- Le squadre specializzate utilizzano vaste collezioni di antiche fotografie aeree per le operazioni di smaltimento delle bombe.

Il Kampfmittelräumdienst (KMRD) dello Assia ha accesso a migliaia di immagini aeree storiche della Seconda Guerra Mondiale, per un totale di decine di migliaia. Queste immagini sono state scattate da piloti americani e britannici che sorvolavano i siti di bombardamento per scopi di monitoraggio. Durante gli anni '90 e i primi anni 2000, queste immagini aeree sono state rese pubbliche dagli Alleati e l'Assia ne ha acquisite oltre 60.000 dal 1941 al 1945 con il diritto di analizzarle.

La presidenza del governo a Darmstadt riceve circa 6.000 richieste all'anno da costruttori e sviluppatori che si chiedono se ci siano ordigni inesplosi (UXO) sulla loro proprietà. In risposta a tali richieste, il KMRD dell'Assia valuta i dati delle immagini aeree. Qualsiasi posizione di ordigni scoperta viene anche inserita in una banca dati, rendendola facilmente accessibile per future domande e indagini relative agli UXO.

Se ci sono sospetti sugli UXO, i proprietari della proprietà sono tenuti ad assumere un servizio di rimozione degli UXO privato, a loro spese, per scandagliare l'area con attrezzature specializzate. Se trovano una bomba, devono informare prontamente il KMRD, che è l'unico personale autorizzato a gestire la situazione in modo sicuro - in questo caso, lo stato dell'Assia si occupa dei costi associati. Il quartier generale del KMRD dell'Assia si trova all'interno della presidenza del governo a Darmstadt.

I dati delle immagini aeree analizzati dal KMRD dell'Assia possono fornire informazioni preziose per le indagini sugli UXO nelle città come Darmstadt. In effetti, numerosi potenziali siti di UXO sono stati identificati e documentati dal KMRD dell'Assia attraverso la loro analisi delle immagini aeree storiche dell'Assia.

Leggi anche: