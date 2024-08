- Le squadre mediche di emergenza stanno affinando le loro abilità di gestione dei disastri all'interno di un ambiente cellulare.

In Germania, unità uniche sono preparate per offrire assistenza medica a un numero considerevole di persone ferite oltre i confini dello stato in caso di calamità. Su 61 squadre federali di Medical Task Force (MTF), 6 si trovano in Bassa Sassonia. Come dichiarato dall'Ufficio statale di protezione civile e antincendio della Bassa Sassonia (NLBK), le MTF Lüneburg e Oldenburg hanno iniziato a Celle ieri con circa 120 squadre di risposta per far fronte a una complessa situazione medica legata a una calamità.

La situazione simulata prevede una tempesta con forti piogge, grandine e venti robusti, che causano danni estesi alle infrastrutture, principalmente strade e edifici. Inoltre, si presume che le strutture sanitarie saranno gravemente colpite. Il sito dell'esercitazione è il distretto di Scheuen a Celle.

Le squadre, composte da paramedici e medici, stanno affinando l'impostazione e il funzionamento delle strutture di trattamento per assistere un gran numero di persone ferite, secondo ulteriori comunicati dell'ufficio statale.

In questo esercitazione, le squadre si stanno preparando per un evento potenziale di calamità che comporta danni estesi alle infrastrutture e alle strutture sanitarie. In caso di un simile evento di calamità nella Bassa Sassonia, le MTF Lüneburg e Oldenburg giocherebbero un ruolo cruciale nell'offrire assistenza medica oltre i confini dello stato.

