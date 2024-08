- Le squadre di sensibilizzazione sostengono le celebrazioni - una buona misura

Goditi la vita notturna senza pensieri e in sicurezza - è ciò che desiderano i visitatori dei club e delle feste. A Gießen, alcuni club hanno ora dei cosiddetti team di consapevolezza che sono a disposizione degli ospiti e forniscono assistenza in caso di domande e anche in caso di emergenze.

Friederike Stibane, responsabile dell'ufficio per le donne e l'uguaglianza nel comune di Gießen, parla di una "misura molto, molto buona" che aumenta anche la consapevolezza dei potenziali rischi come le droghe per stupro nei drink. Si dice entusiasta del successo delle offerte lanciate da tempo. Gli avventori dei club e delle feste possono ora essere rassicurati: "Se vai a fare festa: ci sono persone qui che si prendono cura di te".

Per chi vuole unirsi ai team di consapevolezza, l'ufficio delle donne fornisce diversi attrezzi, tra cui voucher per il taxi notturno per donne di Gießen, strisce reattive per le droghe per stupro e carte laminati con i numeri di telefono importanti per le strutture mediche, la polizia e i servizi di consulenza. Questi attrezzi sono già stati richiesti da una dozzina di club e eventi, dice Stibane. È stato anche istituito un club.

I team vengono addestrati per situazioni difficili

Ci sono stati casi di aggressioni sessuali e persino stupri dopo l'amministrazione segreta di droghe per stupro, dice Stibane. Ci sono già stati eventi carnevaleschi con 20-30 donne coinvolte a Gießen. Anche gli uomini vengono occasionalmente bersagliati da aggressioni notturne, con il furto come problema principale.

Oltre agli attrezzi, l'ufficio delle donne fornisce anche formazione. I team dovrebbero essere in grado di coinvolgere la polizia in caso di sospetta aggressione o convincere la persona interessata a sottoporsi a un test delle urine all'ospedale universitario di Gießen il prima possibile se si sospetta l'uso di droghe per stupro. La sostanza è rilevabile solo per un periodo relativamente breve nelle urine o nel sangue della persona interessata. L'ambiente dovrebbe anche essere sensibilizzato a non lasciare la persona interessata sola.

Inoltre, i team possono essere utili nel fornire un po' di tranquillità a chi si trova in una situazione problematica o opprimente - per questo motivo i kit contengono anche glucosio e tappi per le orecchie. Contengono anche i cosiddetti "spikeys", cappucci anti-droga che impediscono

