Le star della Premier League condannate per la violazione del blocco di Covid

Le foto che sono circolate sui social media mostrano Erik Lamela, Sergio Reguilon e Giovani Lo Celso alla festa a Londra, con la presenza anche del giocatore del West Ham Manuel Lanzini.

Le restrizioni imposte dal governo britannico vietano di mischiarsi con altre persone in ambienti chiusi, e Londra si trova nella zona di massima sicurezza di livello 4 a causa della rapida diffusione di un nuovo ceppo di Covid-19.

Il Tottenham ha reagito con rabbia, con tutti e tre i giocatori che rischiano un'azione disciplinare, mentre il West Ham ha dichiarato che Lanzini è stato "fortemente richiamato alle sue responsabilità".

Lamela non è stato incluso nella rosa del Tottenham per la partita di sabato contro il Leeds, mentre il titolare Reguilon, acquistato in estate dal Real Madrid, è stato un sostituto non utilizzato. Lo Celso è fuori per infortunio.

"Siamo estremamente delusi e condanniamo fermamente questa immagine che mostra alcuni dei nostri giocatori con la famiglia e gli amici insieme a Natale, soprattutto perché sappiamo i sacrifici che tutti in tutto il Paese hanno fatto per rimanere al sicuro durante il periodo delle feste", ha detto il Tottenham in un comunicato.

"Le regole sono chiare, non ci sono eccezioni, e ricordiamo regolarmente a tutti i nostri giocatori e al nostro staff i protocolli più recenti e le loro responsabilità di aderire e dare l'esempio".

"La questione sarà trattata internamente".

Anche il deputato del Tottenham David Lammy è intervenuto sui social media per esprimere il suo parere, definendo il trio "stupido ed egoista" in un post.

I giocatori rimasti del Tottenham si sono scrollati di dosso le polemiche in campo con una vittoria per 3-0 contro il Leeds United per salire al terzo posto nella classifica della Premier League, a quattro punti di distanza dalle prime due classificate Liverpool e Manchester United.

Il Leeds, così impressionante dopo la promozione, ha avuto la meglio nelle prime battute prima che Steven Bergwijn venisse sgambettato da Ezgjan Alioski e Harry Kane non sbagliasse dal dischetto per portare il Tottenham in vantaggio.

Poi ha combinato di nuovo con il compagno d'attacco Son Heung-min per mandare il sudcoreano in gol per il secondo, il suo 100° per il Tottenham.

I tre punti sono stati effettivamente sigillati quando il corner di Son nel secondo tempo è stato messo a segno da Toby Alderweireld.

L'espulsione tardiva di Matt Doherty per il secondo cartellino giallo ha tolto un po' di smalto a una vittoria eccellente per gli Spurs, ma il manager Jose Mourinho si è accontentato di "tre punti importanti".

Mourinho ha fatto un fugace riferimento ai problemi disciplinari di tre delle sue stelle dopo la violazione delle regole.

"Penso che ogni club faccia del suo meglio per i propri giocatori per tenerli al sicuro, ma poi ci sono momenti nella vita privata che non si possono controllare", ha detto a BT Sport.

Ma in seguito ha espresso la sua rabbia nei confronti del trio e delle loro azioni durante la conferenza stampa.

"Ci sentiamo delusi perché abbiamo dato ai giocatori tutta l'educazione e le condizioni. Non siamo contenti. È stata una sorpresa negativa per noi", ha detto.

"Sappiamo come siamo messi internamente. Non abbiamo bisogno di aprirvi la porta per farvi sapere cosa sta succedendo al nostro interno".

"Quali saranno le conseguenze e il modo in cui affronteremo questa sorpresa negativa... mi sento deluso".

Lanzini, che all'inizio della stagione aveva segnato una splendida doppietta per il West Ham nel pareggio per 3-3 con il Tottenham, si è poi scusato sui social media per le sue azioni, dicendo di aver commesso un "brutto errore".

Mourinho ha criticato la Premier League dopo che la partita infrasettimanale della sua squadra contro il Fulham è stata annullata in ritardo e ha ribadito il suo punto di vista sui rinvii.

"Torno alle regole iniziali: se hai 14 giocatori disponibili devi giocare. Non vedo altri motivi per non farlo".

In precedenza, anche la partita del Fulham contro il Burnley di domenica è stata rinviata a causa dei risultati positivi di Covid-19 nel club di Londra ovest.

L'Arsenal sconfigge il WBA

La partita più importante del sabato è stata la vittoria per 4-0 dell'Arsenal sul West Bromwich Albion.

La squadra di Mikel Arteta ha ottenuto la terza vittoria consecutiva dopo un periodo di scarsa forma che ha fatto riflettere sul futuro dello spagnolo.

Il difensore Kieran Tierney ha portato in vantaggio i Gunners con un tiro a giro nel primo tempo, seguito da una splendida rete di squadra che ha visto Bukayo Saka fornire il tocco finale.

Su un campo coperto di neve, Alexandre Lacazette ha continuato la sua serie di gol con una doppietta nel secondo tempo e l'Arsenal si è aggiudicato la vittoria contro i giocatori in difficoltà di Sam Allardyce.

L'Arsenal sale all'11° posto, mentre il WBA è 19° e in grave difficoltà.

Nei calci d'inizio pomeridiani, lo Sheffield United è rimasto sul fondo dopo la sconfitta per 2-0 con il Crystal Palace, la 15esima in 17 partite, mentre il Brighton ha pareggiato 3-3 in casa contro il Wolves, ma resta in difficoltà, in bilico sulla zona retrocessione.

