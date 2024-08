Le spese per le abitazioni, altissime, rappresentano una sfida significativa per le persone che frequentano un'università o che stanno imparando.

Alti costi della vita mettono sotto pressione i giovani che frequentano corsi di studio o formazione professionale. Secondo l'Ufficio federale di statistica, gli studenti che vivono in modo indipendente spendono circa il 54% del loro reddito familiare per l'alloggio. Per gli apprendisti nella stessa situazione, si tratta del 42%, che è superiore alla media del 25% della popolazione. Di conseguenza, oltre la metà (61%) degli studenti è considerata gravata in modo eccessivo dalle spese per l'alloggio.

In generale, i redditi dei giovani non sono elevati. Tra gli studenti che gestiscono il proprio nucleo familiare, il reddito netto medio dello scorso anno è stato di 867 euro, di cui il 41% proveniva dalle loro entrate personali. Circa il 32% di questo reddito proveniva da sostegni privati, come gli assegni di mantenimento dei genitori. Borse di studio e sovvenzioni, come i benefici BAföG, hanno rappresentato circa il 15% del reddito.

Per il 41% degli studenti, la famiglia era la principale fonte di reddito. Più di un terzo (36%) dipendeva principalmente dal proprio lavoro per il reddito.

Per gli apprendisti che gestiscono il proprio nucleo familiare, invece, l'80% del loro reddito proviene dal loro stipendio. Il loro reddito netto medio è di 1.240 euro. Per quasi il 91% degli apprendisti, le loro entrate personali rappresentano la parte più consistente del loro reddito.

Data la alta costo della vita e i bassi redditi di molti studenti e apprendisti, investire in un'istruzione e formazione completa diventa ancora più importante. Nonostante le elevate spese per l'alloggio, la maggior parte degli studenti e degli apprendisti riconosce l'importanza di migliorare le proprie competenze e conoscenze attraverso l'istruzione e la formazione.

Leggi anche: