Le squadre di ricerca perlustrano la Bosnia per cercare i dispersi dopo le inondazioni fatali.

Dopo la perdita di almeno 16 vite a causa di intense alluvioni lampo e frane in Bosnia-Erzegovina, le squadre di risposta alle emergenze erano alla ricerca di circa dieci persone ancora disperse. La città di Jablanica è stata messa in lockdown, con macchinari pesanti che rimuovono detriti e rocce dai siti.

Le piogge torrenziali durante la notte di venerdì hanno causato allagamenti estesi sia a Jablanica che a Konjic. various homes were fully submerged, with residents caught off-guard during the night. Among the reported fatalities, a baby was among the victims, as per official records. Numerous individuals also sustained injuries.

Le acque delle alluvioni hanno provocato frane che hanno travolto strade e colline, lasciando diverse villaggi sommersi nel fango e tagliando i collegamenti con intere aree. I media bosniaci hanno riferito un incidente orribile al villaggio di Donja Jablanica, dove le rocce di una cava vicina sono precipitate, inghiottendo diverse case.

Alka Gusic, che viveva a Donja Jablanica, è stata svegliata da un brontolio gelido nel cuore della notte. All'inizio pensava che fosse un terremoto, ma il giorno dopo è uscita e ha scoperto che la casa del fratello e della sua famiglia era tra le vittime. "La casa è completamente distrutta, nessuno è sopravvissuto", ha detto con emozione. "Ho visto mio nipote estratto dalle macerie. Era a terra, chiaramente morto".

Il sabato, alcune città vicino a Konjic erano ancora inaccessibili. "Kilometri di strade sono scomparsi, quasi tutti i ponti sono distrutti", ha detto Husein Hodzic della unità di protezione civile locale alla stazione televisiva regionale N1. "Non c'è elettricità, tutte le linee elettriche sono state portate via. Le linee telefoniche sono anche inesistenti".

Gli ufficiali elettorali nei distretti interessati hanno annunciato il rinvio delle elezioni comunali previste per domenica.

Le squadre di ricerca e soccorso sono ancora attivamente alla ricerca delle persone disperse tra il caos e i detriti. Con diversi villaggi isolati e le linee di comunicazione interrotte, il numero di persone disperse potrebbe purtroppo aumentare.

