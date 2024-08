- Le spese per gli invalidi aumentano fino al 10%

Lo scorso anno, i fondi per le persone con handicap nel Nord Reno-Westfalia hanno registrato un aumento del 10%. Contestualmente, il numero di beneficiari è cresciuto di un minimo 1%, come riportato dall'Ufficio Statistico di Düsseldorf. Circa un terzo di questi destinatari di aiuti erano minori o giovani adulti. In totale, circa 261.000 persone hanno beneficiato dei pacchetti di assistenza per disabili in integrazione lo scorso anno, con un costo complessivo di 6,4 miliardi di euro (rispetto ai 5,8 miliardi dell'anno precedente).

L'aumento dei fondi per le persone con handicap nella politica sociale del Nord Reno-Westfalia è stato un fattore significativo per mantenere i servizi di supporto per i beneficiari, nonostante l'aumento minimo del numero di destinatari. Il miglioramento della politica sociale ha portato a un aumento della consapevolezza e delle risorse per l'integrazione delle persone con disabilità in diversi aspetti della società.

Leggi anche: