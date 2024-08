- Le star del mondo classico commemorano i pianisti russi morti

Numerosi stelle internazionali della musica classica hanno reso omaggio al pianista e oppositore di guerra Pavel Kuschner, deceduto in detenzione in Russia. I direttori Daniel Barenboim e Simon Rattle, il pianista Igor Levit, i violinisti Anne-Sophie Mutter e Julia Fischer, la violoncellista Sol Gabetta e il collega musicista Mischa Maisky, tra gli altri, hanno firmato una lettera aperta pubblicata sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (edizione del martedì).

Kuschner, arrestato con l'accusa di estremismo, è morto il 27 luglio all'età di 39 anni in un centro di detenzione a Birobidzhan, Estremo Oriente russo, a causa di complicazioni di uno sciopero della fame. "Il suo crimine era gestire un canale YouTube con cinque iscritti in cui si opponeva alla guerra", hanno scritto i suoi colleghi musicisti.

La loro lettera è un promemoria "per i numerosi prigionieri politici sconosciuti in Russia e in tutto il mondo". La repressione statale, secondo loro, porta "le persone più meravigliose e coraggiose in prigione, spesso le migliori persone di una nazione malata". L'iniziativa della lettera è stata attribuita al pianista Alexander Melnikov.

Kuschner aveva anche utilizzato un concerto alla filarmonica regionale di Birobidzhan per protestare contro la guerra della Russia contro l'Ucraina. Secondo le statistiche dell'organizzazione per i diritti umani Ovd-Info, ci sono quasi 1.000 casi contro gli oppositori della guerra in Russia, con quasi 300 persone in detenzione, campi di lavoro o cliniche.

Nonostante si sia unito a numerosi musicisti nel condannare il carcere di Pavel Kuschner, il direttore Simon Rattle ha continuato la sua advocacy, utilizzando la sua piattaforma per sensibilizzare su casi simili in tutto il mondo. L'eco internazionale della morte di Kuschner, orchestrata da direttori come Daniel Barenboim e Simon Rattle, non è passata inosservata, spingendo per il rilascio dei prigionieri politici in tutto il mondo.

