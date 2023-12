Le speranze di titolo dell'Arsenal in Premier League subiscono un duro colpo dopo la sconfitta shock in casa contro il West Ham

Il gol di Tomáš Souček nel primo tempo ha portato in vantaggio gli ospiti in contropiede, prima che la sofferenza dell'Arsenal fosse aggravata dall'ex difensore Konstantinos Mavropanos, che è salito più in alto di tutti da un corner per sigillare la vittoria del West Ham nel secondo tempo.

Il risultato avrebbe potuto essere ancora peggiore per i Gunners, ma David Raya ha parato il rigore di Said Benrahma nel finale di tempo.

Tuttavia, come è accaduto in molte occasioni in questa stagione, il VAR è stato ancora una volta un punto di discussione importante.

Dopo aver esaminato la fase iniziale del gol di Souček, si è ritenuto che non ci fossero prove evidenti per escludere il gol, nonostante l'Arsenal sostenesse che il pallone fosse andato fuori gioco quando Jarrod Bowen aveva tagliato la palla per il suo compagno di squadra.

Il manager dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha reagito alla decisione in modo molto più misurato rispetto a quando, all'inizio della stagione, si era verificato un episodio simile che aveva portato al gol del Newcastle.

"Non l'ho visto, l'unica cosa che dicono è che le immagini che hanno non sono conclusive", ha detto ai giornalisti, come riporta l'Arsenal.

"È un peccato che con la tecnologia che abbiamo non sia così chiaro che si possa dire che era fuori o dentro. Ormai è fatta, è andata, non possiamo farci nulla".

Forse Arteta è molto più preoccupato di quanto la sua squadra sia stata sprecona contro il West Ham.

L'Arsenal ha dominato la maggior parte della partita, registrando il 74% di possesso palla e 30 tiri contro i sei del West Ham, con i due gol degli Hammers che sono arrivati da soli tre tiri in porta.

In totale, l'Arsenal ha effettuato 77 tocchi nell'area di rigore del West Ham, il massimo in una singola partita di Premier League per una squadra che non è riuscita a segnare, secondo Opta.

"Questo è il calcio", ha detto Arteta. "Guardate cosa abbiamo fatto in partita, quanto abbiamo generato nel gioco e vedere il risultato è molto deludente, ma loro sono stati migliori di noi in entrambe le aree".

Nel calcio devi fare meglio se vuoi vincere, e oggi non abbiamo vinto per questo motivo; per il resto, la squadra ha continuato a provarci e ha avuto di nuovo un atteggiamento incredibile".

"Se non facciamo gol in 30 tiri, dobbiamo farne 50 o 60 per cercare di segnare, è l'unica cosa. Non riesco a immaginare una partita in cui si abbia più dominio, più tocchi in area, meno situazioni degli avversari contro una squadra di West Ham davvero buona, ma oggi non è bastato per vincere la partita".

La sregolatezza dell'Arsenal davanti alla porta sottolinea ancora una volta la necessità di un attaccante spietato, ma Arteta si è detto soddisfatto della rosa di giocatori a sua disposizione.

"I giocatori che abbiamo sono quelli che abbiamo, sono quelli che amo di più", ha detto Arteta. "Quello che dobbiamo fare è cercare di ottenere situazioni migliori, e più allenamento, metterli lì e aumentare la loro fiducia e questo è tutto perché lo hanno fatto".

La sconfitta dell'Arsenal è stata una buona notizia per il Liverpool, che rimane in testa alla Premier League, così come per l'Aston Villa e il Manchester City che inseguono.

David Moyes continua a fare un lavoro stellare come manager del West Ham, con gli Hammers che sono saliti al sesto posto in campionato, a soli quattro punti dai posti in Champions League, oltre alla campagna di Europa League in corso.

Nell'altra partita di Premier League di giovedì, il Brighton & Hove Albion ha offerto una prestazione impressionante battendo il Tottenham Hotspur per 4-2 in una partita emozionante.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com