Le speranze di vittoria dell'Ucraina si affievoliscono di fronte al calo del sostegno occidentale e all'implacabile macchina da guerra di Putin

A distanza di un anno, le prospettive appaiono molto più fosche. L'offensiva ucraina nel sud, attesa da tempo, ha fatto scarsi progressi. La Russia sembra aver superato le sanzioni internazionali, per ora, e ha convertito la sua economia in una macchina da guerra.

Il modo russo di fare la guerra, assorbendo orribili perdite di uomini e materiali ma gettandone ancora di più nella lotta, ha smussato il vantaggio tattico e tecnologico dell'esercito ucraino, come ha ammesso il suo generale di punta in un candido saggio del mese scorso.

Lo stato d'animo di Mosca sembra cupamente determinato: gli obiettivi dell'"operazione militare speciale" saranno raggiunti, e i combattimenti continueranno finché non lo saranno.

Mentre la lunga linea del fronte diventa sempre più calcificata, il Cremlino percepisce un maggiore scetticismo tra i sostenitori occidentali di Kiev sulla possibilità che l'Ucraina possa recuperare il 17% del suo territorio ancora occupato dalle forze russe.

Il Presidente russo Vladimir Putin sta apprezzando l'atmosfera molto più partigiana che si respira a Washington, dove molti esponenti del Partito Repubblicano mettono in dubbio lo scopo dell'invio all'Ucraina di altri 61 miliardi di dollari di aiuti, come richiesto dall'amministrazione Biden, valutando che questi otterranno scarsi risultati sul campo di battaglia.

Nella sua prima conferenza stampa di fine anno dall'inizio del conflitto, Putin si è schernito: "L'Ucraina oggi non produce quasi nulla, tutto viene dall'Occidente, ma la roba gratis prima o poi finirà, e sembra che sia già così".

Allo stesso tempo, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha bloccato un pacchetto di aiuti finanziari dell'UE per 55 miliardi di dollari per l'Ucraina, spingendo un politico tedesco a dire che era come avere Putin stesso seduto al tavolo.

Questo mette a rischio la spesa pubblica per qualsiasi cosa, dagli stipendi agli ospedali.

Zelensky, che per sua stessa recente ammissione è stanco, ha un lavoro sempre più difficile come principale venditore dell'Ucraina, con gli eventi in Medio Oriente che distolgono l'attenzione dall'Ucraina come crisi internazionale numero uno.

Nel primo anniversario dell'invasione, ha predetto che "il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria!". È improbabile che faccia le stesse previsioni ottimistiche per l'anno prossimo.

La Russia non è priva di vulnerabilità, ma queste sono più a lungo termine. Il conflitto ha esacerbato la sua crisi demografica attraverso l'emigrazione e le perdite sul campo di battaglia. Quasi 750.000 persone hanno lasciato la Russia nel 2022; gli analisti prevedono che quest'anno un numero ancora maggiore voterà con i piedi per terra.

La carenza di manodopera sta alimentando l'aumento dei salari e quindi dell'inflazione. Evitare le sanzioni e mantenere la produzione industriale ha un prezzo: gran parte di questa produzione è ora destinata a rimpiazzare le sbalorditive perdite sul campo di battaglia e il deficit di bilancio è esploso di conseguenza.

La prognosi a lungo termine per l'economia russa è negativa e questa potrebbe essere l'eredità più importante di Putin.

Ma come disse una volta l'economista John Maynard Keynes, "Nel lungo periodo siamo tutti morti". Nel breve termine Putin sembra inattaccabile. La rielezione a marzo è una formalità (il Cremlino l'ha già riconosciuto), a differenza degli Stati Uniti, dove un anno febbrile di campagna elettorale potrebbe concludersi con Donald Trump che si prepara al suo secondo mandato. Questo è l'incubo di Kiev e il sogno di Mosca.

L'atmosfera profondamente partigiana del Congresso ha ostacolato la richiesta dell'amministrazione Biden di ulteriori aiuti per Kiev. I fondi attualmente stanziati per le attrezzature militari sono quasi esauriti. Un senatore democratico, Chris Murphy, ha detto chiaramente: "Stiamo per abbandonare l'Ucraina".

Il mantra nelle capitali occidentali sul sostegno all'Ucraina è stato "finché sarà necessario". Ma questo mese, accanto a Zelensky, il Presidente Biden ha detto che gli Stati Uniti sosterranno l'Ucraina "finché sarà possibile".

Una battaglia sul campo di battaglia

Mentre le metriche globali per l'Ucraina si deteriorano, i fronti non sono molto incoraggianti.

La tanto attesa controffensiva ucraina lanciata a giugno doveva mostrare la superiorità della strategia della NATO di guerra ad armi combinate, insegnata alle brigate ucraine di recente formazione, addestrate in campi fangosi in Germania. Ma questa strategia era estranea alla cultura militare ucraina e non è stata accompagnata da una superiorità nei cieli.

Quella che avrebbe dovuto essere una corsa a sud verso il Mar Nero si è trasformata in un pantano in fitti campi minati, con i blindati occidentali presi di mira dall'aria dai droni e dall'aviazione russa.

Le unità ucraine hanno conquistato al massimo 200 chilometri quadrati di territorio in sei mesi. L'obiettivo di raggiungere la costa, la Crimea e di dividere le forze russe a sud è rimasto un sogno lontano.

Con il congelamento dei fronti, le agenzie di intelligence di Kiev si sono rivolte ad attacchi più spettacolari: questa settimana hanno affondato una nave da sbarco russa in Crimea e hanno persino sabotato le linee ferroviarie fino all'Estremo Oriente russo. Il successo nel Mar Nero ha permesso un passaggio relativamente sicuro per le navi mercantili, nonostante Mosca abbia abbandonato l'accordo siglato dalle Nazioni Unite la scorsa estate.

Tuttavia, nonostante la loro audacia, queste operazioni non modificheranno l'equilibrio fondamentale del conflitto.

Zaluzhnyi l 'ha detto senza mezzi termini: "L'uso di droni di sorveglianza e d'attacco priva entrambe le parti dell'elemento sorpresa all'interno dei confini del campo di battaglia.

"Il semplice fatto è che noi vediamo tutto quello che fa il nemico e loro vedono tutto quello che facciamo noi".

Ma le vaste riserve di manodopera e hardware dei russi (il ministro della Difesa Sergey Shoigu si è vantato di poter raccogliere 25 milioni di uomini se necessario) significano che possono continuare a colpire le piccole forze armate ucraine, ottenendo guadagni incrementali a costi enormi.

Così è stato per Bakhmut lo scorso inverno; forse lo stesso varrà per la città di Avdiivka, in rovina a Donetsk, nelle prossime settimane.

Il bacino di reclute militari in Ucraina si è sostanzialmente ridotto; le perdite sul campo di battaglia hanno privato l'esercito di decine di migliaia di soldati esperti e di ufficiali di medio livello. "Prima o poi scopriremo che semplicemente non abbiamo abbastanza persone per combattere", ha dichiarato Zaluzhnyi all'Economist a novembre.

L'arrivo dei caccia F-16 in primavera aiuterà senza dubbio le forze aeree ucraine a sfidare gli aerei da combattimento russi e a supportare le proprie forze di terra, ma non sarà una pallottola d'argento. Una cosa è l'addestramento di base, un'altra è volare contro le difese aeree russe.

Lo stesso varrebbe anche se gli Stati Uniti accettassero di fornire all'Ucraina sistemi missilistici tattici dell'esercito a più lungo raggio (ATACMS). (I missili Storm Shadow forniti dal Regno Unito hanno contribuito a colpire le retrovie russe).

In ogni caso, la paralisi dei finanziamenti ha bloccato la fornitura di armi statunitensi e l'Europa non ha la capacità di colmare il divario.

Alcuni analisti di spicco concludono che è giunto il momento di rivalutare la situazione.

"L'Ucraina e l'Occidente si trovano su una traiettoria insostenibile, caratterizzata da un'evidente discrepanza tra i fini e i mezzi disponibili", scrivono Richard Haass e Charles Kupchan su Foreign Affairs.

L'obiettivo dell'Ucraina di recuperare tutto il suo territorio è "fuori portata", affermano senza mezzi termini," eil punto in cui ci troviamo sembra, nella migliore delle ipotesi, un costoso stallo".

I due autori raccomandano che l'Ucraina passi a una posizione difensiva nel 2024 per arginare le perdite, il che "rafforzerebbe il sostegno dell'Occidente dimostrando che Kiev ha una strategia praticabile che punta a obiettivi raggiungibili".

Le forze armate russe, che si sono dimostrate in generale inette nelle operazioni offensive, troverebbero così ancora più difficile conquistare terreno.

Per altri, un simile cambiamento premierebbe essenzialmente l'aggressione, consentendo alla Russia di fermarsi e riorganizzarsi, con conseguenze potenzialmente pericolose per altri paesi vicini alla Russia. Inoltre, invierebbe un messaggio sbagliato sull'impegno degli Stati Uniti nei confronti di altri alleati, come Taiwan. E politicamente non è una buona idea per Kiev.

Il Presidente Biden ha detto, durante la visita di Zelensky, che "Putin punta sul fatto che gli Stati Uniti non riescono a fare qualcosa per l'Ucraina. Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo dimostrare che si sbaglia".

Sembrava un'affermazione disperata. Haass e Kupchan affermano che "l'Ucraina farebbe bene a destinare le risorse in arrivo alla sua sicurezza e prosperità a lungo termine, invece di spenderle sul campo di battaglia per un piccolo guadagno".

Ci sono certamente segni di tensioni all'interno della società ucraina, mentre il conflitto si avvicina al suo secondo anniversario e l'economia fatica a ricominciare a crescere, dopo essersi ridotta di un terzo. Più a lungo diversi milioni di ucraini vivono altrove in Europa, meno è probabile che tornino.

Per ora Zelensky e la sua cerchia ristretta non mostrano alcun segno di compromesso. Zelensky non vuole accettare una tregua o dei negoziati. "Per noi significherebbe lasciare questa ferita aperta per le generazioni future", ha dichiarato al TIME a novembre.

Invece, salvo un improbabile crollo del morale da entrambe le parti, le stesse città e gli stessi villaggi distrutti negli ultimi due anni saranno ancora contesi nei prossimi. L'Ucraina avrà i mezzi per sopravvivere, ma non per vincere.

Fonte: edition.cnn.com