Le spiagge spagnole si restringono

A livello mondiale, l'aumento del livello del mare sta causando la scomparsa delle spiagge. La Spagna non fa eccezione, con alcune aree che perdono fino al dieci percento della loro sabbia ogni anno. Sempre più persone si rifiutano di restare a guardare mentre le spiagge si restringono. Alcuni paesi costieri stanno prendendo misure drastiche.

Josep ha le lacrime agli occhi mentre guarda dalla promenade sulla spiaggia di Platja d'Aro. "Da bambino giocavo e nuotavo qui, e la spiaggia era due volte più larga," ricorda il 48enne insegnante e appassionato di moto. Recentemente il quotidiano "La Vanguardia" ha scritto che la Platja Gran, la "spiaggia grande", che ora è in media larga 50 metri, era tre volte più larga negli anni '80.

Le stime variano e non ci sono numeri ufficiali, ma tutti concordano che la spiaggia in questa popolare destinazione turistica sulla Costa Brava in Catalogna si sta restringendo da decenni, come afferma il lungo esperto albergatore Aldo. Non sta succedendo solo a Platja d'Aro. Il fenomeno della "morte delle spiagge" viene osservato anche altrove. Gli esperti incolpano la costruzione diretta delle coste fino alla spiaggia. Le dune protettive spesso non ci sono più. Una costa naturalmente preservata si sposterebbe semplicemente verso l'interno con il livello del mare - ma non è possibile quando è costruita fino al mare.

"Le spiagge naturalmente preservate possono adattarsi facilmente ai cambiamenti climatici ritirandosi e risalendo con il livello del mare," dice Francesca Ribas dell'Universitat Politècnica de Catalunya a Barcellona. Ma se la spiaggia non può spostarsi a causa di tutto il cemento, scompare.

Ribas spiega che la conversione delle dune in promenade è un grande problema. Limita l'adattabilità della spiaggia e aumenta significativamente il rischio di allagamenti durante le tempeste. Dighe sui fiumi vicino alla costa e la costruzione di porti sportivi e altre infrastrutture contribuiscono anche all'erosione.

Prognosi cupa

Le spiagge scompaiono anche in altre aree costiere, come la California e la Florida, la Turchia, il Brasile e la Gold Coast australiana. Il cambiamento climatico è un fattore. In condizioni di cambiamento climatico e aumento del livello del mare, la metà delle spiagge sabbiose del mondo potrebbe essere scomparsa entro la fine del secolo, secondo uno studio pubblicato sulla rivista "Nature Climate Change".

Il comune di Barcellona stima di perdere 30.000 metri cubi di sabbia all'anno, più del dieci percento del totale. Ribas, informata attraverso il suo lavoro, è sorpresa anche come bagnante: "Sono rimasta sorpresa alcuni anni fa quando ho notato un notevole ritiro in alcune spiagge del delta del Llobregat a sud di Barcellona, che in precedenza non avevano problemi di erosione".

Ci sono studi scientifici che sottolineano la gravità del problema con i numeri. Ribas cita studi internazionali che stimano che circa il 25 percento delle spiagge del mondo era interessato dall'erosione cronica tra il 1984 e il 2015, in base alle stime delle immagini satellite. Ilstituto Cartografico e Geologico della Catalogna (ICGC) ha trovato che in questa regione, il 65 percento di tutte le spiagge registrate (319 su un totale di 489) si è restretta tra il 1956 e il 2019.

Uno dei casi più notevoli è Montgat, che ha perso il 90 percento della sua sabbia, secondo l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Solo dal luglio 2023, l'area totale della spiaggia è diminuita da 25.000 a 6.400 metri quadrati, secondo i dati ufficiali. In primavera, la situazione era così grave dopo una tempesta che il comune vicino a Barcellona ha persino considerato di cancellare la stagione estiva. "Non c'era abbastanza spazio per posizionare una sedia del bagnino," ha detto il consigliere comunale responsabile per l'ambiente, Tania González, al quotidiano "El Periódico".

Nel frattempo, c'è stato un miglioramento leggero. La spiaggia, che era larga circa 50 metri dieci anni fa e praticamente scomparsa all'inizio dell'anno, è attualmente almeno una striscia di circa due metri. Tuttavia, il sindaco Andreu Absil non trova conforto in questo: "Abbiamo dovuto chiudere tutti i bar sulla spiaggia." Yaiza Castro, che si è trasferita qui lo scorso anno, non festeggia. "Mi è stato venduto un 'appartamento fronte spiaggia', e non è durato neanche un anno," si lamenta su "El Periódico". "La spiaggia è scomparsa, ma la vista sul mare c'è ancora."

Conseguenze diverse per la natura, le persone e l'economia

L'erosione costiera ha conseguenze allarmanti, non solo per Yaiza Castro. Il turismo è una delle principali fonti di reddito in quasi tutta la Spagna e la Catalogna, e dipende fortemente dalle spiagge. Ribas sottolinea anche la minaccia a "ecosistemi molto preziosi". E: "Le spiagge sono la migliore protezione per le città dietro di loro dalle tempeste, in quanto assorbono l'energia delle onde. Senza una spiaggia, le tempeste hanno un effetto molto più distruttivo," dice.

In Catalogna e in altre regioni costiere spagnole interessate, ci sono sempre più persone che non vogliono rimanere a guardare la perdita delle spiagge. La consapevolezza e le azioni di protesta sono

Ribas osserva che non solo in Spagna, ma "a livello mondiale si sta verificando un cambiamento di pensiero". In Spagna, ci sono regolamentazioni edilizie più severe in molti luoghi, la legge sulla costa è stata rafforzata. I proprietari immobiliari temono espropriazioni possibili. Tuttavia, la frenesia edilizia non si ferma, spesso si verificano costruzioni illegali. Oltre a lussuosi appartamenti, vengono costruiti anche grandi musei vicino alla costa, come a Bilbao. SOS Costa Brava sta lottando in tribunale contro un'espansione pianificata del porto turistico a Platja d'Aro e altri progetti per costruire complessi alberghieri e molti insediamenti residenziali lungo la popolare regione turistica.

Turismo vs. Protezione della Costa

Pau Bosch, vicepresidente di questa alleanza di oltre 25 organizzazioni ambientali, sottolinea in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca che la lotta incessante ne vale la pena. Ci sono già stati successi. "Grazie ai nostri sforzi, il piano urbanistico per la costa è stato approvato in Catalogna per proteggere diverse aree naturali che sarebbero state distrutte". Tuttavia, ci sono ancora progetti per costruire un totale di 40.000 nuovi appartamenti e complessi alberghieri in 22 comuni della Costa Brava, "che avranno un impatto molto negativo sulla costa e sul mare".

Il Ministero dell'Ambiente del governo di sinistra a Madrid, principalmente responsabile della protezione della costa, sorveglia dozzine di progetti con investimenti totali di circa 250 milioni di euro. Tuttavia, questi piani spesso vengono bloccati o ritardati dalle autorità regionali a causa delle paure di perdite finanziarie. "La tensione tra lo sviluppo turistico e la protezione della costa è palpabile", analizza "La Vanguardia".

Quali sono le soluzioni? Finora sono stati tentati metodi costosi e non sostenibili di rinforzo della spiaggia, addirittura coinvolgendo importazioni dal Sahara. Tali azioni, criticate dagli ecologisti come "patchwork", saranno significativamente ridotte in Spagna a causa della scarsità globale di sabbia. La costruzione di strutture protettive come i frangiflutti spesso ha fornito solo un aiuto a breve termine e a volte si è dimostrata controproducente.

Misure Impopolari Sono Necessarie

Ribas vede una sola vera soluzione: "Dobbiamo ridare al mare ciò che gli abbiamo rubato". La parola magica è rinaturalizzazione. "Bisogna ripristinare i sistemi dunali originali e, se necessario, smantellare e ricostruire i lungomare più indietro, anche se queste misure potrebbero essere impopolari", esige. Quest'anno, due comuni in Catalogna stanno dando il buon esempio: Vila-seca e Calafell pianificano di spostare i lungomare lontano dalla costa.

Mallorca affronta anche questo problema e ha comuni che pionieristicamente risolvono. Nella popolare meta turistica tedesca di Cala Millor sulla costa orientale dell'isola, il progetto "Life Adapt" mira a preservare la spiaggia. "Le soluzioni cercate sono a orientamento naturale, inclusa la ricollocazione del lungomare".

