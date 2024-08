- Le spedizioni subacquee scoprono numerosi organismi nuovi all'interno di catene montuose sommerse.

A circa 1450 chilometri dalla costa cilena, nell'oceano Atlantico, si trova un gioiello nascosto che piano piano svela i suoi segreti. Durante la loro terza spedizione nel 2024, gli scienziati del "Schmidt Ocean Institute" hanno esplorato e misurato un colosso sottomarino alto 3109 metri. In precedenza, durante le loro spedizioni iniziali all'inizio del 2024, avevano segnalato la scoperta di 150 nuove specie. Ora, ne hanno aggiunte altre 20, che credono ancora sconosciute alla scienza. Hanno reso pubblici questi ritrovamenti un mercoledì.

Per la prima volta, sono state riprese creature mai viste prima, come un calamaro vivo della specie Promachoteuthis. Secondo l'istituto, questa specie è così rara che le descrizioni sono state fatte solo su esemplari morti catturati in rete, alcuni risalenti al 19° secolo. La squadra ha anche affermato di aver documentato per la prima volta un polpo Casper nell'oceano meridionale del Pacifico. Hanno persino filmato due meduse Bathyphysa, comunemente chiamate "mostri di spaghetti volanti".

Cartografia e ricerca dei giganti sottomarini

"Al termine della nostra terza spedizione nella regione, abbiamo studiato circa 25 giganti sottomarini lungo la dorsale di Nazca e di Salas y Gómez", ha dichiarato Tomer Ketter, Co-Capo Scientifico e Tecnico Marino del Schmidt Ocean Institute, in una nota stampa. "I nostri risultati mettono in evidenza la straordinaria diversità di questi ecosistemi, mentre allo stesso tempo mostrano le lacune nella nostra conoscenza di come questi ecosistemi sottomarini sono connessi. Siamo speranzosi che i dati derivati da queste spedizioni contribuiranno alla formulazione di future strategie per preservare questi ambienti incontaminati per le generazioni future".

Gli studiosi mirano a fornire dati significativi per possibili misure di protezione in base a un prossimo accordo dell'ONU per la protezione degli altipiani, con le loro indagini.

Dopo l'esplorazione e la scoperta di numerose nuove specie, gli studiosi hanno espresso l'intenzione di approfondire l'ignoto, conducendo ricerche approfondite ['nell'oceano'] per scoprire altri segreti del profondo. Con le informazioni raccolte, sperano di contribuire allo sviluppo di strategie di conservazione efficaci per questi giganti sottomarini, come parte di un prossimo accordo dell'ONU per la tutela degli altipiani.

