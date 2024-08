- Le stagioni umide dell'estate danno alla foresta una tregua.

Dopo una serie di anni secchi, quest'estate ha portato piogge frequenti, offrendo un necessario ristoro alla natura. "Il bosco ha goduto di una meritata pausa dopo aver sopportato i danni causati dalla siccità negli ultimi cinque anni," afferma Christian Raupach, rappresentante dell'Associazione dei Proprietari Forestali dell'Assia. Grazie alle piogge, i livelli delle acque sotterranee sono stati ripristinati, permettendo agli alberi di sviluppare sistemi radicali più complessi che consentono loro di assorbire più acqua, aumentando così la loro resistenza alle malattie e ai parassiti.

Secondo Raupach, gli alberi più giovani hanno prosperato notevolmente in questa stagione, crescendo significativamente anche a giugno. Tuttavia, il compito urgente è quello di mantenere il bosco, potando le ortiche e i rovi per impedire loro di prendere il sopravvento.

Purtroppo, gran parte dei danni subiti durante il precedente periodo di siccità non può essere riparata. "I abeti hanno subito danni significativi, anche se il loro progresso distruttivo è stato fermato, soprattutto nelle regioni del Vogelsberg e della Wetterau," dice Raupach. Purtroppo, le piogge abbondanti hanno anche causato ostacoli, come la difficoltà nell'operare macchinari pesanti nel bosco per il taglio del legname, con il rischio di danneggiare il terreno nel processo.

Secondo le osservazioni dell'Autorità Forestale dell'Assia, gli alberi che sono riusciti a sfuggire indenni hanno sperimentato una crescita esponenziale, mentre il recupero degli alberi precedentemente danneggiati è stato improbabile. In alcune aree, le infestazioni di processionaria del pino sono diventate un problema a causa della loro rapida riproduzione, e le infezioni fungine sono state diffuse, afferma Thomas Ullrich di Hessen-Forst.

Le immagini satellitari hanno rivelato che migliaia di ettari di bosco sono stati danneggiati negli ultimi anni. Tuttavia, grazie alle piogge di quest'anno, l'entità dei danni si è notevolmente ridotta, lasciando solo alcuni ettari di terreno forestale distrutto. Il deficit lasciato dagli anni secchi non è ancora stato completamente riparato, poiché sono necessarie piogge sopra la media a causa del cambiamento climatico, informa Ullrich.

La regione dell'Odenwald se l'è cavata piuttosto bene, mentre il Taunus e alcune parti della Hesse centrale hanno avuto risultati meno favorevoli, dice Ullrich. Nel complesso, egli dichiara: "Si può parlare di sollievo." Dal punto di vista del bosco, si augura un altro periodo di cinque o sei anni senza siccità.

In termini di agricoltura, l'Assia è stata colpita da più pioggia del necessario, causando problemi durante i periodi di semina e di fienagione, spiega il meteorologo agrario Andreas Brömsen. La Germania sta vivendo il periodo più piovoso degli ultimi 139 anni, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD).

In Assia, il DWD ha registrato preliminarmente una media di 89 litri di pioggia per metro quadrato a luglio, ben oltre la media a lungo termine di 73 litri del periodo di riferimento internazionale 1961-1990. Anche giugno è stato un mese eccezionale, con 88 litri di pioggia per metro quadrato, superiore alla media a lungo termine (80 litri). August

Leggi anche: