolmente il racconto politico, poiché politici come l'ex Presidente Donald Trump e la Vice Presidente Kamala Harris potrebbero utilizzare questo come punto di campagna nelle elezioni presidenziali del 2024, data l'importanza della sicurezza pubblica in politica.

Nonostante i trend positivi nelle statistiche della criminalità, è essenziale esaminare criticamente i dati, riconoscendo le sue limitazioni, come la segnalazione volontaria da parte delle agenzie di polizia e le potenziali discrepanze.

