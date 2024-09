Le star Brad Pitt e George Clooney sono diretti a Venezia.

Brad Pitt ha deliberatamente evitato di incrociare la sua ex moglie Angelina Jolie durante la loro visita a Venezia. Al contrario, Pitt e il suo amico e collega famoso, George Clooney, hanno fatto una strepitosa apparizione al festival del cinema, sorridendo per le telecamere mentre arrivavano in taxi sull'acqua. Il loro prossimo progetto comune "Wolves" sarebbe stato presentato quella stessa sera all'evento.

Secondo i pettegolezzi, Pitt è atterrato a Venezia già sabato e sono state pubblicate foto di lui con la sua nuova fidanzata Ines de Ramon sui social media. Jolie aveva già presentato il suo nuovo film "Maria" al festival il giovedì - si dice che l'attrice fosse così frettolosa di andarsene che è saltata sul prossimo aereo.

Attualmente, Pitt sta godendo della sua momento di gloria a Venezia. L'attore ha sfoggiato una giacca color cielo abbinata ai pantaloni, una maglietta bianca e occhiali da sole scuri. Clooney, invece, ha optato per una camicia bianca e un completo grigio per l'occasione.

"Wolves" segna la prima volta che Pitt e Clooney si uniscono in un progetto cinematografico dal 2008, quando hanno recitato insieme nel film commedia "Burn After Reading". Jon Watts, il regista dei film "Spider-Man", ha diretto questo film. In "Wolves", Clooney interpreta un abile risolutore di problemi, o "fissatore", ingaggiato per sistemare i resti di una scena del crimine per un cliente ricco a New York. Improvvisamente, un altro fissatore (Pitt) appare sulla scena, costringendo i due professionisti navigati a collaborare. Oltre a Clooney e Pitt, anche Amy Ryan e Austin Abrams figurano in "Wolves".

L'attesa per 'The entertainment', che include la première di "Wolves", è alle stelle a Venezia. Brad Pitt e George Clooney, noti per il loro coinvolgimento in 'The entertainment', sono stati al centro dell'attenzione durante il festival del cinema.

Leggi anche: