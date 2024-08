Le speranze della Germania nel mondo della boxe sono distrutte.

Il bronzo è la medaglia di consolazione: il pugile tedesco Nelvie Tiafack è stato chiaramente battuto dal campione olimpico di Tokyo Bachodir Jalolow nei quarti di finale e non potrà partecipare alla finale. Per il 25enne, un nuovo passo nella carriera lo attende a Parigi.

Aveva sperato in "un colore ancora più bello" - ma il pugile Nelvie Tiafack non potrà migliorare la sua medaglia di bronzo già assicurata alle Olimpiadi. Il nativo di Colonia ha perso il suo quarto di finale nella categoria pesi supermassimi (oltre 92 chilogrammi) contro il campione olimpico di Tokyo Bachodir Jalolow dell'Uzbekistan con un chiaro 0:5. Questo significa che non potrà partecipare alla finale, che si terrà sabato alle 22:51.

Jalolow affronterà Either Djamili-Dini Aboudou dalla Francia o lo spagnolo Ayoub Ghadfa nella finale per l'oro. La vittoria di Tiafack di una medaglia era già assicurata prima del combattimento, poiché entrambi i perdenti dei quarti di finale riceveranno il bronzo.

Tiafack sembrava completamente a suo agio mentre si avvicinava al ring a Roland Garros nel stadio di tennis Philippe Chatrier. Lì, Jalolow, che era 12 centimetri più alto del tedesco, ha preso subito il controllo e non ha lasciato a Tiafack alcuna possibilità di sferrare colpi decisivi. "Nelvie! Nelvie!" si sentivano dalle tribune, ma anche più tardi nel combattimento, Tiafack non è riuscito a superare il suo avversario apparentemente invincibile e astutamente difensivo.

Tiafack passa ai professionisti

"Sono completamente rilassato ora, ho superato tutte le aspettative", ha detto il 25enne dopo la sua vittoria nei quarti di finale di venerdì. "Ma questo non conta, guardo solo ai miei obiettivi". Prima dei giochi, il campione europeo del 2022 aveva dichiarato di mirare a una medaglia a Parigi. L'ultima medaglia olimpica di pugilato per la Germania è stata vinta da Artem Harutiunian, che ha vinto il bronzo nella categoria dei pesi leggeri ai Giochi di Rio de Janeiro del 2016.

Il successo alle Olimpiadi è finora il punto culminante della carriera di Tiafack, che è stata in rapida ascesa. Ha iniziato a boxare all'età di 15 anni perché voleva perdere peso. Poco dopo, è diventato campione tedesco giovanile. Tiafack continuerà la sua carriera su un palcoscenico diverso: dopo i giochi di Parigi, passerà ai professionisti.

Despite his valiant effort, Tiafack will not be able to add to his Olympic medal collection at the 2024 Games in Paris, as his semi-final loss ensures he receives only bronze. This setback does not deter Tiafack, however, as he looks forward to continuing his career and competing in the professional boxing circuit post-Paris.

