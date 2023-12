Le speranze dell'Ucraina di raggiungere la Coppa del Mondo di quest'anno finiscono con la sconfitta contro il Galles

L'Ucraina non si è qualificata per la Coppa del Mondo FIFA di quest'anno, il torneo più prestigioso del calcio, dopo una sconfitta per 1-0 contro il Galles, ma quando il tuo Paese è in guerra non ha molta importanza. Lo spargimento di sangue continua, si perdono ancora vite umane.

Eppure, per 90 minuti in una serata piovosa in Galles, questa partita è stata importante, perché c'era speranza, un'opportunità di sognare e di esultare.

Quando i giocatori dell'Ucraina si sono riuniti negli spogliatoi prima della finale di spareggio per la qualificazione ai Mondiali di quest'anno, lo hanno fatto con una bandiera nazionale inviata dal fronte appesa a una delle pareti.

Questa è stata una partita in cui guerra e calcio si sono intrecciati. Non si può dimenticare perché il cuore dei neutrali era con l'Ucraina.

È stato dopo l'emozionante vittoria per 3-1 dell'Ucraina sulla Scozia all'inizio della settimana, nella semifinale dei playoff, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la squadra per "due ore di felicità".

La qualificazione alla Coppa del Mondo avrebbe dato al popolo ucraino molto di più, ma un calcio di punizione deviato di Gareth Bale ha fatto sì che fosse il Galles a conquistare l'ultimo posto per le qualificazioni europee per il Qatar a novembre.

Amicizia umana

L'importanza di una partita può essere valutata dall'atmosfera che si respira fuori dallo stadio nelle ore che precedono il calcio d'inizio. Questo è stato il tipo di partita che ha visto entrambi i gruppi di tifosi fare la fila per entrare e radunarsi ore prima. Il vincitore avrebbe vinto tutto e, nel caso del Galles, sarebbe entrato nella storia.

I tifosi ucraini, quasi tutti vestiti con i colori nazionali, si sono mescolati amichevolmente con i tifosi di casa e hanno parlato del calore ricevuto dai tifosi del Galles.

"È un'amicizia umana", ha detto Nelya Sushereba, arrivata da Londra Ovest. "Sentiamo il sostegno anche dei gallesi".

I tifosi ucraini provenivano principalmente da Londra e tra loro c'erano anche dei neofiti del calcio.

Per Andriy Grabar, residente nell'Essex, e sua moglie Mariia, la partita con la Scozia all'inizio della settimana è stata la prima a cui hanno assistito.

La coppia ha parlato del desiderio di sostenere la squadra, visto quanto sta accadendo nel loro Paese.

"La nostra gente in Ucraina è in attesa di un'emozione felice", ha detto Andriy, mentre Mariia ha riassunto brevemente i sentimenti pre-partita: "Sarebbe una piccola vittoria per uno scopo più grande".

In una serata ricca di emozioni, i giocatori ucraini sono entrati in campo con la bandiera nazionale sulle spalle.

Pochi istanti prima che i giocatori si schierassero per gli inni, il cantante folk gallese Dafydd Iwan ha intonato "Yma o Hyd", una canzone adottata dai tifosi del Galles come inno non ufficiale. Il suo testo toccante - il ritornello, tradotto in inglese, è "nonostante tutti e tutto, siamo ancora qui" - avrebbe potuto risuonare anche con i tifosi ospiti.

Per gran parte della partita, l'Ucraina ha avuto il maggior motivo di esultare, anche se la tasca dei circa 1.000 ucraini all'interno dello stadio si sentiva a malapena, tanto era il frastuono creato dai tifosi di casa.

La prima Coppa del Mondo del Galles in 64 anni

Il Galles deve ringraziare l'eroismo del portiere Wayne Hennessey per il suo posto in Qatar. Nel primo tempo Roman Yaremchuk e Viktor Tsygankov hanno entrambi tenuto occupato il gallese, con il secondo che ha sprecato la migliore occasione del tempo quando è andato in porta ma non ha centrato il bersaglio.

Nel finale, un'ottima parata di Hennessey - che ha respinto il colpo di testa del sostituto Artem Dovbyk - ha mantenuto la squadra in vantaggio.

Oltre a Hennessey, l'altro giocatore chiave del Galles, come spesso accade, è stato Bale, il cui calcio di punizione è stato indirizzato in rete dal capitano Andriy Yarmolenko.

Sebbene la stella di Bale sia scemata negli ultimi anni al Real Madrid, l'attaccante continua a essere il giocatore più potente del Galles, segnando due gol eccezionali all'inizio dell'anno contro l'Austria per portare il Galles in finale.

Con tutta la benevolenza pre-partita - i tifosi del Galles hanno persino applaudito l'inno nazionale ucraino - questa era una partita che avrebbe permesso al Galles di cancellare i suoi demoni della Coppa del Mondo.

L'ultima volta che il Galles si è qualificato per il torneo più importante del calcio, l'uomo non aveva ancora messo piede sulla luna e un adolescente Pele aveva segnato il gol vincente che aveva fatto uscire il Galles dai quarti di finale nel 1958. L'attesa è stata lunga, con molte qualificazioni mancate per un soffio.

Probabilmente, questa sarebbe stata l'ultima occasione per la "generazione d'oro" del paese - tra cui Bale e Aaron Ramsay - di qualificarsi per l'evento più importante di questo sport.

La squadra di casa ha dovuto scavare a fondo e, a tratti, gli uomini in rosso hanno sfidato la sorte, ma al fischio finale è stato Bale, sostituito dopo l'intervallo, a correre in campo per festeggiare con i suoi compagni, mentre i giocatori dell'Ucraina cadevano in ginocchio per la disperazione.

Gli ospiti hanno dato tutto e, giustamente, entrambe le squadre sono state acclamate dai tifosi al fischio finale. Nel mezzo dell'esultanza, i giocatori del Galles hanno trovato il tempo di recarsi all'angolo dello stadio dove si trovavano i tifosi ucraini per, secondo le parole del manager della squadra Robert Page, "mostrare loro il loro apprezzamento".

Alla domanda sul futuro della squadra, l'allenatore ucraino Oleksandr Petrakov ha risposto ai giornalisti dopo la partita: "Posso solo dire che abbiamo una partita l'8 di questo mese e questo è il nostro futuro".

"Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma voglio che il popolo ucraino si ricordi dei nostri sforzi di squadra", ha aggiunto un Petrakov affranto.

"Vorrei dire che mi dispiace che non abbiamo segnato, ma questo è lo sport, è così che succede. Non ho parole. Non so cosa dire".

