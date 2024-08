- Le spese costose inducono Ryanair a considerare l'abbandono di ulteriori voli

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair, ha supplicato le autorità tedesche di annullare l'aumento previsto dell'imposta sul traffico aereo, in programma per maggio. In caso contrario, la compagnia potrebbe ridurre la sua capacità dagli aeroporti tedeschi del 10% o 1,5 milioni di posti durante il prossimo periodo estivo, con il trasferimento delle operazioni in paesi con costi più bassi.

La principale compagnia aerea europea ha inoltre richiesto una riduzione delle tariffe per il controllo del traffico aereo e un blocco dell'aumento previsto delle tasse per la sicurezza dei passeggeri negli aeroporti. La compagnia afferma che le tasse e le tariffe elevate imposte dallo stato sono il principale motivo del ritardo della Germania nel recupero dal calo del traffico aereo causato dal Covid rispetto ad altri paesi europei. Secondo il CEO Eddie Wilson, "il mercato del traffico aereo tedesco è in uno stato critico e ha bisogno di riparazioni immediate". Ha attribuito i prezzi elevati dei biglietti aerei in Germania alle tasse e alle tariffe statali esorbitanti, nonché al "monopolio dei prezzi esclusivo di Lufthansa".

I voli europei sono diventati più costosi

L'Ufficio federale di statistica tedesco ha recentemente confermato i prezzi elevati dei biglietti nel paese. Anche se i prezzi per i voli a lunga distanza sono leggermente diminuiti nel primo semestre del 2024, i voli europei erano ancora del 2,7% più costosi rispetto all'anno precedente già costoso. L'associazione dell'aviazione tedesca, BDL, ha anche espresso preoccupazione per i costi operativi elevati e ha suggerito la sospensione delle tasse sul traffico aereo.

