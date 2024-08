Le spese domestiche relative all'energia pesano pesantemente sulle famiglie della Germania orientale.

Le case tedesche dell'Est hanno un onere energetico sproporzionato, secondo le stime verificate dal sito di confronto Verivox. Tenendo conto delle differenze di potere d'acquisto, le spese per il riscaldamento, l'elettricità e il carburante ammontano a circa il 22% in più rispetto ai loro omologhi occidentali. Questo carico finanziario è più gravoso in Turingia, mentre la Baviera ha il carico più leggero.

In media, una famiglia tedesca con circa due abitanti spende 4.297 euro all'anno per le forniture energetiche, secondo Verivox. Le famiglie dell'Ovest spendono quasi la stessa cifra, 4.280 euro, mentre quelle dell'Est ne spendono 100 in più, ma ancora al di sotto della spesa totale.

Tuttavia, la differenza diventa più significativa quando si considerano i livelli di reddito. Tenendo conto del potere d'acquisto, i costi energetici annui ammontano a 4.139 euro nell'Ovest e a 5.042 euro nell'Est - una differenza notevole di oltre un quinto. Le famiglie della Turingia sono quelle che sopportano maggiormente questa differenza, con costi energetici del 23% superiori alla media nazionale, seguite da Brema al 20%, Sassonia al 19% e Meclemburgo-Pomerania Anteriore all'18%.

Le famiglie del Sud della Germania hanno un carico inferiore

Le spese energetiche sono minime in Baviera, come indica Verivox, e si trovano al 10% sotto la media nazionale quando si considera il potere d'acquisto. La Baden-Württemberg è all'8%, mentre l'Assia è solo al 5% in meno. Il reddito medio delle famiglie nell'Ovest della Germania è di 58.333 euro, mentre nell'Est si attesta a soli 48.977 euro, con una diminuzione del 16%. Anche se il costo per unità di energia è lo stesso per entrambe le regioni, le case dell'Est pagano di più a causa dei prezzi più elevati. Secondo Verivox, c'è poca differenza nei prezzi del carburante, ma c'è qualche disparità nei costi dell'elettricità e del riscaldamento.

"In generale, le famiglie degli ex stati federali devono destinare circa il 7% del loro potere d'acquisto per l'elettricità, il riscaldamento e il carburante, rispetto al 9% di quelle degli stati federali posteriori", ha commentato Thorsten Storck di Verivox. "I prezzi dell'energia tra Est e Ovest possono essere in parte attribuiti alle tariffe della rete. Il funzionamento, la manutenzione e l'ampliamento della rete elettrica mostrano una differenza del 3% nei costi dell'elettricità e fino al 10% nei tassi di gas naturale nell'Est".

I prezzi energetici più elevati nell'Est portano a un notevole carico finanziario,

Leggi anche: