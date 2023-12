Le star del tennis reagiscono alla saga di Novak Djokovic: "Si poteva evitare tutto questo, vaccinandosi".

Mentre le giocatrici stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi in vista degli Australian Open, tutte le domande hanno riguardato la 20 volte campionessa del Grande Slam.

"Penso che tutti noi vogliamo andare avanti, qualunque cosa sia, andare avanti e concentrarci sull'aspetto bello di iniziare uno slam", ha detto la due volte campionessa del Grande Slam Garbine Muguruza durante un media day.

Penso che tutto questo si sarebbe potuto evitare, come abbiamo fatto tutti, vaccinandoci e facendo tutte le cose che dovevamo fare per venire qui in Australia".

"Tutti conoscevano molto bene le regole. Bisogna solo seguirle e basta. Non credo sia così difficile".

Muguruza, che ha raggiunto la finale degli Australian Open nel 2020, teme che la controversia in corso possa avere un impatto negativo sulla reputazione di questo sport.

Djokovic è attualmente trattenuto dalle autorità australiane in vista di un'udienza di domenica sul suo caso di permanenza nel Paese.

Venerdì il ministro australiano dell'immigrazione Alex Hawke ha revocato per la seconda volta il visto al campione di tennis non vaccinato, affermando che la sua presenza in Australia potrebbe portare a un "aumento del sentimento anti-vaccinazione" e persino incitare "disordini civili".

"Non credo che questo aiuterebbe il mondo del tennis o i giocatori, perché alla fine è sempre un po' di conflitto", ha aggiunto Muguruza.

"È già abbastanza difficile far funzionare i tornei e far funzionare il circuito WTA e ATP andando paese per paese per poi creare tutte queste notizie, parecchie".

LEGGI: Alla leggenda del tennis Chris Evert è stato diagnosticato un tumore

Una situazione sfortunata

Se Djokovic riuscirà a partecipare al torneo di quest'anno, avrà l'opportunità di vincere il 21° titolo del Grande Slam maschile, un record.

Attualmente condivide il record con Roger Federer e Rafael Nadal, ma quest'ultimo afferma che il torneo sarà comunque un successo anche se il serbo non potrà giocare.

"Vi dico una cosa, è molto chiaro che Novak Djokovic è uno dei migliori giocatori della storia, senza dubbio", ha detto Nadal ai giornalisti. "Ma non c'è un giocatore nella storia che sia più importante di un evento, no?

"Gli Australian Open sono molto più importanti di qualsiasi giocatore. Se gioca finalmente, ok. Se non gioca, l'Australian Open sarà un grande Australian Open con o senza di lui. Questo è il mio punto di vista".

Djokovic ha ringraziato coloro che hanno continuato a sostenerlo durante tutta la vicenda, ma c'è chi si chiede se questa situazione possa offuscare la sua eredità.

La campionessa in carica degli Australian Open Naomi Osaka ha dichiarato di essere rimasta rattristata da ciò che ha visto. "Penso che sia una situazione spiacevole", ha detto ai giornalisti.

"È un grande giocatore ed è triste che alcune persone lo ricordino in questo modo.

"Ma penso anche che non dipenda dai tennisti, ma dal governo che decide di gestire la situazione in Australia".

'Sono le loro regole'

Daniil Medvedev, secondo classificato al mondo, ha rovinato il sogno di Djokovic di realizzare il Grande Slam del calendario - vincendo tutti e quattro i Major nello stesso anno solare - nel 2021, quando il russo ha vinto la finale degli US Open contro il serbo.

I due potrebbero incontrarsi di nuovo nella finale degli Australian Open di quest'anno, se entrambi dovessero arrivare a questo punto, ma Medvedev afferma che le regole del Paese devono essere rispettate.

"Per quanto riguarda la situazione di Novak, vorrei dire che siamo in Australia e le regole sono le loro", ha detto ai giornalisti.

"Ma da quello che so, ancora una volta, se ha un'esenzione valida per essere in questo Paese e per fare quello che vuole, allora dovrebbe giocare.

"Se l'esenzione non è valida o se c'è qualcos'altro che non è valido, beh, ogni Paese può negare l'ingresso".

Gli Australian Open inizieranno lunedì, ma la presenza di Djokovic nel sorteggio deve essere decisa da un tribunale.

Jill Martin della CNN ha contribuito con un servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com